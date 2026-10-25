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25. októbra 2026
Prešovské krajské zastupiteľstvo ovládne koalícia okolo KDH a nezávislí kandidáti, zvolili aj Mazureka či Migaľa
Z končiaceho 65-členného zastupiteľstva obhájilo svoje mandáty až 47 poslancov. V novom Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Z končiaceho 65-členného zastupiteľstva obhájilo svoje mandáty až 47 poslancov.
V novom Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja (PSK) by podľa neoficiálnych výsledkov spojených volieb mali mať výrazné zastúpenie kandidáti širokej koalície okolo KDH, ktorá podporuje staronového župana Milana Majerského, ale opätovne aj nezávislí kandidáti.
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v novozloženom 67-člennom zastupiteľstve objavuje 26 kandidátov koalície KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci a 24 nezávislých kandidátov. Hlas-SD má podľa prehľadu desať zvolených poslancov a koalícia Progresívne Slovensko a Demokrati štyroch. Po jednom mandáte pripadá na kandidátov Smeru-SD, Úsvitu a Republiky.
V porovnaní s voľbami v roku 2022 sa tak môže zmeniť pomer medzi nezávislými kandidátmi a straníckymi či koaličnými nominantmi. Vtedajší nezávislí kandidáti získali 27 zo 65 mandátov. Koalícia KDH, Sme rodina, SaS a Za ľudí obsadila 16 miest a kandidáti podporení Hlasom-SD, Smerom-SD a Alianciou mali spolu ďalších 16 poslancov.
V zozname zvolených poslancov je celkovo 57 mužov a 10 žien. Najviac ich má byť zvolených v Prešove, kde získali mandát štyri kandidátky. Tri ženy sa podľa predbežného prehľadu dostali do zastupiteľstva v okrese Humenné, po jednej v okresoch Levoča, Poprad a Svidník. Zastupiteľstvo zvolené v roku 2022 malo podľa oficiálneho zoznamu osem poslankýň.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Z končiaceho 65-členného zastupiteľstva obhájilo svoje mandáty až 47 poslancov. K nim pribudne 20 nových, resp. staronových poslancov, keďže sa ich počet zvýšil na 67. Po jednom funkčnom období sa napríklad do krajského parlamentu vracia súčasný poslanec NR SR Vladimír Ledecký, ktorý v ňom predtým pôsobil nepretržite od roku 2005 do roku 2022. Po 17 rokoch vo funkcii, naopak, končí Pavol Ceľuch, ktorého v obvode Bardejov nahradí nový primátor mesta Milo Olejár. Na znovuzvolenie chýbalo Ceľuchovi 164 hlasov a je prvým náhradníkom.
Podobná situácia je v Snine, kde sa rovnako po 17 rokoch do zastupiteľstva nedostala dlhoročná poslankyňa Nadežda Sirková a je prvou náhradníčkou. V Poprade získal silný mandát František Majerský, ktorý dostal viac hlasov ako dlhoročný primátor mesta Anton Danko, ktorý však primátorské kreslo tentoraz neobhájil. Medzi zvolenými poslancami je tiež minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ, ktorý sa neúspešne uchádzal o post župana. V okrese Vranov n/Topľou obsadil 6. miesto, keď uspel iba o 71 hlasov pred doterajším poslancom Alfonzom Kobielskym, ktorý tak svoj mandát neobhájil a je prvým náhradníkom.
V Prešove sa do zastupiteľstva prebojovali viacerí kandidáti na primátora. Znovuzvolený primátor mesta František Oľha získal vo volebnom obvode najviac hlasov. Do krajského parlamentu sa však prebojovali aj jeho neúspešní vyzývatelia Pavel Hagyari a prvýkrát aj Rastislav Mochnacký a Martin Eštočák. Neuspela však primátorská kandidátka strany Smer-SD Svetlana Pavlovičová a ani doterajší krajský poslanec Artúr Benes. Tomu na zvolenie chýbalo 35 hlasov a je prvým náhradníkom.
V Levoči sa Jana Suráková dostala medzi zvolených poslancov len o jeden hlas pred nezávislým kandidátom Jozefom Gurom, ktorý tak neobhájil svoj mandát a nahradil ho Ledecký. V okrese Stará Ľubovňa mandát neobhájil ani kontroverzný starosta Čirča Michal Didik. Neuspel ani poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva strany Smer-SD Marián Saloň. Najsilnejšia vládna strana tak má v krajskom parlamente jedinú zástupkyňu. Svoj post s najvyšším počtom hlasov v obvode Humenné obhájila poslankyňa NR SR Jana Vaľová.
