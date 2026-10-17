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17. októbra 2026
Žirafy uvidia návštevníci takmer z úrovne očí. Zoo Bratislava pripravuje nový výbeh aj pre zebry a pštrosy
Tagy: hovorkyňa ZOO
Súčasný výbeh žiráf, zebier a pštrosov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti diaľnice, čo znamená dlhodobé vystavenie zvierat dopravnému hluku.
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17.10.2026 (SITA.sk) - Súčasný výbeh žiráf, zebier a pštrosov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti diaľnice, čo znamená dlhodobé vystavenie zvierat dopravnému hluku.
Projekt súvisí so vznikom nového Zážitkového centra vedy a planetária, ktoré má vyrásť na mieste súčasného chovného zariadenia. "V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Ministerstvom školstva SR tak vzniká príležitosť na rozvoj dvoch významných vzdelávacích a návštevníckych priestorov v Bratislave," dodáva hovorkyňa.
Súčasný výbeh žiráf, zebier a pštrosov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti diaľnice, čo znamená dlhodobé vystavenie zvierat dopravnému hluku. Nové chovné zariadenie je preto plánované na voľných lúkach pod výbehom nosorožcov, v lokalite rozvíjajúceho sa Afrického kopca. "Presun prinesie zvieratám nielen výrazne väčší životný priestor, ale aj prostredie vzdialenejšie od rušnej dopravnej komunikácie," vysvetlila Dzurdzíková.
Architektonický koncept od štúdia Superatelier podľa nej počíta s využitím prirodzeného terénu, veľkorysými vonkajšími priestormi a moderným chovateľským zázemím. Dominantou návrhu je moderný pavilón, ktorý bude prirodzene začlenený do okolitej krajiny. "Jeho architektúra rešpektuje charakter terénu a vytvára prepojenie medzi vnútornými priestormi pre zvieratá, vonkajšími výbehmi a návštevníckou časťou," dodala hovorkyňa.
Súčasťou návrhu sú samostatné chovateľské priestory pre žirafy a zebry, vnútorné ustajnenie, hospodárske zázemie a rozsiahle vonkajšie výbehy doplnené vegetáciou, skalnými prvkami a terénnymi úpravami. Návrh počíta aj s využitím prirodzených výškových rozdielov, ktoré umožnia návštevníkom pozorovať zvieratá z viacerých perspektív. Osobitným prvkom bude krytá terasa s panoramatickým výhľadom na výbehy, odkiaľ bude možné pozorovať žirafy z bezprostrednej blízkosti, približne v úrovni ich očí.
Súčasťou pavilónu bude aj vnútorný návštevnícky priestor, ktorý umožní pozorovanie žiráf počas zimných mesiacov, keď zvieratá trávia viac času vo vnútorných priestoroch. "Návštevnícke trasy budú navrhnuté tak, aby prirodzene viedli k vybraným vyhliadkovým miestam s atraktívnymi pohľadmi na zvieratá aj okolitú krajinu. Trasy vedené v tieni stromov zároveň prispejú k vyššiemu tepelnému komfortu návštevníkov počas horúcich letných dní," doplnila Dzurdzíková.
Africký kopec už dnes podľa nej predstavuje jednu z významných rozvojových lokalít ZOO Bratislava. V tomto roku tu pribudli paviány dželada a prebiehajú aj prípravné práce súvisiace s novým výbehom pre hyeny škvrnité. Plánovaný výbeh pre žirafy, zebry a pštrosy bude ďalším krokom v postupnej premene tejto časti zoologickej záhrady. Nový výbeh má rešpektovať prirodzené potreby chovaných druhov a zároveň návštevníkom umožniť lepšie spoznať africké živočíchy.
Príprava nového výbehu súvisí s plánovanou výstavbou Zážitkového centra vedy a planetária, ktoré má vzniknúť v priestore súčasného chovného zariadenia žiráf, zebier a pštrosov. "Spolupráca s CVTI SR a Ministerstvom školstva SR vytvára príležitosť na rozvoj územia, v ktorom sa stretáva prírodovedné vzdelávanie, popularizácia vedy a ochrana prírody," uviedla hovorkyňa ZOO.
ZOO Bratislava dlhodobo plní nielen rekreačnú, ale aj vzdelávaciu a ochranársku funkciu. Nové Zážitkové centrum vedy a planetárium môže podľa nej túto úlohu vhodne dopĺňať a posilniť význam celej lokality ako miesta poznávania pre deti, rodiny aj školy. Presun zvierat do nového priestoru zároveň umožní zoologickej záhrade pokračovať v postupnej modernizácii chovateľských zariadení a ďalšom rozvoji Afrického kopca.
Projekt nového výbehu je v súčasnosti vo fáze prípravy. Predstavený architektonický návrh je zatiaľ konceptom, ktorý bude ďalej upravovaný a prispôsobovaný chovateľským, prevádzkovým a návštevníckym potrebám ZOO Bratislava. O ďalšom postupe budú priebežne informovať.
Zdroj: SITA.sk - Žirafy uvidia návštevníci takmer z úrovne očí. Zoo Bratislava pripravuje nový výbeh aj pre zebry a pštrosy © SITA Všetky práva vyhradené.
