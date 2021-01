Foto a video: Budovu Kongresu uzavreli pre protesty Trupových stúpencov. Postrelili tam aj ženu, polícia povoláva posily

Sídlo amerického Kongresu v hlavnom meste Washington v stredu uzavreli počas zasadnutia členov oboch jeho komôr po tom, ako sa stúpenci prezidenta Donalda Trumpa dostali do zrážok s políciou a pokúsili vniknúť do budovy. Senát i Snemovňa reprezentantov oznámili prerušenie svojho zasadnutia, zameraného na potvrdenie výsledkov prezidentských volieb. Informovali o tom agentúra AP a televízia CNN.



Napätá situácia vznikla pred budovou Kapitolu, keď tam protestujúci začali strhávať kovové bariéry pod schodmi vedúcimi k hlavnému vstupu. Niektorí demonštranti sa snažili preniknúť cez policajtov s ochrannými štítmi, ktorí proti nim použili paprikový sprej.



Niektorí v dave kričali "zradcovia", keď sa ich policajti snažili zatlačiť. V oblasti tiež niekto nahlásil podozrivý balíček, oznámila Polícia Kapitolu.



Vnútri Kapitolu odvysielali oznámenie, podľa ktorého vzhľadom na "vonkajšiu bezpečnostnú hrozbu" nemôže nikto vstupovať do komplexu Kapitolu ani z neho vychádzať. Nariadená bola tiež evakuácia niekoľkých kancelárskych budov Kongresu.



K potýčkam došlo krátko po tom, ako Trump vystúpil pred tisícami svojich prívržencov neďaleko Bieleho domu, ktorým zopakoval svoje nepodložené tvrdenia o volebných podvodoch, a vyhlásil, že nikdy neuzná svoju porážku.



"Nedovolíme, aby umlčali vaše hlasy," povedal Trump davu ľudí, ktorí na miesto prichádzali už od úsvitu.

V sídle Kongresu postrelili ženu, polícia povoláva posily

Biely dom oznámil, že k budove Kapitolu už vyslali príslušníkov Národnej gardy a federálnej polície, aby pomohli ukončiť protesty.

Počas potýčok medzi protestujúcimi a policajtmi v sídle amerického Kongresu bola postrelená jedna osoba, ktorú previezli do nemocnice, informovala agentúra AP. Demonštranti podporujúci prezidenta Donalda Trumpa predtým prenikli do budovy Kapitolu a dostali sa aj do zasadacej sály Senátu, ukazujú zábery televízií C-Span a NBC.



Postrelenou je podľa správy televízie CNN žena, ktorú strela zasiahla do hrudníka a ktorej poskytovali zdravotníci prvú pomoc.





Biely dom oznámil, že k budove Kapitolu už vyslali príslušníkov Národnej gardy a federálnej polície, aby pomohli ukončiť protesty. Po žiadostiach Polície Kapitolu o posily oznámila vyslanie 200 štátnych policajtov a gardistov aj vláda štátu Virgínia.



Trump svojich prívržencov "okupujúcich" Kapitol najskôr vyzval, aby "zachovali pokoj". Čelí však rastúcemu tlaku aj svojich republikánskych spojencov, aby zasiahol dôraznejšie. Zatiaľ ešte na Twitteri apeloval, aby sa ľudia zdržali násilia. "Pamätajte, my sme strana práva a poriadku - rešpektujte právo a našich skvelých mužov a ženy v modrom," dodal bez toho, aby stúpencov vyzval na rozchod.



Protestujúci obklopili budovu Kongresu, strhli barikády pred hlavným vchodom a vnikli aj dovnútra po tom, ako sa jeho obe komory zišli na zasadnutí s cieľom potvrdiť víťazstvo Trumpovho súpera Joea Bidena v novembrových prezidentských voľbách.



V chaotickej situácii zasadnutie prerušili a kongresmanov i novinárov evakuovali. Chodbami sa ozývalo volanie "Chceme Trumpa!".





Policajti použili slzotvorný plyn, keď sa usilovali zatlačiť davy demonštrantov, ktorí - na výzvy Trumpa - prišli protestovať proti tomu, čo už viac ako dve storočia bolo pokojné, formálne zasadnutie Kongresu na potvrdenie výsledkov volieb, píše agentúra AFP.



"Prezident Spojených štátov podnecuje štátny prevrat. Nenecháme sa zastrašiť. Nenecháme sa odradiť," tvítovala demokratická kongresmanka Karen Bassová.



O "štátnom prevrate" sa zmienili aj ďalší členovia Kongresu. Niektorí hovorili o správach o rúrkovej bombe i tom, že počuli výstrely.



"Prezident podnecuje domáci terorizmus," vyhlásil kongresman Mark Pocan.

Demokratickí lídri v senáte a snemovni vydali spoločné stanovisko.

„Vyzývame prezidenta Trumpa, aby požadoval od všetkých protestujúcich okamžitý odchod z Kapitolu.“

Republikánsky líder snemovne reprezentantov Kevin McCarthy požiadal Trumpa, aby vystúpil s prejavom. „Hovoril som s prezidentom,“ uviedol . „Toto sa musí skončiť, je to neprijateľné,“ uviedol podľa CBS.

Joe Biden vystupuje s prejavom a vyzval Donalda Trumpa, aby prehovoril k národu.

„Na slovách prezidenta záleží – bez ohľadu na to, aký je dobrý alebo zlý. V najlepšom prípade môžu inšpirovať. V najhoršom prípade môžu podnecovať k násiliu.“

„Preto vyzývam prezidenta Trumpa, aby vystúpil v televízii a naplnil svoju prísahu chrániť ústavu a vyzval na koniec týchto nepokojov.“