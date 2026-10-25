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25. októbra 2026
Vallo vo voľbách získal viac ako 64 percent hlasov. Ráž je presvedčený, že viedol férovú a vecnú kampaň – VIDEO, FOTO
Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Minister dopravy a výstavby SR Primátor Bratislavy
Zároveň Ráž zdôraznil, že ho podporilo 61-tisíc Bratislavčanov. Definitívnym víťazom v súboji o kreslo primátora ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Zároveň Ráž zdôraznil, že ho podporilo 61-tisíc Bratislavčanov.
Definitívnym víťazom v súboji o kreslo primátora Bratislavy sa stal Matúš Vallo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati). Podľa neoficiálnych informácií Štatistického úradu SR ho volilo 64,36 percenta voličov. Kandidát s druhou najvyššou podporou voličov, minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), získal 32,32 percenta hlasov voličov.
Tretia s veľkým odstupom skončila Zuzana Šubová (Piráti), ktorú volilo 1,82 percenta voličov. Kandidátovi Ľubomírovi Gecimu (MySlovensko) odovzdalo hlas 0,79 percenta hlasujúcich. K volebným urnám prišlo 47,37 percenta voličov.
Neúspešný kandidát na primátora Bratislavy a minister dopravy Jozef Ráž je presvedčený, že viedol férovú a vecnú kampaň. Uviedol to na nedeľnom brífingu, pričom zároveň zagratuloval Matúšovi Vallovi, ktorý post primátora hlavného mesta obhájil na tretie volebné obdobie. Zároveň Ráž zdôraznil, že ho podporilo 61-tisíc Bratislavčanov.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
"To je jedna tretina mesta," skonštatoval s tým, že verí, že si z toho Vallo vezme ponaučenie. "Že mesto nemôže byť len pekné, musí byť aj funkčné," povedal Ráž, ktorý primátora vyzval, aby mal odvahu pustiť sa aj do veľkých infraštruktúrnych projektov.
Minister zároveň zhrnul svoje priority na ďalší rok vo funkcii. "Prešov, Šaľa Sabinov, Prievidza, čoskoro Stropkov potrebujú dokončiť obchvaty. Musíme začať robiť (rýchlostnú cestu) R4, musíme začať robiť diaľnicu na Zemplín, potrebujeme začať konečne robiť posledný úsek diaľnice do Košíc," uviedol Ráž.
Pokiaľ ide o Bratislavu, minister podľa vlastných slov nepoľaví v projekte tunela Karpaty. "Križovatka v Dúbravke, verím, že čoskoro budeme klopať základný kameň. Ideme projektovať križovatku v Čunove, rozvíjať bratislavské letisko," zdôraznil Ráž. Doplnil, že zároveň platia jeho dva sľuby z volebnej kampane, konkrétne rekonštrukcia bratislavskej Hlavnej stanice a cyklotrasa na Devín.
Tretie funkčné obdobie, ktoré obhájil v sobotňajších voľbách bude pre primátora Bratislavy Matúša Valla možno jeho posledné. Pripustil to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Zároveň zdôraznil, že v budúcoročných parlamentných voľbách nebude kandidovať.
„Som primátor teraz zvolený a štyri roky bude moje srdce a myseľ naplno v Bratislave,“ vyhlásil Vallo. Pôsobenie v celoslovenskej politike však úplne nevylúčil. „Budúcnosť nie je napísaná,“ skonštatoval.
Vallo zároveň rovnako ako jeho hlavný súper, minister dopravy Jozef Ráž, ocenil predvolebnú kampaň v hlavnom meste. „Bola bez hádzania blata, bola trošku aj vtipná, bola normálna, bola o tom o čo ide - o našom meste. A ľudia to veľmi ocenili,“ povedal primátor.
Podľa vlastných slov je Vallo zároveň pripravený spolupracovať aj so súčasnou vládou, pre ktorú Bratislava podľa neho nie je obľúbené mesto. „Ale ja budem ďalej trpezlivo nachádzať nejaké spojenia,“ uviedol Vallo s tým, že rozdeľovanie nikomu nepomáha.
