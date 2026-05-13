Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Turecko po 33 rokoch obnoví obchodné vzťahy s Arménskom
Turecko a Arménsko pokračujú v opatrnom zbližovaní po desaťročiach napätia. Ankara oznámila ukončenie príprav na obnovenie priameho obchodu medzi oboma krajinami.
Turecko a Arménsko po 33 rokoch formálne obnovia obchodné vzťahy, ktoré Ankara prerušila v roku 1993 počas vojny medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach. Oznámil to v stredu hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí Öncü Kečeli.
„V rámci normalizačného procesu s Arménskom, ktorý pokračuje od roku 2022, boli k 11. máju dokončené administratívne prípravy týkajúce sa začatia priameho obchodu medzi našou krajinou a Arménskom,“ uviedol Kečeli na sociálnej sieti X.
Obchodovali cez Gruzínsko
Doteraz obchod medzi krajinami prebiehal nepriamo cez Gruzínsko, kde sa na tovar vzťahovali tranzitné poplatky. Po novom budú môcť byť výrobky oficiálne označené ako priamy export z Turecka do Arménska.
Obchod však bude aj naďalej prechádzať cez tretiu krajinu, keďže spoločná hranica zostáva zatvorená.
„Nevyhnutné technické a administratívne práce smerujúce k otvoreniu spoločnej hranice medzi oboma krajinami stále pokračujú,“ dodal hovorca tureckej diplomacie.
Normalizácia vzťahov
Arménsko krok Ankary privítalo. Hovorkyňa arménskeho ministerstva zahraničných vecí označila rozhodnutie Turecka za „dôležitý krok smerom k rozvoju plnohodnotných a normálnych vzťahov medzi oboma krajinami“.
Vzťahy medzi Ankarou a Jerevanom sa začali zlepšovať po tom, čo Arménsko utrpelo porážku vo vojne s Azerbajdžanom v roku 2021.
Aj priame lety
Minulý mesiac sa obe krajiny dohodli aj na obnovení železničného spojenia Kars-Gjumri a turecké aerolínie Turkish Airlines v marci obnovili priame lety medzi Istanbulom a Jerevanom.
Obe krajiny však naďalej rozdeľuje spor o masové zabíjanie Arménov v Osmanskej ríši počas rokov 1915 až 1917, ktoré Arménsko označuje za genocídu. Turecko toto označenie odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Turecko po 33 rokoch obnoví obchodné vzťahy s Arménskom © SITA Všetky práva vyhradené.
