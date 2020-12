Splatnosť odložených odvodov do Sociálnej poisťovne sa posúva až do 30. júna 2021.

Predĺženie termínu odloženia odvodov sa týka poistného, ktorého splatnosť mali poistenci odloženú za mesiace marec, máj, jún a júl v prvej vlne pandémie. Pôvodne platila povinnosť uhradiť ich platby do 31. decembra 2020.

Rovnako sa odloženie termínu bude týkať poistného za december 2020, ktoré bude splatné takisto do 30. júna 2021.





Táto úprava sa týka zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o minimálne 40 %.„Situácia na trhu práce odzrkadľuje nepriaznivý vývoj pandemickej situácie. Dôsledkom toho je znížená schopnosť poistencov splácať odložené odvody a s tým súvisiace obavy o možnosť čerpania financií z Prvej pomoci plus. Preto chceme pomôcť zamestnávateľom a živnostníkom, aby sme ich odľahčili a zároveň ich uistili, že budú môcť aj naďalej čerpať príspevky z Prvej pomoci plus,“ zdôvodnil zmenu minister práce Milan Krajniak.Príspevky z Prvej pomoci plus môžu čerpať žiadatelia, ktorí nemajú zaplatené odložené poistné do Sociálnej poisťovne, ale majú dohodnutý splátkový kalendár. Platenie dlžných súm za poistné počas splácania podľa dohodnutého splátkového kalendára je oslobodené od úrokov