V noci z nedele na pondelok udelia Oscary, najviac nominácií má film Emilia Pérez

V noci z nedele na pondelok sa budú v kalifornskom Los Angeles udeľovať filmové Oscary. V poradí 97. ročník odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutoční v Dolby Theatre. Slávnostný galavečer bude po prvý raz moderovať americký komik Conan O'Brien.





Prinášame zoznam nominácií v hlavných kategóriách z celkového počtu 23:

Akadémia oznámila nominácie 23. januára. Stalo sa tak s týždňovým oneskorením - dôvodom boli ničivé lesné požiare, ktoré zúrili v okolí Los Angeles, kde AMPAS sídli. Finálne hlasovanie sa začalo 11. februára a skončilo 18. februára.Najviac nominácií - 13 - získal kriminálny muzikál Emilia Pérez, nasledujú filmy Brutalista a Čarodejka, ktoré majú zhodne po desať nominácií.Prvé udeľovanie oscarových sošiek sa konalo 16. mája 1929. Približne 270 hostí vrátane významných filmových hviezd, režisérov a vplyvných producentov sa zišlo v hoteli Hollywood Roosevelt Hotel na ulici Hollywood Boulevard v Los Angeles na slávnostnom ceremoniáli a sprievodnom bankete. Samotné odovzdávanie cien trvalo iba 15 minút.Historicky prvým držiteľom Oscara sa stal nemecký herec Emil Jannings, ktorý získal cenu za najlepší mužský herecký výkon za úlohy v dvoch nemých filmoch - Posledný príkaz (1928) a Veľké pokánie (1927). Janningsovo víťazstvo nebolo prekvapením, keďže laureáti boli ohlásení už niekoľko mesiacov vopred.Film Krídla (1927), ktorý režíroval William Wellmen a ktorého dej sa odohráva počas prvej svetovej vojny, si odniesol prvého Oscara v kategórii najlepší film.Dnes je oscarový galavečer celosvetovou mediálnou udalosťou, ktorá sa koná každý rok koncom februára alebo začiatkom marca. Keď sa Oscary odovzdávali prvýkrát, existovalo len 12 kategórií.Oscar je vrcholným úspechom kariéry každého režiséra, herca, herečky, skladateľa alebo kohokoľvek iného, kto sa podieľa na tvorbe filmu. Táto prestížna trofej je vysoká 34 centimetrov. Je potiahnutá tenkou vrstvou 24-karátového zlata, pričom jej hmotnosť 3,8 kilogramu pochádza zo samotného vnútra sošky, ktoré je z masívneho bronzu."Oscar" sa stal oficiálnou prezývkou pre túto zlatú sošku v roku 1939. Označenie je od roku 1979 ochrannou známkou. AMPAS má v súčasnosti približne 7000 členov, ktorí rozhodujú o víťazoch v jednotlivých kategóriách. Ide výlučne o profesionálov z filmového priemyslu.Od roku 2026 bude v rámci udeľovania Oscarov zavedená nová kategória, Cena Akadémie za najlepší kasting - výber účinkujúcich na obsadenie úloh vo filme. Pôjde o prvú novú súťažnú kategóriu od roku 2002, keď bolo pridané ocenenie za najlepší animovaný film.V roku 1989 sa zmenila fráza pri vyhlasovaní víťazov. Namiesto výroku "A víťazom sa stáva..." sa už používa fráza "A Oscara získava...", čo je považované za menej diskriminačné a politicky korektnejšie.Držitelia Oscara nemôžu svoje sošky predať. Predtým, ako si víťazi cenu odnesú domov, musia podpísať zmluvu, v ktorej sa zaviažu, že sošku nepredajú ani s ňou nebudú nijako nakladať. Jedinou možnosťou je ponúknuť ju späť Akadémii za symbolický jeden dolár. Toto pravidlo platí aj po smrti laureáta, čím sa zachováva prestíž Oscara.Dosiaľ najvyšší počet Oscarov pre jednu snímku (11) získali tri filmy - Ben Hur (1959), Titanic (1997) a Pán prsteňov: Návrat kráľa (2003).Cenu za najlepšiu réžiu získala zatiaľ iba jediná žena. Za vojnový film Smrť číha všade (2008) ju dostala Američanka Kathryn Bigelowová.Oscarový lesk má aj česko-slovenská kinematografia. V kategórii najlepší zahraničný film túto cenu získali tri snímky - Obchod na korze (1965, réžia Ján Kadár a Elmar Klos), Ostro sledované vlaky (1966, réžia Jiří Menzel) a Kolja (1996, réžia Jan Svěrák). Oscara za najlepšiu filmovú pieseň pre snímku Once (2007) získala česká speváčka Markéta Irglová spolu s Írom Glenom Hansardom.Na vlaňajšej ceremónii triumfovala životopisná snímka Oppenheimer (2023) britsko-amerického režiséra Christophera Nolana. Z 13 nominácií zvíťazila v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia, najlepší herec v hlavnej úlohe, najlepší herec vo vedľajšej úlohe, najlepšia kamera, najlepší strih a najlepšia hudba.



