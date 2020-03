Trump vyslal Národnú gardu do troch štátov, súčasnú krízu označil za vojnu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2020 - Americký prezident Donald Trump prikázal vyslať Národnú gardu do troch štátov, ktoré najviac postihla pandémia koronavírusu.Konkrétne sú to štáty New York, Kalifornia a Washington. Vojaci budú zabezpečovať dodávky zdravotníckej pomoci a zriaďovať zdravotnícke stanice.Tieto kroky nasledujú po tom, čo počet obetí v krajine stúpol už na 473 a počet nakazených presiahol 35 400. V meste New York medzičasom rastú obavy z možného nedostatku kľúčových zdravotníckych potrieb.Trump označil krízu, ktorej jeho krajina aktuálne čelí, za "vojnu". "Chcem uistiť americký ľud, že každý deň robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme čelili a nakoniec porazili tohto strašného neviditeľného nepriateľa," povedal prezident.Stanice zriadené Národnou gardou budú mať kapacitu 4 000 postelí, z toho 2 000 dostane Kalifornia, 1 000 New York a 1 000 Washington. Trump už tiež uvoľnil z federálnych fondov peniaze, ktoré majú spomínaným štátom pomôcť zvládnuť vzniknutú situáciu.