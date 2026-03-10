Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Branislav, Bruno
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

10. marca 2026

Video: Smola a Hrušky žijú pre dnešok: Tancujme tance



Slnečné počasie prináša pozitívnu energiu a skupina Smola a Hrušky predstavuje v tomto duchu svoj prvý tohtoročný singel, skladbu „Tancujme tance“.



Zdieľať
Video: Smola a Hrušky žijú pre dnešok: Tancujme tance

Energia, optimizmus a jednoduché, no silné posolstvo – žiť prítomný okamih naplno. Pesnička stavia na chytľavom refréne „Skôr než sa stane zo zajtra včera, tancujme tance od rána do večera“ a pozýva poslucháčov, aby sa na chvíľu zastavili, uvedomili si hodnotu dneška, nechali sa zviesť na vlne radosti a oslavovali život.

Prítomnosť okamihu

„Skladba Tancujme tance vznikla v prešovskom Basement Studio a produkoval ju zvukový majster Randy Gnepa. Je to zároveň náš prvý videoklip, ktorý sme nakrúcali priamo v hudobnom štúdiu. Chceli sme zachytiť atmosféru miesta, kde pesnička vznikala – energiu, spontánnosť a radosť z hudby. Aj text skladby je o prítomnom okamihu, o tom, aby sme sa na chvíľu zastavili, pustili starosti bokom a jednoducho si užili hudbu, tanec a chvíľu, ktorá je práve teraz.“, uvádza spevák a skladateľ Spoko.

Videoklip natočil skúsený kameraman a fotograf Martin Krestián a je dostupný na oficiálnom YouTube kanáli Smola a Hrušky. Skladba Tancujme tance z pripravovaného nového albumu je k vypočutiu na všetkým streamovacích platformách.

 

Foto – klip: Martin Krestián

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Vianoce majú božskú chuť: Smola a Hrušky predstavujú nový vianočný singel (video) (19. 11. 2025)
 Video: Smola a Hrušky predstavujú novinku Zruby v spolupráci s Karmen Pál-Baláž (16. 9. 2025)
 Video: Smola a Hrušky si na kosenie pozvali Petra Marcina (6. 5. 2025)
 Video: Smola a Hrušky predstavujú nový duet Náš vzťah spoločne s Nikou Barlak (28. 10. 2024)
 Video: Satan vs. Archnalej, nový recesistický videoklip "Pivo bez pálenky" v podaní skupiny Smola a Hrušky (10. 6. 2024)
 Video: Smola a Hrušky predstavujú novinku Suchou cestou k česko-slovenskej kampani Suchý február (31. 1. 2024)
 Video: Hymnou Chystám sa do raja oslavujeme 100. výročie názvu Slovenský raj (21. 4. 2022)
 Video: Hokejová novinka Všetci za jedného od Smola a Hrušky (8. 3. 2022)
 Video: Smola a Hrušky natočili nový klip pre olympijskú víťazku Petru Vlhovú (16. 2. 2022)
 Video: Nový klip Unikli mi fotky a Akustické Hrušky 25 rokov tour (2. 2. 2022)



nasledujúci článok >>
Video: Majself a Nia opäť spojili sily. Novinka “Stále dúfam” prináša silnú emóciu aj orientálny videoklip z pieskových dún
<< predchádzajúci článok
Mama, ožeň ma je späť. Kultová zoznamovacia šou sa po 12 rokoch vracia na obrazovky v modernejšej podobe

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 