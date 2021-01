Podporovatelia Trumpa vtrhli do Kapitolu, Kongres musel prerušiť zasadnutie (video)

Zákaz vychádzania v hlavnom meste

Cruz navrhol zriadenie výboru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2021 - Členov amerického Kongresu museli evakuovať z Kapitolu po tom, ako do budovy vtrhli podporovatelia dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa. Podľa agentúry AP jedna osoba utrpela strelné zranenia. Jej stav nie je známy.Lídra republikánov Mitcha McConnella a ďalších senátorov v stredu popoludní miestneho času z Kapitolu odviedla bezpečnostná služba a polícia. Obe komory v tom čase rokovali o potvrdení víťazstva demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách.Potýčky vypukli krátko po tom, ako sa svojim podporovateľom prihovoril sám Trump, ktorý tisíckam zhromaždených ľudí znovu zopakoval nepotvrdené tvrdenia o volebnom podvode.Neskôr ich prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyzval, aby boli pokojní, nepožiadal ich však, aby sa rozišli.Starostka Washingtononu, D.C. následne nariadila v hlavnom meste zákaz vychádzania, ktorý začne platiť od 18:00. Nariadenie platí do šiestej rána vo štvrtok. Požiadali tiež o nasadenie ďalších 200 členov Národnej gardy.Jedenásť republikánskych senátorov a novozvolených členov Senátu namieta proti rátaniu hlasov Zboru voliteľov na zasadnutí Kongresu, počas ktorého mali potvrdiť volebné víťazstvo novozvoleného demokratického prezidenta Joea Bidena.Skupina vedená texaským senátorom Tedom Cruzom navrhla zriadenie volebného výboru, ktorý by vykonal "mimoriadny desaťdňový audit" výsledkov volieb v sporných štátoch. Požadujú to napriek tomu, že neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali rozsiahlejší volebný podvod počas novembrových prezidentských volieb.McConnell v tejto súvislosti v stredu vyzval Kongres, aby sa nepokúšal zvrátiť výsledky volieb, pretože by to "navždy zničilo našu republiku".I keď sa podľa neho problémy vyskytujú počas každých volieb, neboli ani "zďaleka také rozsiahle, aby zmenili výsledok celých volieb". Kongres by sa preto podľa neho nemal vyhlásiť za nejakú "národnú volebnú komisiu na steroidoch" a skonštatoval, že zvrátenie volebných výsledkov by demokratické inštitúcie v krajine uvrhlo do "smrteľnej špirály".Biden získal celkovo 306 hlasov v Zbore voliteľov, zatiaľ čo Trump 232. Demokrat mal tiež o minimálne sedem miliónov hlasov viac ako jeho oponent. Inaugurácia by sa mala konať 20. januára.