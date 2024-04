Vysoká volebná účasť je najväčším prekvapením prezidentských volieb, tvrdí politológ

Druhá najvyššia volebná účasť

Úspešná mobilizácia elektorátu





Novým prezidentom SR bude súčasný šéf parlamentu Peter Pellegrini. Potvrdil to na nedeľnej tlačovej konferencii predseda Eduard Burda.



Pellegrini podľa neho získal v druhom kole prezidentských volieb 1 409 255 hlasov, čo predstavuje 53,12 percenta. Jeho súper Ivan Korčok získal 1 243 709 hlasov čo predstavuje 46,87 percenta. Celková účasť v druhom kole volieb prestavovala 61,14 percenta, čo predstavuje 2 671 279 voličov.



Novým prezidentom SR bude súčasný šéf parlamentu Peter Pellegrini. Potvrdil to na nedeľnej tlačovej konferencii predseda Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických strán Pellegrini podľa neho získal v druhom kole prezidentských volieb, čo predstavuje. Jeho súper Ivan Korčok získalčo predstavuje. Celková účasť v druhom kole volieb prestavovala 61,14 percenta, čo predstavuje 2 671 279 voličov.

7.4.2024 (SITA.sk) - Jedným z hlavných prekvapení prezidentských volieb je vysoká volebná účasť, myslí si politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave . Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, práve tá v podstate určovala celkové volebné výsledky.„Potvrdili sa niektoré predpoklady, podľa ktorých vysoká volebná účasť bude prospešná pre Petra Pellegriniho a naopak, nižšia volebná účasť by mohla pomôcť skôr Ivanovi Korčokovi . Rovnako sa potvrdilo, že priestor pre mobilizáciu pred druhým kolom volieb mal vo výraznejšej miere práve víťaz volieb. Úspešne oslovil viacerých voličov neúspešných kandidátov a tiež nevoličov z prvého kola," vysvetľuje.Bardovič ale zdôraznil, že ani Korčok nebol pri mobilizácii voličstva úplne neúspešný, keďže získal o vyše 285-tisíc hlasov viac, než v prvom kole.Politológ tiež poukázal na to, že neúspešnému prezidentskému kandidátovi sa podarilo v druhom kole osloviť viac voličov, než niektorým predošlým prezidentom, napríklad Ivanovi Gašparovičovi pri jeho prvých i druhých prezidentských voľbách, či úradujúcej prezidentke Zuzane Čaputovej „Limitmi úspechu Ivana Korčoka tak bol samotný rozsahom obmedzený elektorát, ktorý ešte mohol osloviť a prikloniť sa na jeho stranu," myslí si Bardovič.Politológ hodnotí volebnú účasť v oboch kolách týchto prezidentských volieb pozitívne. „Okrem roku 1999, kde bola nateraz zaznamenaná suverénne najvyššia volebná účasť vo voľbách prezidenta SR, je práve tohtoročné druhé kolo charakteristické najvyššou účasťou v tomto type volieb. Dokonca si dovolím prirovnať túto účasť k parlamentným voľbám, keďže hranicu 60 percent sa podarilo v posledných dvoch voľbách prekročiť len tam," vraví ďalej Bardovič.Skonštatoval tiež, že v prípade víťaza volieb Pellegriniho nastala i veľmi úspešná mobilizácia elektorátu, aj vzhľadom na to, že ho volilo viac ľudí, než volilo v posledných parlamentných voľbách strany súčasnej vládnej koalície.Zdôraznil, že Peter Pellegrini vstupuje do prezidentského paláca s veľmi silným mandátom, druhým najsilnejším v histórii prezidentských volieb po Rudolfovi Schusterovi „Výzvy zvoleného kandidáta sa v najbližšom období budú nachádzať jednak v domácej politike, no tiež v oblasti zahraničnej politiky. Z pozície predsedu parlamentu mal Peter Pellegrini priestor v niektorých témach ostať v úzadí a potenciálne nechať hovoriť svojich straníckych kolegov. V prípade výkonu funkcie prezidenta to už také ľahké pravdepodobne nebude," domnieva sa Bardovič.Vzhľadom na to, že víťaz prezidentských volieb vzišiel zo súčasnej vládnej koalície, respektíve je jedným z jej lídrov, politológ očakáva i prirodzenú spoluprácu medzi prezidentským palácom a vládou.