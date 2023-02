Na Slovensko týždenne prichádza okolo 20-tisíc Ukrajincov, podľa Mikulca sme však pripravení na ďalšiu väčšiu vlnu (video)

Schválený kontingenčný plán

Vrátili sa na Ukrajinu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.2.2023 - Slovensko je pripravené na situáciu, ak by prípadná väčšia ofenzíva Ruska na Ukrajine spustila ďalšiu vlnu príchodu odídencov. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede pri príležitosti blížiaceho sa prvého výročia vojny poverený minister vnútra Roman Mikulec. „Tie skúsenosti a ten rok nám umožnil sa pripraviť oveľa lepšie. Dnes máme vládou schválený kontingenčný plán, ktorý presne hovorí o scenároch podľa počtu prípadných odídencov v prípade ďalšej vlny," povedal Mikulec.Doplnil však, že verí, že k tomu nedôjde a odchod veľkého počtu ľudí z Ukrajiny nebude potrebný.Minister pripomenul, že za posledný rok prešlo hranicou z Ukrajiny na Slovensko viac ako 1,2 milióna osôb. „A z toho vyše 108-tisíc požiadalo o dočasné útočisko," povedal Mikulec.Ako ďalej uviedol, viacerí sa v súvislosti s vývojom situácie neskôr vrátili na Ukrajinu.„Neznamená to však, že ten prílev sa zastavil a dnes tie čísla sú okolo 20-tisíc týždenne," zdôraznil Mikulec s tým, že zo spomenutého počtu priemerne 600 žiada o dočasné útočisko.„Veľmi veľa z nich už dnes na Slovensku žije, sú integrovaní, deti majú v škôlkach, v školách, pracujú," dodal minister vnútra.