|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Servác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. mája 2026
Prokuratúra dala za pravdu Kežmarku, Ferenčák žiada okamžitý zápis sídliska Juh
Ako v tejto súvislosti mesto informovalo, katastrálny úrad totiž nevykonal zápis v zákonnej 60-dňovej lehote. Katastrálny odbor Okresného úradu Kežmarok je na základe ...
Zdieľať
Katastrálny odbor Okresného úradu Kežmarok je na základe rozhodnutia prokuratúry povinný zapísať rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR zo 17. decembra 2025, ktorým súd potvrdil, že územie s rozlohou približne 12 hektárov
so sídliskom Juh katastrálne patrí mestu Kežmarok.
Ako v tejto súvislosti mesto informovalo, katastrálny úrad totiž nevykonal zápis v zákonnej 60-dňovej lehote. Okresná prokuratúra Kežmarok mu preto poslala upozornenie. To je kataster povinný vybaviť do 30 dní, inak môže prokuratúra podať žalobu na správny súd. Celá vec sa týka dlhoročného sporu Kežmarku so susednou obcou Ľubica.
Predchádzajúci rozsudok súd zrušil
Najvyšší správny súd vo svojom decembrovom rozsudku zrušil predchádzajúci rozsudok Správneho súdu v Košiciach z 31. marca 2025 a vrátil vec na ďalšie konanie. Mesto Kežmarok následne 23. januára 2026 písomne požiadalo katastrálny úrad o
bezodkladné vykonanie zápisu v zmysle rozhodnutia NSS SR. Úrad žiadosť 19. februára 2026 odmietol s argumentom, že „uvedené konanie ešte nie je skončené“ a treba čakať na nový rozsudok Správneho súdu v Košiciach.
Mesto Kežmarok následne podalo 25. februára podnet na Okresnú prokuratúru Kežmarok pre nečinnosť úradu. Prokurátorka po preskúmaní spisu podľa mesta skonštatovala, že výklad katastrálneho úradu je nesprávny. V upovedomení podľa mesta Kežmarok doslova uvádza, že „slovné spojenie 'zrušené súdne rozhodnutie' je potrebné vykladať extenzívne a rozumieť pod ním všetky prípady, keď pôvodné súdne rozhodnutie stratilo svoje účinky. V predmetnom prípade zrušením kasačnou sťažnosťou napadnutého rozhodnutia Správneho súdu v Košiciach nesporne k zániku jeho právnych účinkov došlo.“
Prokuratúra upozornila kataster
Keďže katastrálny úrad zápis nevykonal v zákonnej 60-dňovej lehote, prokurátorka mu podala upozornenie - formálnu výzvu na odstránenie porušovania zákona. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák rozhodnutie prokuratúry privítal. „Od januára hovorím, že po rozsudku Najvyššieho správneho súdu SR má kataster povinnosť bezodkladne zapísať sídlisko Juh späť pod Kežmarok. Tritisíc našich občanov nemôže žiť 34 rokov v právnej neistote, či sú Kežmarčania. Rozhodnutie prokuratúry potvrdzuje, že naša pozícia bola od začiatku správna,“ vyhlásil Ferenčák.
Kežmarské sídlisko Juh bolo postavené v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď bola obec Ľubica ešte mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a časť sídliska pripadla do jej katastra. Katastrálna hranica tak sídlisko rozdelila na dve časti, časť sídliska patrila ku Kežmarku a časť do obce Ľubica.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra dala za pravdu Kežmarku, Ferenčák žiada okamžitý zápis sídliska Juh © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Moskva opäť pritvrdila: Žiadne prímerie ani rokovania, kým Kyjev neopustí Donbas
V Košiciach došlo k útoku na pracovníka SBS, muž skončil v nemocnici s vážnymi poraneniami