Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Servác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika    Zdravie

13. mája 2026

Po hante prichádza noro. Úrady nariadili izoláciu viac než 1 700 osôb na výletnej lodi pre podozrenie z nákazy norovírusom


Tagy: Nákaza Norovírus Výletná loď

Podľa zdravotníckych úradov na palube lode zomrel 90-ročný pasažier a približne 50 ľudí vykazuje príznaky norovírusu. Francúzske úrady v stredu nariadili izoláciu viac ako 1 700 pasažierov a členov ...



Zdieľať
13.5.2026 (SITA.sk) - Podľa zdravotníckych úradov na palube lode zomrel 90-ročný pasažier a približne 50 ľudí vykazuje príznaky norovírusu.


Francúzske úrady v stredu nariadili izoláciu viac ako 1 700 pasažierov a členov posádky na výletnej lodi zakotvenej v Bordeaux potom, ako na jej palube zomrel pasažier s podozrením na nákazu norovírusom, oznámili predstavitelia.

Väčšina z 1 233 pasažierov na plavidle spoločnosti Ambassador Cruise Line, ktorá v západofrancúzskom prístave zakotvila v utorok, pochádza z Veľkej Británie alebo Írska. Podľa zdravotníckych úradov je obeťou viac než 90-ročný pasažier a približne 50 ľudí vykazuje príznaky norovírusu.

Norovírus je vysoko nákazlivý vírus, ktorý spôsobuje akútnu gastroenteritídu – zápal žalúdka a čriev sprevádzaný náhlym vracaním a hnačkou. Ide o najčastejšiu príčinu vracania a hnačkových ochorení na svete.

Medzi jeho symptómy patria náhle vracanie, hnačka, bolesti brucha, nevoľnosť, niekedy aj mierna horúčka či bolesť svalov. Objavujú sa 12–48 hodín po nákaze a trvajú zvyčajne 1–3 dni.

Vírus sa vyznačuje extrémnou odolnosťou a schopnosťou rýchlo sa šíriť v komunitách, najmä v uzavretých priestoroch ako školy, nemocnice či výletné lode.


Zdroj: SITA.sk - Po hante prichádza noro. Úrady nariadili izoláciu viac než 1 700 osôb na výletnej lodi pre podozrenie z nákazy norovírusom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nákaza Norovírus Výletná loď
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Turecko po 33 rokoch obnoví obchodné vzťahy s Arménskom
<< predchádzajúci článok
Austrálčania odmietli Trump Tower, americký prezident je podľa nich „toxický“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 