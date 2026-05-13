Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Po hante prichádza noro. Úrady nariadili izoláciu viac než 1 700 osôb na výletnej lodi pre podozrenie z nákazy norovírusom
13.5.2026 (SITA.sk) - Podľa zdravotníckych úradov na palube lode zomrel 90-ročný pasažier a približne 50 ľudí vykazuje príznaky norovírusu.
Francúzske úrady v stredu nariadili izoláciu viac ako 1 700 pasažierov a členov posádky na výletnej lodi zakotvenej v Bordeaux potom, ako na jej palube zomrel pasažier s podozrením na nákazu norovírusom, oznámili predstavitelia.
Väčšina z 1 233 pasažierov na plavidle spoločnosti Ambassador Cruise Line, ktorá v západofrancúzskom prístave zakotvila v utorok, pochádza z Veľkej Británie alebo Írska. Podľa zdravotníckych úradov je obeťou viac než 90-ročný pasažier a približne 50 ľudí vykazuje príznaky norovírusu.
Norovírus je vysoko nákazlivý vírus, ktorý spôsobuje akútnu gastroenteritídu – zápal žalúdka a čriev sprevádzaný náhlym vracaním a hnačkou. Ide o najčastejšiu príčinu vracania a hnačkových ochorení na svete.
Medzi jeho symptómy patria náhle vracanie, hnačka, bolesti brucha, nevoľnosť, niekedy aj mierna horúčka či bolesť svalov. Objavujú sa 12–48 hodín po nákaze a trvajú zvyčajne 1–3 dni.
Vírus sa vyznačuje extrémnou odolnosťou a schopnosťou rýchlo sa šíriť v komunitách, najmä v uzavretých priestoroch ako školy, nemocnice či výletné lode.
Zdroj: SITA.sk - Po hante prichádza noro. Úrady nariadili izoláciu viac než 1 700 osôb na výletnej lodi pre podozrenie z nákazy norovírusom © SITA Všetky práva vyhradené.
???????????? Plus de 1.700 personnes sont confinées à bord d'un paquebot de croisière arrivé mardi soir à Bordeaux en provenance de Brest, après le décès d'un passager et une suspicion d'épidémie de gastro-entérite, a-t-on appris mercredi auprès des autorités sanitaires.
Parmi les 1.233… pic.twitter.com/KQXI4piNaR
— Hespress Français (@HespressFr) May 13, 2026
Turecko po 33 rokoch obnoví obchodné vzťahy s Arménskom
Austrálčania odmietli Trump Tower, americký prezident je podľa nich „toxický“
