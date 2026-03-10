|
Utorok 10.3.2026
Meniny má Branislav, Bruno
Denník - Správy
10. marca 2026
Video: Smola a Hrušky žijú pre dnešok: Tancujme tance
Slnečné počasie prináša pozitívnu energiu a skupina Smola a Hrušky predstavuje v tomto duchu svoj prvý tohtoročný singel, skladbu „Tancujme tance“.
Energia, optimizmus a jednoduché, no silné posolstvo – žiť prítomný okamih naplno. Pesnička stavia na chytľavom refréne „Skôr než sa stane zo zajtra včera, tancujme tance od rána do večera“ a pozýva poslucháčov, aby sa na chvíľu zastavili, uvedomili si hodnotu dneška, nechali sa zviesť na vlne radosti a oslavovali život.
Prítomnosť okamihu
„Skladba Tancujme tance vznikla v prešovskom Basement Studio a produkoval ju zvukový majster Randy Gnepa. Je to zároveň náš prvý videoklip, ktorý sme nakrúcali priamo v hudobnom štúdiu. Chceli sme zachytiť atmosféru miesta, kde pesnička vznikala – energiu, spontánnosť a radosť z hudby. Aj text skladby je o prítomnom okamihu, o tom, aby sme sa na chvíľu zastavili, pustili starosti bokom a jednoducho si užili hudbu, tanec a chvíľu, ktorá je práve teraz.“, uvádza spevák a skladateľ Spoko.
Videoklip natočil skúsený kameraman a fotograf Martin Krestián a je dostupný na oficiálnom YouTube kanáli Smola a Hrušky. Skladba Tancujme tance z pripravovaného nového albumu je k vypočutiu na všetkým streamovacích platformách.
Foto – klip: Martin Krestián
