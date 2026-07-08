Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. júla 2026

Svet je nespravodlivý, ale prečo aj futbal? Ani rešpekt, ani fair-play, soptil tréner Egypta


Tagy: kritika rozhodcov MS vo futbale 2026 Osemfinále Spravodlivosť

Egypťania spustili masívnu kritiku na rozhodcu Francoisa Letexiera po prehre s Argentínou 2:3. Egyptskí futbalisti siahali na historický postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Prehru 2:3 s Argentínou ...



Zdieľať
egypt_argentina_wcup_soccer_46455 676x450 8.7.2026 (SITA.sk) - Egypťania spustili masívnu kritiku na rozhodcu Francoisa Letexiera po prehre s Argentínou 2:3.


Egyptskí futbalisti siahali na historický postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Prehru 2:3 s Argentínou niesli veľmi ťažko a terčom kritiky sa stal najmä francúzsky rozhodca Francois Letexier.

Podľa útočníka Mostafu Zica, ale aj trénera Hossama Hassana hlavný arbiter previedol nie jedno, ale sériu rozhodnutí, ktoré poškodili Egypt a pomohli Argentíne.

Zico ťažko niesol najmä neuznaný gól z 58. min, ktorému podľa systému VAR údajne predchádzal faul. Zico sa o čosi neskôr dočkal už uznaného gólu, ale ani vedenie 2:0 Egyptu nestačilo. Argentína v závere tromi gólmi za 13 minút otočila z 0:2 na 3:2.

Nebol spravodlivý


Druhý moment, ktorý rozčertil Egypťanov na ihrisku aj v realizačnom tíme, bol faul na Mohameda Salaha v šestnástke Argentíny. Zostal rozhodcom nepovšimnutý a prakticky z protiútoku Enzo Fernádez rozhodol o víťazstve obhajcu titulu.

"Rozhodca nebol spravodlivý. Jeho nespravodlivosť bola jasná. Prenasledoval nás od začiatku zápasu. Nechcel, aby sme vyhrali. Jednoducho to bolo zmanipulované z jeho strany," vyhlásil Zico podľa webu denníka The Sun.

Gratulácia k titulu...


Krídelník tímu Pyramids v egyptskej Premier League svoju kritiku dotiahol až do absurdnosti: "Gratulujem Argentíne k titulu majstra sveta. Keď ju budú naďalej takto ťahať rozhodcovia, neverím, že ho nezíska. Ak by vyhrali nad nami len vďaka svojmu futbalovému umeniu, nič nepoviem. Ale tak to nebolo."

V kritike hlavného rozhodcu, ale aj súpera, pokračoval tiež tréner Egypta Hossam Hassan na pozápasovej tlačovej konferencii.


Aj šport je nespravodlivý


"Nevideli sme rešpekt, ani fair - play. Zdá sa, že z argentínskej strany bol vyvíjaný tlak na rozhodcu. A výsledok sa dostavil. Tento svet a život celkovo nie je spravodlivý. Dobre, ale prečo nie je spravodlivosť ani v športe? Rozhodne nie som presvedčený o tom, že Argentína vyhrala zaslúžene tento zápas," skonštatoval Hassan.

A rovnako ako Zico ešte doplnil: "Rozhodca potopil snahu celého egyptského národa, ktorý stál za futbalistami. Pohár už teraz smeruje do rúk Argentíny. Nerozumiem jednej veci: keď sa tak veľmi snažia, aby titul získala Argentína, prečo volajú na šampionát aj ďalšie tímy?"


Zdroj: SITA.sk - Svet je nespravodlivý, ale prečo aj futbal? Ani rešpekt, ani fair-play, soptil tréner Egypta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kritika rozhodcov MS vo futbale 2026 Osemfinále Spravodlivosť
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ohlasy médií – Boh vstal z mŕtvych a pomohol Argentíne. Messi + VAR = smrtiaci koktejl
<< predchádzajúci článok
Argentínsky obrat proti Egyptu režíroval Messi, Švajčiari sú vo štvrťfinále po 72 rokoch – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 