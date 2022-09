Tento jednoduchý trik od inštalatéra vyčistí upchatý odpad

V skutočnosti existuje veľmi jednoduchý trik na čistenie odtoku, ktorý zvládnete s použitím jednej jedinej ingrediencie, ktorú určite máte doma. K upchatiu drezu môže dôjsť z rôznych dôvodov, napríklad keď do drezu vylejete tuk z varenia, opláchnete tanier so zvyškami jedla alebo vám do odtoku spadne nejaký predmet.

Túto ingredienciu nalejte do drezu

Problém nastáva samozrejme v momente, keď voda neodteká tak, ako by mala. Drez sa upchá, špinavá voda v ňom zostáva a vy zvažujete, či zabehnúť pre zvon alebo radšej rovno zavolať inštalatéra. Existuje ale ešte ďalší spôsob. Tento tip poskytol jeden inštalatér, ktorý ho sám často používa. Stačí jediná ingrediencia.

Prostriedok, o ktorom je reč a ktorý môže uvoľniť upchatý drez, je obyčajný saponát. Je to preto, že detergent rozpúšťa tuk a môže teda ísť o mimoriadne účinný spôsob uvoľnenia prekážky, pokiaľ problém nie je príliš vážny. Ako na to? Do drezu nalejte jeden deciliter saponátu a počkajte niekoľko minút, aby mal umývací prostriedok čas rozpustiť mastnotu. Potom drez zalejte niekoľkými litrami vriacej vody.

Metóda so sódou a octom

Pokiaľ trik so saponátom nezabral, môžete ešte po tomto ošetrení skúsiť použiť zvon, ktorý by mal odstrániť všetky nečistoty. Ďalšou metódou, ktorá efektívne funguje, je použitie jedlej sódy a octu spolu s horúcou vodou. Je to lacný a ekologický spôsob založený na princípe chemickej reakcie. Uvoľňuje mastnotu, nečistoty a zvyšky jedla. Jediné, na čo si treba dávať pozor, je to, aby v jedlej sóde neboli hrudky, ktoré by problém mohli ešte zhoršiť.

V neposlednom rade je dobré zamyslieť sa nad prevenciou. Väčšina ľudí vie o tom, že do umývadla nepatria tuky a oleje, ale ani veci ako kávová usadenina alebo surové vajcia nie sú na splachovanie do drezu vhodné. Vhodné je zaobstarať si aj sitko do drezu, ktoré zachytí väčšie nečistoty. Pokiaľ budete tieto zásady dodržiavať, vyhnete sa nepríjemnostiam.