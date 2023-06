Video: Richard Müller a Emma Smetana predstavujú spoločnú novinku Tahle jedna vteřina

Umelcov dala dokopy Richardova dcéra Ema Mllerová, ktorá je priateľkou Emmy Smetany. Mladú herečku, speváčku a novinárku považuje Richard za mimoriadny talent a tak o ponuke na spoločný singel dlho nerozmýšľal. Text k piesni Tahle jedna vteřina napísal partner Emmy Smetany, hudobník Jordan Haj, mix a master robil mladý producent David Kopecký.

Od istého veku začína život plynúť rýchlejšie a mnohí z nás si uvedomujú, aké dôležité je vychutnávať si každú jednu sekundu života. Aj o tom je nový singel, ktorý naspieval Richard Müller s populárnou českou herečkou, speváčkou a moderátorkou Emmou Smetanou.

„Je to naša prvá spoločná spolupráca a je naozaj veľmi príjemná. Emma je talentovaná mladá dáma, som rád, že som sa na to dal. Keď mi Emma poslala pesničku, okamžite ma chytila. Myslím si, že výsledok je dobrý, napokon, máme na ňu veľmi pozitívne reakcie, “ povedal Richard Müller.

Emma Smetana je dobrou a dlhoročnou priateľkou Richardovej dcéry Emy Müllerovej a už dlhšie obdobie túžila naspievať s Richardom spoločný singel. Napriek je mladému veku dokáže precítiť aj tému skladby, ktorou je pominuteľnosť času. Text k piesni napísal jej partner Jordan Haj.

„Pred necelými 15-timi rokmi, v auguste 2008, som Jordyho poznala asi týždeň a tajne ho milovala už pár hodín, keď zrazu vytiahol gitaru a zahral pesničku “V přesýpacích hodinách”, ktorú asi o rok skôr napísal počas rozchodu so svojou vtedajšou partnerkou z Izraela. Fatálne ma to rozhodilo, potvrdilo to môj dojem, že ten človek s vizážou Aladina a humorom Kaisera je génius, a od toho večera sme spolu. Sem - tam ho nútim to niekde niekomu predviesť, ale nikdy sa k tomu moc nemá. A tak som mu ten nádherný text proste čmajzla, zhudobnila ho po disneyovsky a donútila ho dopísať text do refrénu. Vznikla „Tahle jedna vteřina“. Moja prvá pesnička v češtine. A prvý duet, ktorý spievam s niekým iným než s Jordym. To, že ma s tým Richard neposlal do hája, považujem za obrovské životné šťastie. Pesnička dopadla ešte lepšie, než som dúfala. Veľmi mu ďakujem, a tiež všetkým tým dobrým ľuďom okolo neho,“ uzatvára Emma Smetana.

Jemná skladba má byť titulným singlom nového českého seriálu Eliška a Damián. Klip si môžete pozrieť tu:

Richard Müller sa na fanúšikov teší naživo počas celého leta. Na turné Čierna labuť biela vrana tou zahrá osvedčené hity aj najnovšie skladby. Najbližšie zaznejú už 5.7. v Šuranoch. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Richard Müller ČIERNA LABUŤ BIELA VRANA tour // LETO ´23

05.07.2023 20:00 - Amfiteáter Šurany

06.07.2023 20:00 - Františkánska záhrada, Skalica

07.07.2023 20:00 - Amfiteáter Viliama Polonyiho, Krupina

04.08.2023 20:00 - Trenčiansky hrad, Trenčín

06.08.2023 20:00 - Amfiteáter, Banská Štiavnica

10.08.2023 20:00 - Amfiteáter, Giraltovce

11.08.2023 20:00 - Kežmarský hrad, Kežmarok

12.08.2023 20:00 - Hrad v Žehre, Žehra

13.08.2023 20:00 - Amfiteáter, Mestský park, Lučenec

20.08.2023 20:00 - Amfiteáter Pánska záhrada, Hlohovec

27.08.2023 20:00 - Amfiteáter Pomlé, Šamorín

08.09.2023 20:00 - Amfiteáter Skalité, Skalité