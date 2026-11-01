Na vrchole Ďumbiera v Nízkych Tatrách stojí nový dvojramenný kríž
Prvý drevený slovenský dvojkríž na vrchole osadili v júli 1990 z iniciatívy breznianskeho katolíckeho kňaza Jozefa Šmála.
Brezno/Liptovský Mikuláš 31. októbra - Na vrchole Ďumbiera v Nízkych Tatrách stojí nový dvojramenný kríž. Jeho výmenu iniciovala Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS), ktorá sa rozhodla prispieť k zachovaniu symbolu kresťanskej viery, slovenských tradícií a národnej identity. 24hod.sk o tom informoval Erik Nikerle z KDMS.
Autorom nového kríža je Ján Papiernik, na miesto ho vyviezli vrtuľníkom. Výmene predchádzalo niekoľko mesiacov príprav, komunikácie s úradmi, správou národného parku a vybavovania potrebných povolení. Let vrtuľníka museli pre hmlu preložiť na náhradný termín. „Nebolo to jednoduché, vďaka spolupráci s dobrovoľníkmi a ľuďmi ochotnými priložiť ruku k dielu sa nám však výmena podarila,“ objasnil predseda KDMS Adam Bátovský.
KDMS podotýka, že dvojkríž patrí už desaťročia k charakteristickým symbolom najvyššieho vrcholu Nízkych Tatier. Jeho história sa spája aj s kresťanskými demokratmi, ktorí sa v minulosti podieľali na jeho obnove. Keďže je kríž na vrchole neustále vystavený náročným poveternostným podmienkam, vyžaduje si podľa KDMS pravidelnú starostlivosť a obnovu.
Prvý drevený slovenský dvojkríž na vrchole osadili v júli 1990 z iniciatívy breznianskeho katolíckeho kňaza Jozefa Šmála. Jeho autorom bol drevársky majster Jozef Slivka z Detvy. KDMS zdôrazňuje, že tento prvý kríž ťažko poškodili poveternostné podmienky a v hornej časti sa prelomil. V júli v roku 2002 ho tak nahradili druhým. Meral asi päť metrov, vážil 300 kilogramov. „Aj druhý kríž si už však po viac než dvadsiatich rokoch na vrchole vyžadoval pre svoj zhoršujúci sa stav obnovu,“ konštatovala KDMS s tým, že tak iniciovali nahradenie kríža novým.
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