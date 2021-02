Veľká predpoveď počasia: Vďaka snehu ešte môže na Slovensku prituhnúť

Na Slovensko zavítala februárová zima, pričom jej nástup bol mimoriadne dramatický. Východ a sever Slovenska postihla silná námraza, neskôr zasa robilo problémy husté sneženie, ku ktorému sa pripojil silný vietor a na cestách sa tvorili závere a snehové jazyky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v minulých dňoch množstvo výstrah všetkého druhu, od dažďa cez poľadovicu, sneženie, vietor až po silné mrazy.





„Spôsobila to skutočnosť, že kým na naše územie prenikol studený vzduch od severovýchodu, počasie u nás spočiatku ovplyvňovali tlakové níže postupujúce z oblasti Stredozemného mora. Zasahovali územie Slovenska zrážkami a spôsobovali striedanie teplejších období s chladnejšími, rovnako sa striedalo sneženie s tekutými zrážkami,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo SHMÚ. „Až za poslednou tlakovou nížou, ktorá prešla cez Balkán nad Ukrajinu a postupovala do západného Ruska, sa definitívne ochladilo. To spôsobilo tiež nepríjemnosti, keď na mnohých miestach napadal mokrý sneh, resp. pršalo a po ochladení počas noci na štvrtok vznikla hrubá vrstva ľadu.“Ochladzovanie pokračovalo ďalej a už v piatok ráno namerali na Lomnickom štíte – 28,5 stupňa. Takáto hodnota predstavuje rekord minimálnej teploty vzduchu z 12. februára 2004. Večer bol dokonca prekonaný, keďže už o 21. hodine tu klesla ortuť teplomera na – 28,8 °C.Pre ďalšie dni bude podľa Faška dôležité, že napadal sneh, a to aj v južných oblastiach Slovenska, keďže zrážky prichádzali od juhu. Napríklad v Dudinciach mali v piatok ráno 7 centimetrov snehu, v Boľkovciach pri Lučenci 12 cm, v Rimavskej Sobote 15 cm. Zasnežený je stred, sever a východ Slovenska, napríklad v Telgárte je 34 cm a v Oravskej Lesnej 37 cm snehu. Málo snehu je len na krajnom západe, na Záhorí, v Piešťanoch či pri Žiline.„Sú teda všetky predpoklady, aby počasie s mrazmi pokračovalo aj v budúcom týždni, aj keď maximálne denné teploty vzduchu už budú trochu vyššie. Na budúci týždeň by sa u nás mala výrazne presadiť tlaková výš a ak sa budeme nachádzať v blízkosti jej stredu, bude jasno a utíši sa aj vietor. V kombinácii so snehovou pokrývkou to spôsobí, že sa vzduch v prízemných vrstvách bude výrazne ochladzovať. A ak teraz bolo doteraz najchladnejšie v horských polohách, na budúci týždeň už bude teplota vzduchu najviac klesať v údoliach a kotlinách,“ vysvetlil Pavel Faško.Tak ako pri nástupe súčasného studeného počasia, aj tentoraz sa dlhodobejšie predpovede rozchádzajú a nie je jasné, či sa mrazivé obdobie skončí v závere nasledujúceho týždňa, alebo bude po prípadnej malej prestávke pokračovať ďalej. Podľa Faška to závisí práve od toho, ako dlho sa stred tlakovej výše udrží v blízkosti strednej Európy. Ak by výš postupovala ďalej na východ, po jej zadnej strane by na Slovensko začal opäť prúdiť teplejší vzduch vo vyšších vrstvách atmosféry, čo by spôsobilo vznik inverzií.„Posledný februárový týždeň je zatiaľ nejasný, pretože sa poloha tlakových útvarov môže znovu usporiadať tak, že k nám opäť prenikne studený vzduch od severu alebo severovýchodu. Navyše je snehová pokrývka akousi zárukou, že sa oteplenie nemôže výrazne presadiť. Ak by sem aj prenikol teplejší vzduch, spočiatku sa jeho energia spotrebuje hlavne na topenie snehovej pokrývky a až potom sa prejaví na zvýšení teploty vzduchu. Snehová pokrývka je dôležitý femonén a v momente, keď sa začne vyskytovať na zemskom povrchu, niektoré vzťahy v meteorológii sa potom začnú meniť,“ dodal klimatológ Pavel Faško.

PIATOK 12.2.2021

Prevažne oblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: -9/-14 °C

Maximálna teplota: -5/-1 °C

Vietor: SZ, 11-18 km/h



SOBOTA 13.2.2021

Prevažne oblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: -10/-15 °C

Maximálna teplota: -6/-1 °C

Vietor: S, 15-25 km/h



NEDEĽA 14.2.2021

Polooblačno až oblačno, na severozápade snehové prehánky.

Minimálna teplota: -7/-12 °C

Maximálna teplota: -6/-1 °C

Vietor: S, 15-30 km/h



PONDELOK 15.2.2021

Polooblačno až oblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: -7/-12 °C

Maximálna teplota: -5/0 °C

Vietor: S, 15-30 km/h



UTOROK 16.2.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: -9/-14 °C

Maximálna teplota: -7/-2 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



STREDA 17.2.2021

Minimálna teplota: -9/-14 °C

Maximálna teplota: -8/-3 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



ŠTVRTOK 18.2.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: -8/-13 °C

Maximálna teplota: -7/-2 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



PIATOK 19.2.2021

Prevažne zamračené, na mnohých miestach sneženie, v nížinách dážď.

Minimálna teplota: 0/-5 °C

Maximálna teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk