Zmena opatrení vo Francúzsku umožní Djokovičovi štart na Roland Garros

V dôsledku zlepšujúcej sa epidemickej situácie francúzsky premiér Jean Castex vo štvrtok potvrdil, že od 14. marca nebude pri vstupe na športové podujatia a do reštaurácií potrebné potvrdenie o zaočkovaní proti koronavírusu. Tento krok umožní srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi štart na májovom grandslame Roland Garros.





"Situácia sa zlepšuje vďaka nášmu kolektívnemu úsiliu. Sú splnené podmienky potrebné pre ďalšiu fázu uvoľnení," povedal Castex podľa agentúry AP. Nové pravidlá by pre 20-násobného grandslamového víťaza znamenali aj možnosť účasti na aprílovom turnaji Monte Carlo Masters.Dvojnásobný víťaz Roland Garros (2016, 2021) už tento rok pre svoj vakcinačný status jeden grandslamový turnaj vynechal. Na Australian Open chcel štartovať na základe výnimky, keďže v decembri prekonal ochorenie Covid-19. Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke mu však na základe prísnych pravidiel pre vstup do krajiny vízum dodatočne zrušil. Prípad sa napokon dostal až pred federálny súd, no Djokovič neuspel s odvolaním a z Austrálie ho deportovali.