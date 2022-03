Skvelá Vlhová napriek chybe vyhrala prvé kolo obrovského slalomu v Aare, Shiffrinová je šiesta

Vlhová takmer vyletela z trate

Hectorová je blízko malého glóbusu

11.3.2022 - Petra Vlhová je líderkou po prvom kole obrovského slalomu v rámci Svetového pohára zjazdárok vo švédskom Aare. Dvadsaťšesťročná Slovenka dosiahla výsledný čas 1:14,80 min a o tri stotiny sekundy zdolala Talianku Martu Bassinovú . Na tretej priečke je úradujúca olympijská šampiónka z Pekingu Švédka Sara Hectorová , ktorá za Vlhovou zaostala o 29 stotín.Líderka Svetového pohára Američanka Mikaela Shiffrinová je šiesta s mankom 79 stotín na Vlhovú. Druhé kolo sa pod umelým osvetlením začne o 18.00 h.Vlhová mala na hrudi číslo 5 a do predposledného obrovského slalomu sezóny vstúpila odhodlane. V prvej časti trate si dravou jazdou vybudovala náskok troch desatín sekundy, ktorý vo výborne zvládnutej strednej časti zvýšila až na osem desatín. V spodnej časti sa však nevyhla chybe, keď takmer "vyletela" z trate a napokon mala v cieli len maličký náskok troch stotiniek pred dovtedajšou líderkou Bassinovou. Aj tak však pôjde do druhého kola z najlepšej východiskovej pozície.Shiffrinová mala na čele Svetového pohára pred piatkovými pretekmi náskok 117 bodov pred Vlhovou. Ak by zostali v platnosti výsledky 1. kola aj po skončení obrovského slalomu, Slovenka by z náskoku Američanky ukrojila 60 bodov. Na čele hodnotenia obrovského slalomu je Hectorová, ktorá už má blízko k zisku malého glóbusu.Vlhovej patrilo pred podujatím v Aare štvrté miesto. Posledný obrovský slalom žien v tejto sezóne bude 20. marca hostiť dejisko finále SP - francúzsky Méribel. Celkovo ženám zostáva odjazdiť päť pretekov, ktoré sa rátajú do hodnotenia bojov o krištáľové glóbusy.