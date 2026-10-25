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25. októbra 2026

Polovica primátorov na Šariši obhájila svoje funkcie, vo Svidníku výsledky sprevádza trestné oznámenie – FOTO


Tagy: Bývalý primátor Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 primátor Prešova primátor Sabinova primátor Stropkova primátorka Svidníka Trestné oznámenie Volebná korupcia

Primátorom krajského mesta Prešov ostáva aj na ďalšie funkčné obdobie František Oľha. Z ôsmich miest regiónu Šariš sa v sobotných spojených voľbách podarilo obhájiť svoju funkciu polovici ...



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hagyari olha 676x478 25.10.2026 (SITA.sk) - Primátorom krajského mesta Prešov ostáva aj na ďalšie funkčné obdobie František Oľha.


Z ôsmich miest regiónu Šariš sa v sobotných spojených voľbách podarilo obhájiť svoju funkciu polovici primátorov. Zmena podľa neoficiálnych výsledkov volieb nastala v Lipanoch, Veľkom Šariši a Svidníku, kde súčasná primátorka podala v súvislosti s voľbami trestné oznámenie.

Bardejov mení vedenie


Po takmer troch desaťročiach čaká zmena na poste prvého muža mesta aj Bardejov, kde primátorsky post neobhájil Boris Hanuščák (Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Strana vidieka, Úsvit), ktorý bol na tejto pozícii už od roku 1999.

Éra najdlhšie slúžiaceho primátora v kraji trvala nepretržite 27 rokov v priebehu siedmich funkčných období. Hanuščáka na poste primátora Bardejova nahradí nezávislý kandidát Miloslav Olejár, ktorému vyjadrili podporu opozičné strany Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, Sloboda a solidarita a Demokrati.

Týmito voľbami, týmto úspechom len začíname. Ešte sme nič nedosiahli. Dostali sme možnosť niečo ukázať. Po dnešku budú ľudia pozerať na to, čo dokážeme. Máme štyri roky a tieto štyri roky budú posudzované s 27 rokmi bývalého primátora. Čaká nás strašne veľa práve a vecí, ktoré bude potrebné spraviť," uviedol vo svojej ďakovnej reči Olejár. Pred štyrmi rokmi prehral s Hanuščákom o 328 hlasov. Tentoraz ich získal 6 316 a podporu 54,32 percenta z 11 627 odovzdaných hlasovacích lístkov.

Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026



Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
 

Oľha obhájil mandát


Primátorom krajského mesta Prešov ostáva aj na ďalšie funkčné obdobie František Oľha. Kandidát koalície Progresívne Slovensko, Demokrati, ODS-DS uspel spomedzi šiestich kandidátov so ziskom 12 125 hlasov, čo je zhruba o 1 200 hlasov viac ako pred štyrmi rokmi, keď vo funkcii nahradil Andreu Turčanovú. Voliči odovzdali pri účasti 44,19 percenta spolu 29 796 platných hlasov. Oľha ich tak získal 40,69 percenta.

V okresnom meste Svidník vyhral nezávislý kandidát a krajský poslanec Ján Vook, ktorý zdolal dve volebné obdobia úradujúcu primátorku Marcelu Ivančovú (Hlas-SD). Tá na sociálnej sieti informovala, že v súvislosti s voľbami podala trestné oznámenie pre podozrenie z volebnej korupcie a zvážania voličov. Vook získal 1962 z 3951 platných hlasov, teda 49,65 percenta.

Výsledky v ďalších mestách


Primátorom Sabinova ostáva aj najbližšie štyri roky Michal Repaský (nezávislý), ktorého podporilo 57,69 percenta voličov. Z 3 758 platných hlasov získal 2 168. Vo funkcii bude pôsobiť tretie volebné obdobie. Po troch volebných obdobiach sa, naopak, končí mandát primátora mesta Lipany (okres Sabinov) Vladimíra Jánošíka (Hlas-SD, Smer-SD). Hoci v minulých voľbách ho podporili až takmer tri štvrtiny voličov, tentoraz uspel doterajší podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a krajský poslanec Jozef Kanuščák, ktorý získal 49,53 percenta hlasov. Z celkovo 2 374 ich dostal 1176.

V meste Veľký Šariš už po dvoch funkčných obdobiach nekandidoval doterajší primátor Viliam Kall (nezávislý), ktorý sa stal novým krajským poslancom. Na primátorskom mieste ho nahradí Antónia Gaálová (nezávislá), ktorú v kandidatúre sám podporoval. Gaálová získala z 2 782 hlasov podporu od 1887 voličov, teda 67,86 percenta.

Post primátora Giraltoviec obhájil Pavol Tchurík (Hlas-SD), ktorý porazil svojho jediného protikandidáta Petra Hrušku (Smer-SD) so ziskom 964 z celkovo 1 591 hlasov, teda 60,59 percenta. Primátorom Stropkova zostáva Ondrej Brendza (nezávislý), ktorý získal 72,02 percenta z 3 317 platných hlasov (2 389 získaných hlasov). Pre Brendzu ide o štvrté volebné obdobie.


Zdroj: SITA.sk - Polovica primátorov na Šariši obhájila svoje funkcie, vo Svidníku výsledky sprevádza trestné oznámenie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý primátor Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 primátor Prešova primátor Sabinova primátor Stropkova primátorka Svidníka Trestné oznámenie Volebná korupcia
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