Do zastupiteľstva sa opätovne dostal aj europoslanec Milan Mazurek, ktorý bol najväčším vyzývateľom Milana Majerského v boji o post predsedu PSK. Zaujímavosťou je, že kým vo voľbách župana dostal viac ako 100-tisíc hlasov, na post poslanca získal v obvode Kežmarok iba 5 722 krúžkov a o viac ako 3 500 hlasov ho zdolal doterajší podpredseda PSK a nezávislý kandidát Štefan Bieľák. Medzi zaujímavosti predbežných výsledkov patrí aj neúspech doterajšieho krajského poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka, ale aj novozvoleného primátora mesta Mareka Hovaňáka, ktorí sa podľa neoficiálnych výsledkov do krajského zastupiteľstva nedostali.
Volieb v Prešovskom samosprávnom kraji sa zúčastnilo celkovo 319 579 voličov zo 640 835 ľudí zapísaných vo voličských zoznamoch v rámci 1 017 okrskov. Volebná účasť tak dosiahla 49,86 percenta voličov. Pred štyrmi rokmi bola na úrovni 43,74 percenta, pred organizovaním spojených volieb dosiahla v roku 2017 iba 29,4 percenta. Najvyššia bola tentoraz účasť vo volebnom obvode Svidník, kde dosiahla 58,68 percenta.
Vo voľbách predsedu PSK získal podľa neoficiálnych výsledkov víťazný Milan Majerský 138 819 hlasov (48,77 percenta), čo je zhruba o 27 500 hlasov viac ako pred štyrmi rokmi. Druhý Milan Mazurek si s vyše 100-tisíc hlasmi (35,18 percenta) polepšil o viac ako 71-tisíc hlasov oproti predchádzajúcim voľbám, kedy skončil tretí. Túto pozíciu tentoraz obsadil minister Samuel Migaľ, ktorý dostal 17 240 hlasov (6,05 percenta). Ďalší kandidáti nedosiahli 10-tisícovú hranicu. Celkovo sa o post župana pôvodne uchádzalo 11 uchádzačov, jedna kandidátka sa kandidatúry v priebehu kampane vzdala. O post poslancov sa v PSK zaujímalo 474 kandidátov.
Zdroj: SITA.sk - Prešovské krajské zastupiteľstvo ovládne koalícia okolo KDH a nezávislí kandidáti, zvolili aj Mazureka či Migaľa © SITA Všetky práva vyhradené.
V novom Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja (PSK) by podľa neoficiálnych výsledkov spojených volieb mali mať výrazné zastúpenie kandidáti širokej koalície okolo KDH, ktorá podporuje staronového župana Milana Majerského, ale opätovne aj nezávislí kandidáti.
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa v novozloženom 67-člennom zastupiteľstve objavuje 26 kandidátov koalície KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci a 24 nezávislých kandidátov. Hlas-SD má podľa prehľadu desať zvolených poslancov a koalícia Progresívne Slovensko a Demokrati štyroch. Po jednom mandáte pripadá na kandidátov Smeru-SD, Úsvitu a Republiky.
Do zastupiteľstva bolo zvolených desať žien
V porovnaní s voľbami v roku 2022 sa tak môže zmeniť pomer medzi nezávislými kandidátmi a straníckymi či koaličnými nominantmi. Vtedajší nezávislí kandidáti získali 27 zo 65 mandátov. Koalícia KDH, Sme rodina, SaS a Za ľudí obsadila 16 miest a kandidáti podporení Hlasom-SD, Smerom-SD a Alianciou mali spolu ďalších 16 poslancov.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
V zozname zvolených poslancov je celkovo 57 mužov a 10 žien. Najviac ich má byť zvolených v Prešove, kde získali mandát štyri kandidátky. Tri ženy sa podľa predbežného prehľadu dostali do zastupiteľstva v okrese Humenné, po jednej v okresoch Levoča, Poprad a Svidník. Zastupiteľstvo zvolené v roku 2022 malo podľa oficiálneho zoznamu osem poslankýň.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Z končiaceho 65-členného zastupiteľstva obhájilo svoje mandáty až 47 poslancov. K nim pribudne 20 nových, resp. staronových poslancov, keďže sa ich počet zvýšil na 67. Po jednom funkčnom období sa napríklad do krajského parlamentu vracia súčasný poslanec NR SR Vladimír Ledecký, ktorý v ňom predtým pôsobil nepretržite od roku 2005 do roku 2022. Po 17 rokoch vo funkcii, naopak, končí Pavol Ceľuch, ktorého v obvode Bardejov nahradí nový primátor mesta Milo Olejár. Na znovuzvolenie chýbalo Ceľuchovi 164 hlasov a je prvým náhradníkom.
