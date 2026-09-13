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13. septembra 2026
Ultimátne MS 2026: Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti
Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 m prek. na premiérových Ultimátnych MS v Budapešti. V nedeľňajších pretekoch mala čas 52,68 sekundy a zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová (52,45 s).
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Dvadsaťšesťročná Slovenka Emma Zapletalová bežala v šiestej dráhe, jej najväčšie súperky boli Jonesová a jej krajanka Anna Cockrellová, ktorá Zapletalovú zdolala vo finále Diamantovej ligy. Zverenka trénera Brama Petersa mala dobrý štart, držala sa medzi troma najlepšími a tretiu stovku mala dokonca najrýchlejšiu.
V záverečnej však bola lepšia Jonesová, ktorá si zabehla sezónne maximum. Zapletalová bola na poslednej prekážke tretia, v závere predbehla Cockrellovú, ale na druhú Američanku už nestačila.
Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 s a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka Svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas. Rýchlejšia bola opäť iba víťazka druhého behu Jonesová (52,77 s).
Emma Zapletalová si síce nevybojovala unikátnu trofej, ale bude jej patriť zaslúžená prémia 75 000 amerických dolárov.Správu budeme aktualizovať
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