Najlepší film



- Anora



- Bob Dylan: Úplne neznámy



- Brutalista



- Čarodejka



- Duna: Časť druhá



- Emilia Pérez



- I'm Still Here



- Konkláve



- Nickel Boys



- Substancia







Najlepšia réžia



- Sean Baker (Anora)



- Brady Corbet (Brutalista)



- James Mangold (Bob Dylan: Úplne neznámy)



- Jacques Audiard (Emilia Pérez)



- Coralie Fargeatová (Substancia)







Najlepší herec v hlavnej úlohe



- Adrien Brody (Brutalista)



- Timothée Chalamet (Bob Dylan: Úplne neznámy)



- Colman Domingo (Sing Sing)



- Ralph Fiennes (Konkláve)



- Sebastian Stan (The Apprentice: Príbeh Trumpa)







Najlepšia herečka v hlavnej úlohe



- Cynthia Erivová (Čarodejka)



- Karla Sofía Gascónová (Emilia Pérez)



- Mikey Madisonová (Anora)



- Demi Moorová (Substancia)



- Fernanda Torresová (I'm Still Here)







Najlepší herec vo vedľajšej úlohe



- Jura Borisov (Anora)



- Kieran Culkin (Skutočná bolesť)



- Edward Norton (Bob Dylan: Úplne neznámy)



- Guy Pearce (Brutalista)



- Jeremy Strong (The Apprentice: Príbeh Trumpa)







Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe



- Monica Barbarová (Bob Dylan: Úplne neznámy)



- Ariana Grande (Čarodejka)



- Felicity Jonesová (Brutalista)



- Isabella Rosselliniová (Konkláve)



- Zoe Saldanová (Emilia Pérez)







Najlepší zahraničný film



- I'm Still Here (Brazília)



- Dievča s ihlou (Dánsko)



- Emilia Pérez (Francúzsko)



- Semienko posvätného figovníka (Nemecko)



- Mačacia odysea (Lotyšsko)







Najlepšia hudba



- Brutalista (Daniel Blumberg)



- Konkláve (Volker Bertelmann)



- Emilia Pérez (Clément Ducol, Camille)



- Čarodejka (John Powell, Stephen Schwartz)



- Rozzum v divočine (Kris Bowers)







Najlepšia kamera



- Brutalista (Lol Crawley)



- Duna: Časť druhá (Greig Fraser)



- Emilia Pérez (Paul Guilhaume)



- Maria (Edward Lachman)



- Nosferatu (Jarin Blaschke)







Najlepší celovečerný dokumentárny film



- Svedectvá z čiernej skrinky



- Žiadna iná krajina



- Porcelánová vojna



- Soundtrack k štátnemu prevratu



- Rezervácia Sugarcane