Podobná situácia je v Snine, kde sa rovnako po 17 rokoch do zastupiteľstva nedostala dlhoročná poslankyňa Nadežda Sirková a je prvou náhradníčkou. V Poprade získal silný mandát František Majerský, ktorý dostal viac hlasov ako dlhoročný primátor mesta Anton Danko, ktorý však primátorské kreslo tentoraz neobhájil. Medzi zvolenými poslancami je tiež minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ, ktorý sa neúspešne uchádzal o post župana. V okrese Vranov n/Topľou obsadil 6. miesto, keď uspel iba o 71 hlasov pred doterajším poslancom Alfonzom Kobielskym, ktorý tak svoj mandát neobhájil a je prvým náhradníkom.
V Prešove uspeli neúspešní kandidáti na primátora
V Prešove sa do zastupiteľstva prebojovali viacerí kandidáti na primátora. Znovuzvolený primátor mesta František Oľha získal vo volebnom obvode najviac hlasov. Do krajského parlamentu sa však prebojovali aj jeho neúspešní vyzývatelia Pavel Hagyari a prvýkrát aj Rastislav Mochnacký a Martin Eštočák. Neuspela však primátorská kandidátka strany Smer-SD Svetlana Pavlovičová a ani doterajší krajský poslanec Artúr Benes. Tomu na zvolenie chýbalo 35 hlasov a je prvým náhradníkom.
V Levoči sa Jana Suráková dostala medzi zvolených poslancov len o jeden hlas pred nezávislým kandidátom Jozefom Gurom, ktorý tak neobhájil svoj mandát a nahradil ho Ledecký. V okrese Stará Ľubovňa mandát neobhájil ani kontroverzný starosta Čirča Michal Didik. Neuspel ani poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva strany Smer-SD Marián Saloň. Najsilnejšia vládna strana tak má v krajskom parlamente jedinú zástupkyňu. Svoj post s najvyšším počtom hlasov v obvode Humenné obhájila poslankyňa NR SR Jana Vaľová.
Do zastupiteľstva sa opätovne dostal aj europoslanec Milan Mazurek, ktorý bol najväčším vyzývateľom Milana Majerského v boji o post predsedu PSK. Zaujímavosťou je, že kým vo voľbách župana dostal viac ako 100-tisíc hlasov, na post poslanca získal v obvode Kežmarok iba 5 722 krúžkov a o viac ako 3 500 hlasov ho zdolal doterajší podpredseda PSK a nezávislý kandidát Štefan Bieľák. Medzi zaujímavosti predbežných výsledkov patrí aj neúspech doterajšieho krajského poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka, ale aj novozvoleného primátora mesta Mareka Hovaňáka, ktorí sa podľa neoficiálnych výsledkov do krajského zastupiteľstva nedostali.
Volebná účasť dosiahla takmer 50 percent
Volieb v Prešovskom samosprávnom kraji sa zúčastnilo celkovo 319 579 voličov zo 640 835 ľudí zapísaných vo voličských zoznamoch v rámci 1 017 okrskov. Volebná účasť tak dosiahla 49,86 percenta voličov. Pred štyrmi rokmi bola na úrovni 43,74 percenta, pred organizovaním spojených volieb dosiahla v roku 2017 iba 29,4 percenta. Najvyššia bola tentoraz účasť vo volebnom obvode Svidník, kde dosiahla 58,68 percenta.
Vo voľbách predsedu PSK získal podľa neoficiálnych výsledkov víťazný Milan Majerský 138 819 hlasov (48,77 percenta), čo je zhruba o 27 500 hlasov viac ako pred štyrmi rokmi. Druhý Milan Mazurek si s vyše 100-tisíc hlasmi (35,18 percenta) polepšil o viac ako 71-tisíc hlasov oproti predchádzajúcim voľbám, kedy skončil tretí. Túto pozíciu tentoraz obsadil minister Samuel Migaľ, ktorý dostal 17 240 hlasov (6,05 percenta). Ďalší kandidáti nedosiahli 10-tisícovú hranicu. Celkovo sa o post župana pôvodne uchádzalo 11 uchádzačov, jedna kandidátka sa kandidatúry v priebehu kampane vzdala. O post poslancov sa v PSK zaujímalo 474 kandidátov.
Zdroj: SITA.sk - Prešovské krajské zastupiteľstvo ovládne koalícia okolo KDH a nezávislí kandidáti, zvolili aj Mazureka či Migaľa © SITA Všetky práva vyhradené.
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