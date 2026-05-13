 Streda 13.5.2026
 Meniny má Servác
13. mája 2026

V Košiciach došlo k útoku na pracovníka SBS, muž skončil v nemocnici s vážnymi poraneniami


Tagy: Incident Košická polícia SBS

13.5.2026 (SITA.sk) - Páchateľ sa pokúšal z miesta činu utiecť, polícia ho však zakrátko zadržala.


K útoku na pracovníka SBS došlo v utorok 12. mája podvečer v Košiciach. Informuje o tom portál noviny.sk. Incident sa podľa portálu odohral v mestskej časti Šaca pred tamojšími potravinami. Pracovník bezpečnostnej služby bol pri útoku vážne poranený, so zraneniami ho záchranári previezli do nemocnice.

Podľa informácií, ktoré portálu poskytla zástupkyňa OS ZZS Martina Frőhlich Činovská, 56-ročný muž smeroval do košickej nemocnice s poraneniami brucha, drieku a panvy. Páchateľ sa pokúšal z miesta činu utiecť, polícia ho však zakrátko zadržala.


Zdroj: SITA.sk - V Košiciach došlo k útoku na pracovníka SBS, muž skončil v nemocnici s vážnymi poraneniami © SITA Všetky práva vyhradené.

