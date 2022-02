Novak Djoković sa dá zaočkovať proti covidu-19

Djoković viackrát vyhlásil, že chce byť najlepším tenistom histórie, teda vyhrať najviac grandslamových turnajov.

„Myslím si, že Nadalov 21. titul by mohol byť takou poslednou kvapkou,“ povedal Muksch v rozhovore pre denník Marca. Španielsky tenista má tak o jeden titul viac ako Srb.

Francúzske úrady už skôr oznámili, že neočkovaní hráči nebudú môcť súťažiť na druhom grandslame Roland Garros a Djoković by prišiel aj o množstvo turnajov v USA, Španielsku či Taliansku. Ak by sa nezaočkoval, takmer určite by prišiel aj o post svetovej jednotky.