Uprising Festival 2024 zverejnil prvé mená účinkujúcich. Medzi prvými ohlásenými je Alborosie

Organizátori festivalu Uprising začali zverejňovať mená z programu 17. ročníka, ktoré určite potešia všetkých fanúšikov reggae, elektronickej, balkánskej a experimentálnej hudby. Na Zlatých pieskoch sa 30. a 31. augusta predstaví na siedmich hudobných pódiách takmer 100 kapiel a zoskupení z celého sveta. 24hod.sk informoval PR manažér Sveťo Moravčík.



Medzi prvými ohlásenými je Alborosie, jeden z top súčasných reggae umelcov. Na konte má viac ako desať štúdiových albumov, niekoľko nominácií na Grammy a hudobné spolupráce s veľkými menami ako The Wailers, Steel Pulse, Gentleman, Kabaka Pyramid či Ky-Mani Marley. Naživo vystúpi spolu so svojou skupinou Shengen Clan.



Dubioza Kolektiv privezie na Uprising energickú smršť balkánskeho reggae - ska punku a dokáže, prečo patrí medzi najžiadanejšie skupiny v Európe. Milovníci reggae sa môžu tešiť aj na ďalšie mená vrátane legendárnej roots reggae kapely The Congos, ktorá sa môže pochváliť pôvodnou zostavou od 70. rokov, ako aj na Jesseho Royala nominovaného na cenu Grammy, charizmatického raggamuffina Solo Bantona z Británie či očarujúcu speváčku Black Omolo. Hudobným zážitkom bude určite aj stretnutie 16 hudobníkov na jednom pódiu, projekt plný reggae, ska a dubu podporený silnou dychovou sekciou v podaní Wicked Dub Division meets North East Ska Jazz Orchestra.



Tento rok bude silné zastúpenie aj v žánri drum and bass a elektroniky. Premiérovo na Zlaté piesky zavíta umelecké duo Sigma. Ich výnimočný úspech potvrdzuje viac ako sedem miliónov predaných nosičov a vystupovanie na hlavných pódiách po celom svete. Ďalšími ohlásenými menami sú priekopníci tvrdšej a temnejšej tváre drum & bass, legendárny projekt z Holandska Black Sun Empire. Ďalšími budú speváčka Catching Cairo, britský DJ a producent Vandal či kultová electro - world music kapela Transglobal Underground.



Alborosie Kingston Town