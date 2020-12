Video: Sima Martausová predstavila vianočnú skladbu Tancujú zvony

Radosť, vďačnosť, lásku a samú seba vložila Sima Martausová do vianočnej skladby, ktorú nahrala so symfonickým orchestrom a dievčenským speváckym zborom. Pieseň Tancujú zvony sa objaví aj na jej novom albume, ktorý stihne vydať ešte do Vianoc.





Sima Martausová má tvorivé obdobie. Po nedávnych Červených poliach k filmu Správa prichádza s ďalšou novinkou. Podmanivá melódia, úprimný text a zapamätateľný refrén dokonale naladia pokojnou a radostnou atmosférou na najkrajšie sviatky v roku. Pieseň vznikla počas turné s Dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu (SRo), aranžmány pre orchester napísal Adrián Harvan, dirigentskej paličky sa zhostil Adrián Kokoš, autorkou hudby aj textu je tradične samotná Sima.„Keďže náš nový album vychádza v zimnom období pred Vianocami, povedali sme si, že ako bonus zaradíme aj jednu vianočnú pieseň. Pôvodne sme ju s kapelou nahrali v štúdiu, neskôr sme do spolupráce prizvali symfonický orchester a dievčatá zo zboru SRo,“ uviedla pre médiá aktuálna držiteľka ocenenia OTO v kategórii speváčka.Šiesty autorský album Simy Martausovej dostal názov Oslobodená podľa piesne, ktorá celý album otvára, ponúka trinásť piesní a dva bonusy. Na albume sa tentoraz producentsky podieľal Randy Gnepa, ktorý sa postaral o finálny mix. Master mal pod palcom Miťo Bodnár, ktorého si Sima prizvala do jednej z piesní aj zaspievať.„Na nahrávanie som pozvala zaujímavých hostí, ktorých si vážim ľudsky aj umelecky. V mnohých piesňach počuť nielen môj hlas, ale aj hlasy mojich priateľov, o to viac je pre mňa tento album vzácny a osobný, práve obsadením bude pestrejší ako predošlé. Vložila som doň nielen svoje piesne, ale aj kúsok svojho srdca. Keďže sme za posledné mesiace mali menej koncertov, chceli sme potešiť našich fanúšikov a 'byť s nimi' aspoň takýmto spôsobom,“ doplnila speváčka.Obal aj buklet sú dielom fotografky Anny Opinovej, ktorej sa podarilo vlastné umelecké fotografie prepojiť so skladbami. Nový hudobný počin Simy Martausovej je už v predpredaji, a čoskoro bude dostupný v obchodoch a na všetkých digitálnych platformách.