ZOO Bratislava plánuje vybudovanie nového moderného výbehu pre žirafy, zebry a pštrosy, ktorý sa stane súčasťou rozvíjajúceho sa Afrického kopca. Ako informuje hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, zvieratá presunom získajú približne osemkrát väčšiu plochu vonkajšieho výbehu, ktorá sa rozšíri na 8-tisíc metrov štvorcových.
Žirafy, zebry a pštrosy získajú väčší výbeh
Projekt súvisí so vznikom nového Zážitkového centra vedy a planetária, ktoré má vyrásť na mieste súčasného chovného zariadenia. "V spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Ministerstvom školstva SR tak vzniká príležitosť na rozvoj dvoch významných vzdelávacích a návštevníckych priestorov v Bratislave," dodáva hovorkyňa.
Súčasný výbeh žiráf, zebier a pštrosov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti diaľnice, čo znamená dlhodobé vystavenie zvierat dopravnému hluku. Nové chovné zariadenie je preto plánované na voľných lúkach pod výbehom nosorožcov, v lokalite rozvíjajúceho sa Afrického kopca. "Presun prinesie zvieratám nielen výrazne väčší životný priestor, ale aj prostredie vzdialenejšie od rušnej dopravnej komunikácie," vysvetlila Dzurdzíková.
Nový pavilón bude rešpektovať okolitú krajinu
Architektonický koncept od štúdia Superatelier podľa nej počíta s využitím prirodzeného terénu, veľkorysými vonkajšími priestormi a moderným chovateľským zázemím. Dominantou návrhu je moderný pavilón, ktorý bude prirodzene začlenený do okolitej krajiny. "Jeho architektúra rešpektuje charakter terénu a vytvára prepojenie medzi vnútornými priestormi pre zvieratá, vonkajšími výbehmi a návštevníckou časťou," dodala hovorkyňa.
Súčasťou návrhu sú samostatné chovateľské priestory pre žirafy a zebry, vnútorné ustajnenie, hospodárske zázemie a rozsiahle vonkajšie výbehy doplnené vegetáciou, skalnými prvkami a terénnymi úpravami. Návrh počíta aj s využitím prirodzených výškových rozdielov, ktoré umožnia návštevníkom pozorovať zvieratá z viacerých perspektív. Osobitným prvkom bude krytá terasa s panoramatickým výhľadom na výbehy, odkiaľ bude možné pozorovať žirafy z bezprostrednej blízkosti, približne v úrovni ich očí.
Žirafy bude možné pozorovať aj počas zimy
Súčasťou pavilónu bude aj vnútorný návštevnícky priestor, ktorý umožní pozorovanie žiráf počas zimných mesiacov, keď zvieratá trávia viac času vo vnútorných priestoroch. "Návštevnícke trasy budú navrhnuté tak, aby prirodzene viedli k vybraným vyhliadkovým miestam s atraktívnymi pohľadmi na zvieratá aj okolitú krajinu. Trasy vedené v tieni stromov zároveň prispejú k vyššiemu tepelnému komfortu návštevníkov počas horúcich letných dní," doplnila Dzurdzíková.
Africký kopec už dnes podľa nej predstavuje jednu z významných rozvojových lokalít ZOO Bratislava. V tomto roku tu pribudli paviány dželada a prebiehajú aj prípravné práce súvisiace s novým výbehom pre hyeny škvrnité. Plánovaný výbeh pre žirafy, zebry a pštrosy bude ďalším krokom v postupnej premene tejto časti zoologickej záhrady. Nový výbeh má rešpektovať prirodzené potreby chovaných druhov a zároveň návštevníkom umožniť lepšie spoznať africké živočíchy.
Na mieste súčasného výbehu má vzniknúť planetárium
Príprava nového výbehu súvisí s plánovanou výstavbou Zážitkového centra vedy a planetária, ktoré má vzniknúť v priestore súčasného chovného zariadenia žiráf, zebier a pštrosov. "Spolupráca s CVTI SR a Ministerstvom školstva SR vytvára príležitosť na rozvoj územia, v ktorom sa stretáva prírodovedné vzdelávanie, popularizácia vedy a ochrana prírody," uviedla hovorkyňa ZOO.
ZOO Bratislava dlhodobo plní nielen rekreačnú, ale aj vzdelávaciu a ochranársku funkciu. Nové Zážitkové centrum vedy a planetárium môže podľa nej túto úlohu vhodne dopĺňať a posilniť význam celej lokality ako miesta poznávania pre deti, rodiny aj školy. Presun zvierat do nového priestoru zároveň umožní zoologickej záhrade pokračovať v postupnej modernizácii chovateľských zariadení a ďalšom rozvoji Afrického kopca.
Projekt nového výbehu je v súčasnosti vo fáze prípravy. Predstavený architektonický návrh je zatiaľ konceptom, ktorý bude ďalej upravovaný a prispôsobovaný chovateľským, prevádzkovým a návštevníckym potrebám ZOO Bratislava. O ďalšom postupe budú priebežne informovať.
Zdroj: SITA.sk - Žirafy uvidia návštevníci takmer z úrovne očí. Zoo Bratislava pripravuje nový výbeh aj pre zebry a pštrosy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorkyňa ZOO
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