Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Finále Let's Dance 2026: Herečka Zuzana Porubjaková sa stala víťazkou špeciálnej série tanečnej šou Let's Dance s podtitulom „Najlepší z najlepších“
Jedenásta séria tanečnej šou Let's Dance, tentoraz s podtitulom „Najlepší z najlepších“, v ktorej hviezdili úspešní účinkujúci z predchádzajúcich ročníkov, pozná svojich víťazov. Stali sa nimi herečka Zuzana Porubjaková a jej tanečný partner Matyáš Adamec.
Herečka Zuzana Porubjaková sa stala víťazkou špeciálnej série tanečnej šou Let's Dance s podtitulom „Najlepší z najlepších“. Spolu so svojím tanečným partnerom Matyáš Adamec ovládli finálový večer a získali si najväčšiu podporu divákov.
Vo finále sa stretla s výraznou konkurenciou v podobe hercov Ján Koleník a Kristián Baran, ktorí patrili medzi najväčších favoritov súťaže. Napriek tomu práve Porubjaková presvedčila publikum svojimi výkonmi natoľko, že sa po minuloročnom druhom mieste tentoraz postavila na samotný vrchol.
Emotívne chvíle sprevádzali aj jej poďakovania rodine. Herečka nezabudla oceniť podporu svojho manžela Juraja ani pomoc opatrovateľky, ktorá sa počas súťaže starala o ich tri deti. Silné emócie neskrýval ani Matyáš Adamec, ktorého víťazstvo viditeľne dojalo. Počas svojho prejavu vyzdvihol profesionalitu a energiu svojej tanečnej partnerky, s ktorou podľa vlastných slov zažil výnimočnú sériu.
Druhé miesto napokon obsadili Ján Koleník a Dominika Rošková. Koleník, ktorý už v minulosti titul kráľa parketu získal, po finále poďakoval fanúšikom, porote aj celému tímu relácie za podporu a atmosféru počas celej sezóny.
Finálový večer priniesol pestrú tanečnú šou v priestoroch Incheba. Súťažiaci predviedli viacero štýlov vrátane freestyle, paso doble, quickstepu či tanga. Atmosféru podujatia ešte viac umocnila prítomnosť legendárnej speváčky Marika Gombitová, ktorá sledovala veľké finále priamo z hľadiska.
