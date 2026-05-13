 Meniny má Servác
 Zo zahraničia

13. mája 2026

Únia nezakáže konverznú terapiu zameranú na LGBTQ ľudí, ale vyzve na to členské štáty


Brusel argumentuje, že nemá právomoc tieto praktiky zakázať a že by to bolo zasahovanie do právomocí členských štátov. Európska únia (EÚ) oznámila, že nezakáže konverznú terapiu zameranú na ...



thailand_pride_parade_02997 scaled 1 676x451 13.5.2026 (SITA.sk) - Brusel argumentuje, že nemá právomoc tieto praktiky zakázať a že by to bolo zasahovanie do právomocí členských štátov.


Európska únia (EÚ) oznámila, že nezakáže konverznú terapiu zameranú na LGBTQ osoby, no vyzve členské štáty, aby proti týmto praktikám zakročili.

“Konverzné terapie“ zahŕňajú metódy, ktoré sa snažia zmeniť sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu či prejav členov LGBTQ komunity. EÚ sa rozhodla nevyhovieť výzve viac, ako milióna ľudí, ktorí v máji podpísali petíciu žiadajúcu zákaz týchto metód v 27-člennom bloku.

„Konverzné praktiky nemajú v našej únii miesto,“ povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, pričom pred sídlom komisie v Bruseli vládla dúhová vlajka LGconervBTQ. Namiesto zákazu plánuje výkonná rada EÚ v budúcom roku vydať odporúčanie, aby členské štáty prijali národné zákazy.

Organizácia Spojených národov (OSN) vyzvala na celosvetový zákaz, pričom takéto praktiky označila za diskriminačné, ponižujúce a porušujúce telesnú integritu. Brusel však argumentuje, že nemá právomoc tieto praktiky zakázať a že by to bolo zasahovanie do právomocí členských štátov.

Zákazy už existujú v ôsmich krajinách EÚ: Belgicku, Cypruse, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Malte, Portugalsku a Španielsku.


