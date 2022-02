ZOH 2022: Adam Žampa je s 25. miestom spokojný: Je to pre mňa zázrak

Ani jeden zo slovenskej bratskej dvojice Žampovcov si nerobil ťažkú hlavu z výsledku v olympijskom slalome v Pekingu. Na zjazdovke v Jen-čchingu obsadil Adam 25. miesto, Andreas druhé kolo nedokončil. Obaja však nastúpili na slalom len preto, aby v ňom Slovensko malo zastúpenie. Podľa Adama je slalomová špička úplne inde ako slovenská dvojica.





Adam Žampa mal manko 6,92 sekundy na víťaza Clementa Noela. "Išiel som tam hore v hornej časti dobre, tam je treba makať a netreba mať až toľko natrénované. Tam som bol do sekundy. No ja som išiel na ´slalomkách´ po dvoch rokoch. Ale dole to bolo viac zatočené a rozbité a už som si neudržal tempo z vrchnej časti. Mrzí ma, že som sa nedostal do tridsiatky prvého kola, lebo by som mal v druhom kole lepšiu pozíciu na atak. Ale olympijský slalom je veľmi ťažký a ja som v ňom s Andreasom pretekal naposledy pred dvoma rokmi. A rozhodli sme sa, že pôjdeme, lebo sme chceli, aby malo Slovensko zastúpenie. Dali sme do toho všetko. Mne keby niekto povedal, že budem na olympiáde 25., tak to beriem. Ale je vidieť, že nemám v slalome natrénované a level v mužskom slalome je obrovský. Čiže ja viem, kde mám rezervy, ale budem sa venovať aj naďalej ´obráku´," povedal po pretekoch.Staršiemu Žampovi vyšlo lepšie druhé kolo, no trochu ho zradil aj výstroj: "Trápil som sa, lebo som nemal ani odozvu od lyží takú, akú som chcel. Čakal som, že trať bude mäkšia a rozbitejšia. Ale bolo vidieť, že ja nemám slalom natrénovaný tak, ako by som mal mať. Nečakal som žiadne zázraky. Zázrak je, že som skončil na 25. mieste."Zlato si vybojoval francúzsky lyžiar Clement Noel, ktorý o 61 stotín sekundy zdolal strieborného Rakúšana Johannesa Strolza. Bronz získal úradujúci majster sveta v tejto disciplíne Sebastian Foss-Solevaag z Nórska. "Clement si zaslúžil víťazstvo, lebo je so suverénne najlepší slalomár tejto doby. Johannes ukázal, že s vysokým číslom sa mu išlo oveľa ľahšie a po zlate išiel uvoľnene a vyšlo mu to. Pódium je zaslúžené, sú to ´makači´. Jazdia slalom každý deň. Ale bol to veľký boj, celkovo to bolo brutálne vyrovnané, konkurencia je extrémna. Aj preto som sa rozhodol, že budem jazdiť obrák. Málokto je taký, že si drží vysoký level v slalome aj v obráku. Tá doba je preč," zamyslel sa Adam Žampa.Andreas Žampa, ktorý sa na vrcholnom podujatí predtým predstavil v slalome na ZOH 2018 v Pjongčangu, vypadol v druhom kole. Obaja bratia sa na ZOH v Pekingu predstavia ešte v tímovej súťaži spolu s Petrou Hromcovou a Rebekou Jančovou. "Zajtra máme voľno, pozajtra máme tímovku aj s babami, teda organizovaný tréning. Máme pripravené nejaké cvičenia na postreh a reflex so svetielkami, aby sme sa čo najlepšie pripravili na Američanov. My budeme outsideri, ale to sme boli aj dnes v hokeji. A vidíte, Američania letia domov," povedal pre TASR Andreas Žampa.