Zdroj: SITA.sk - Vallo vo voľbách získal viac ako 64 percent hlasov. Ráž je presvedčený, že viedol férovú a vecnú kampaň – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Definitívnym víťazom v súboji o kreslo primátora Bratislavy sa stal Matúš Vallo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati). Podľa neoficiálnych informácií Štatistického úradu SR ho volilo 64,36 percenta voličov. Kandidát s druhou najvyššou podporou voličov, minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), získal 32,32 percenta hlasov voličov.
Tretia s veľkým odstupom skončila Zuzana Šubová (Piráti), ktorú volilo 1,82 percenta voličov. Kandidátovi Ľubomírovi Gecimu (MySlovensko) odovzdalo hlas 0,79 percenta hlasujúcich. K volebným urnám prišlo 47,37 percenta voličov.
Ráž zagratuloval Vallovi
Neúspešný kandidát na primátora Bratislavy a minister dopravy Jozef Ráž je presvedčený, že viedol férovú a vecnú kampaň. Uviedol to na nedeľnom brífingu, pričom zároveň zagratuloval Matúšovi Vallovi, ktorý post primátora hlavného mesta obhájil na tretie volebné obdobie. Zároveň Ráž zdôraznil, že ho podporilo 61-tisíc Bratislavčanov.
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Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
"To je jedna tretina mesta," skonštatoval s tým, že verí, že si z toho Vallo vezme ponaučenie. "Že mesto nemôže byť len pekné, musí byť aj funkčné," povedal Ráž, ktorý primátora vyzval, aby mal odvahu pustiť sa aj do veľkých infraštruktúrnych projektov.
Priority na ďalší rok vo funkcii
Minister zároveň zhrnul svoje priority na ďalší rok vo funkcii. "Prešov, Šaľa Sabinov, Prievidza, čoskoro Stropkov potrebujú dokončiť obchvaty. Musíme začať robiť (rýchlostnú cestu) R4, musíme začať robiť diaľnicu na Zemplín, potrebujeme začať konečne robiť posledný úsek diaľnice do Košíc," uviedol Ráž.
Pokiaľ ide o Bratislavu, minister podľa vlastných slov nepoľaví v projekte tunela Karpaty. "Križovatka v Dúbravke, verím, že čoskoro budeme klopať základný kameň. Ideme projektovať križovatku v Čunove, rozvíjať bratislavské letisko," zdôraznil Ráž. Doplnil, že zároveň platia jeho dva sľuby z volebnej kampane, konkrétne rekonštrukcia bratislavskej Hlavnej stanice a cyklotrasa na Devín.
Posledné funkčné obdobie?
Tretie funkčné obdobie, ktoré obhájil v sobotňajších voľbách bude pre primátora Bratislavy Matúša Valla možno jeho posledné. Pripustil to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24. Zároveň zdôraznil, že v budúcoročných parlamentných voľbách nebude kandidovať.
„Som primátor teraz zvolený a štyri roky bude moje srdce a myseľ naplno v Bratislave,“ vyhlásil Vallo. Pôsobenie v celoslovenskej politike však úplne nevylúčil. „Budúcnosť nie je napísaná,“ skonštatoval.
Vallo zároveň rovnako ako jeho hlavný súper, minister dopravy Jozef Ráž, ocenil predvolebnú kampaň v hlavnom meste. „Bola bez hádzania blata, bola trošku aj vtipná, bola normálna, bola o tom o čo ide - o našom meste. A ľudia to veľmi ocenili,“ povedal primátor.
Podľa vlastných slov je Vallo zároveň pripravený spolupracovať aj so súčasnou vládou, pre ktorú Bratislava podľa neho nie je obľúbené mesto. „Ale ja budem ďalej trpezlivo nachádzať nejaké spojenia,“ uviedol Vallo s tým, že rozdeľovanie nikomu nepomáha.
https://cdnv.sita.sk/sites/32/2026/10/aqm3yjhbrwd72petgdpzo2v6fp5ompszxanjm3mrqqvyiofr_kagfzul9_dg6us1hw-i179se2nxcrdtgpwprxr3p4ezl5ly0l6ajgqjug.mp4
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Zdroj: SITA.sk - Vallo vo voľbách získal viac ako 64 percent hlasov. Ráž je presvedčený, že viedol férovú a vecnú kampaň – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Minister dopravy a výstavby SR Primátor Bratislavy
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