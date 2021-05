NICK CAVE & THE BAD SEEDS NA POHODE 2022

„Veľké mená na Pohode nezvykneme opakovať. Už počas koncertu na Pohode 2013 som vedel, že v prípade Nicka Cavea to neplatí. Taký výnimočný umelec, s takým výnimočným koncertom, volá po výnimočnom prístupe. Každý, kto tam bol, vie prečo – išlo jednoznačne o jeden z najsilnejších momentov v histórii Pohody. Som hrdý a šťastný, že si ho budeme môcť zopakovať,“ vraví o návrate Nicka Cavea & The Bad Seeds na letisko Trenčín v roku 2022 Michal Kaščák.

Je veľmi ťažké nájsť superlatívy, ktorými by sa dali opísať koncerty Nicka Cavea & The Bad Seeds. Ako totiž uvádza aj The Telegraph v titulku päťhviezdičkovej recenzie z jesene 2017: „Ich koncert je mimoriadnou odpoveďou na nepredstaviteľné“. Nick Cave nahral s The Bad Seeds 17 štúdiových albumov. Medzi nimi legendárne The Good Son, Murder Ballads, The Boatman's Call či Push the Sky Away, s ktorým sa predstavil aj na Pohode 2013. No najsilnejšie chvíle jeho autorskej kariéry prišli najmä v posledných rokoch. Natočil mimoriadne osobné filmy ako 20,000 Days on Earth či One More Time with Feeling, ktorý zachytáva produkciu a uvedenie albumu Skeleton Tree s osobnou spoveďou Nicka Cavea po strate syna. Album sa stal najvyššie hodnotenou nahrávkou v priemere recenzií na Metacritic za rok 2016. Suverénnou jednotkou roka sa stal podľa hudobných kritikov aj posledný album Bad Seeds Ghosteen a v takto nastavenej kvalitatívnej trajektórii pokračuje Cave aj na najnovšom projekte s Warrenom Ellisom s názvom Carnage. Ešte lepší, než v štúdiu, sú ale na pódiu – Zaklínači Nick Cave & The Bad Seeds to prídu budúce leto po štyroch rokoch opäť ukázať návštevníkom európskych festivalov.

V kontraste k vyššie uvedeným chválospevom treba poznamenať, že jeden z najoceňovanejších ľudí vo svete hudby, nie je poháňaný skvelými recenziami či oceneniami. Po nominácii na MTW Awards za skladbu „Where The Wild Roses Grow“ napríklad v liste organizátorom slušne poďakoval, no vzápätí požiadal, aby bola jeho nominácia stiahnutá so slovami: „Moja múza ku mne prichádza s darom piesne a na oplátku sa k nej chovám s rešpektom, aký si myslím, že si zaslúži – v tomto prípade to znamená nepodrobiť ju ponižovaniu porovnávaním a súťaživosťou. Moja múza nie je kôň a ja nie som na konských dostihoch." Umenie je preňho formou terapie, čo potvrdzuje piesňami, knihami, filmami či na svojom blogu Red Hand Files, kde odpovedá aj na mimoriadne osobné otázky fanúšikov a ktorý The Guardian označil za „úkryt pred online búrkou bez svárov a konšpirácií.“

Ďalší z účinkujúcich Pohody 2013 Flea ho označil za najlepšieho textára všetkých čias. Keď sme pri „naj“, tak podľa Juraja Kušnierika je tiež autorom najsilnejšieho love songu všetkých čias – „Into My Arms“. Mnohí návštevníci Pohody 2013 aj na príklade tohto hitu videli, v čom je Caveova sila. Nie len v podmanivých veršoch a melódiách, ale aj v nadaní všetko dokonale načasovať a naservírovať. Už krátko po najintímnejšej skladbe stál na ramenách uhranutých ľudí a spolu s kapelou hypnotizoval dav spôsobom, o ktorom denník SME v tom čase napísal: „Po tom, čo predviedol s kapelou The Bad Seeds, treba s pojmom charizma narábať oveľa opatrnejšie.“ V podobnom zmysle sa o jeho londýnskom koncerte na jeseň 2017 vyjadril The Independent: „V jednej chvíli intenzívne až hromové, a vzápätí nežné a katarzné. Skrátka majstrovské.“ Cave dokáže čiastočne preniesť energiu z live koncertu dokonca aj cez slúchadlá či obrazovky dôkazom čoho je aj fantastický záznam z koncertu Distant Sky: Live in Copenhagen. Dá sa ním naladiť, no nie nahradiť to, čo ponúkli a opäť ponúknu Nick Cave & The Bad Seeds návštevníkom festivalu Pohoda.