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25. októbra 2026
Voľby primátorov 2026: Vallo obhájil Bratislavu, Košice povedie Lörinc a Trenčín Forgáč
Matúš Vallo obhájil primátorský post v Bratislave. V Košiciach zvíťazil Ladislav Lörinc, ktorý vystrieda Jaroslava Polačeka. Trenčín povedie doterajší viceprimátor Ján Forgáč.
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V Banskej Bystrici pokračuje Ján Nosko, víťazstvo v Prešove oznámil aj František Oľha. Vyplýva to zo zverejnených neoficiálnych výsledkov a informácií z volebnej noci.
Komunálne voľby, ktoré sa konali v sobotu 24. októbra spolu s voľbami do samosprávnych krajov, priniesli obhajoby mandátov aj výmeny na čele krajských miest.
Bratislavu naďalej povedie Matúš Vallo
Matúš Vallo získal podľa zverejnených údajov Štatistického úradu SR 118 487 hlasov, čo predstavuje 64,21 percenta platných hlasov. Druhý Jozef Ráž získal 59 892 hlasov (32,45 percenta).
Volebná účasť v Bratislave dosiahla 47,38 percenta. Vallo tak bude hlavné mesto viesť tretie volebné obdobie. Počas volebnej noci sa poďakoval podporovateľom a deklaroval, že chce byť primátorom všetkých Bratislavčanov.
Novým primátorom Košíc bude Ladislav Lörinc
V Košiciach nastáva zmena. Primátorský post získal Ladislav Lörinc, ktorého podporilo 27 364 voličov, teda 39,89 percenta platných hlasov.
Doterajší primátor Jaroslav Polaček získal 14 766 hlasov (21,52 percenta). Nasledovali Martin Mudrák s 12 816 hlasmi (18,68 percenta) a Lenka Kovačevičová s 8 513 hlasmi (12,41 percenta).
Volebná účasť v Košiciach dosiahla 37,11 percenta. Lörinc kandidoval za Košickú stranu.
Trenčín povedie Ján Forgáč
Novým primátorom Trenčína bude doterajší viceprimátor Ján Forgáč. Podľa zverejnených neoficiálnych výsledkov získal 69,17 percenta hlasov.
Volebná účasť v meste dosiahla 39,66 percenta.
V Banskej Bystrici pokračuje Ján Nosko
Primátorský post v Banskej Bystrici obhájil Ján Nosko, ktorý podľa neoficiálnych výsledkov získal 46,78 percenta hlasov. Mesto povedie štvrté volebné obdobie.
Víťazstvo v Prešove oznámil František Oľha
Pokračovanie vo funkcii počas volebnej noci oznámil aj súčasný prešovský primátor František Oľha. Vo svojom volebnom štábe sa odvolával na výrazný náskok po spočítaní značnej časti okrskov.
Výsledok označil za hodnotenie práce za uplynulé štyri roky. Poďakoval sa voličom aj svojmu tímu.
Prievidza mení vedenie po 16 rokoch
Novým primátorom Prievidze bude Branislav Gigac. Nezávislý kandidát, mestský poslanec a hovorca verejného ochrancu práv získal 6 623 hlasov, čo predstavuje 46,53 percenta platných hlasov. Volebná účasť dosiahla 39,40 percenta.
Na čele mesta vystrieda Katarínu Macháčkovú, ktorá Prievidzu viedla nepretržite od roku 2010. Dvadsaťdeväťročný Gigac sa o primátorský post uchádzal už druhýkrát. V roku 2022 skončil druhý za Macháčkovou, tentoraz vo vzájomnom súboji uspel.
Článok vychádza zo zverejnených neoficiálnych výsledkov. Správu budeme aktualizovať o ďalšie mestá a konečné údaje.
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