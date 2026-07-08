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08. júla 2026
Svet je nespravodlivý, ale prečo aj futbal? Ani rešpekt, ani fair-play, soptil tréner Egypta
Egypťania spustili masívnu kritiku na rozhodcu Francoisa Letexiera po prehre s Argentínou 2:3. Egyptskí futbalisti siahali na historický postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Prehru 2:3 s Argentínou ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Egypťania spustili masívnu kritiku na rozhodcu Francoisa Letexiera po prehre s Argentínou 2:3.
Egyptskí futbalisti siahali na historický postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Prehru 2:3 s Argentínou niesli veľmi ťažko a terčom kritiky sa stal najmä francúzsky rozhodca Francois Letexier.
Podľa útočníka Mostafu Zica, ale aj trénera Hossama Hassana hlavný arbiter previedol nie jedno, ale sériu rozhodnutí, ktoré poškodili Egypt a pomohli Argentíne.
Zico ťažko niesol najmä neuznaný gól z 58. min, ktorému podľa systému VAR údajne predchádzal faul. Zico sa o čosi neskôr dočkal už uznaného gólu, ale ani vedenie 2:0 Egyptu nestačilo. Argentína v závere tromi gólmi za 13 minút otočila z 0:2 na 3:2.
Druhý moment, ktorý rozčertil Egypťanov na ihrisku aj v realizačnom tíme, bol faul na Mohameda Salaha v šestnástke Argentíny. Zostal rozhodcom nepovšimnutý a prakticky z protiútoku Enzo Fernádez rozhodol o víťazstve obhajcu titulu.
"Rozhodca nebol spravodlivý. Jeho nespravodlivosť bola jasná. Prenasledoval nás od začiatku zápasu. Nechcel, aby sme vyhrali. Jednoducho to bolo zmanipulované z jeho strany," vyhlásil Zico podľa webu denníka The Sun.
Krídelník tímu Pyramids v egyptskej Premier League svoju kritiku dotiahol až do absurdnosti: "Gratulujem Argentíne k titulu majstra sveta. Keď ju budú naďalej takto ťahať rozhodcovia, neverím, že ho nezíska. Ak by vyhrali nad nami len vďaka svojmu futbalovému umeniu, nič nepoviem. Ale tak to nebolo."
V kritike hlavného rozhodcu, ale aj súpera, pokračoval tiež tréner Egypta Hossam Hassan na pozápasovej tlačovej konferencii.
"Nevideli sme rešpekt, ani fair - play. Zdá sa, že z argentínskej strany bol vyvíjaný tlak na rozhodcu. A výsledok sa dostavil. Tento svet a život celkovo nie je spravodlivý. Dobre, ale prečo nie je spravodlivosť ani v športe? Rozhodne nie som presvedčený o tom, že Argentína vyhrala zaslúžene tento zápas," skonštatoval Hassan.
A rovnako ako Zico ešte doplnil: "Rozhodca potopil snahu celého egyptského národa, ktorý stál za futbalistami. Pohár už teraz smeruje do rúk Argentíny. Nerozumiem jednej veci: keď sa tak veľmi snažia, aby titul získala Argentína, prečo volajú na šampionát aj ďalšie tímy?"
Zdroj: SITA.sk - Svet je nespravodlivý, ale prečo aj futbal? Ani rešpekt, ani fair-play, soptil tréner Egypta © SITA Všetky práva vyhradené.
Egyptskí futbalisti siahali na historický postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Prehru 2:3 s Argentínou niesli veľmi ťažko a terčom kritiky sa stal najmä francúzsky rozhodca Francois Letexier.
Podľa útočníka Mostafu Zica, ale aj trénera Hossama Hassana hlavný arbiter previedol nie jedno, ale sériu rozhodnutí, ktoré poškodili Egypt a pomohli Argentíne.
Zico ťažko niesol najmä neuznaný gól z 58. min, ktorému podľa systému VAR údajne predchádzal faul. Zico sa o čosi neskôr dočkal už uznaného gólu, ale ani vedenie 2:0 Egyptu nestačilo. Argentína v závere tromi gólmi za 13 minút otočila z 0:2 na 3:2.
Nebol spravodlivý
Druhý moment, ktorý rozčertil Egypťanov na ihrisku aj v realizačnom tíme, bol faul na Mohameda Salaha v šestnástke Argentíny. Zostal rozhodcom nepovšimnutý a prakticky z protiútoku Enzo Fernádez rozhodol o víťazstve obhajcu titulu.
"Rozhodca nebol spravodlivý. Jeho nespravodlivosť bola jasná. Prenasledoval nás od začiatku zápasu. Nechcel, aby sme vyhrali. Jednoducho to bolo zmanipulované z jeho strany," vyhlásil Zico podľa webu denníka The Sun.
Gratulácia k titulu...
Krídelník tímu Pyramids v egyptskej Premier League svoju kritiku dotiahol až do absurdnosti: "Gratulujem Argentíne k titulu majstra sveta. Keď ju budú naďalej takto ťahať rozhodcovia, neverím, že ho nezíska. Ak by vyhrali nad nami len vďaka svojmu futbalovému umeniu, nič nepoviem. Ale tak to nebolo."
V kritike hlavného rozhodcu, ale aj súpera, pokračoval tiež tréner Egypta Hossam Hassan na pozápasovej tlačovej konferencii.
Aj šport je nespravodlivý
"Nevideli sme rešpekt, ani fair - play. Zdá sa, že z argentínskej strany bol vyvíjaný tlak na rozhodcu. A výsledok sa dostavil. Tento svet a život celkovo nie je spravodlivý. Dobre, ale prečo nie je spravodlivosť ani v športe? Rozhodne nie som presvedčený o tom, že Argentína vyhrala zaslúžene tento zápas," skonštatoval Hassan.
A rovnako ako Zico ešte doplnil: "Rozhodca potopil snahu celého egyptského národa, ktorý stál za futbalistami. Pohár už teraz smeruje do rúk Argentíny. Nerozumiem jednej veci: keď sa tak veľmi snažia, aby titul získala Argentína, prečo volajú na šampionát aj ďalšie tímy?"
Zdroj: SITA.sk - Svet je nespravodlivý, ale prečo aj futbal? Ani rešpekt, ani fair-play, soptil tréner Egypta © SITA Všetky práva vyhradené.
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