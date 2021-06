Tablety do umývačky sa môžu využiť aj inak

Môžete s nimi hravo vyčistiť topánky, hračky alebo pasterizovať konzervy. A možno prídete ešte na ďalšie spôsoby využitia. Tablety vám pomôžu vyčistiť kadečo

Môžete ich použiť na čistenie toalety. Stačí len vložiť do misy tablety, nechať tam 15 minút rozpustiť a potom poriadne vydrhnite celú toaletu. Výsledok vás prekvapí.

Rovnako účinne môžete vyčistiť tiež rúru. Jej čistenie je pre väčšinu žien časovo náročná práca a preto si ju môžete uľahčiť tabletou do umývačky. Tabletu musíte najskôr rozpustiť v teplej vode. Do zmesi namočte handričku alebo hubku a rúru vydrhnite štandardným spôsobom.

Tablety môžete použiť aj ako čistiaci prostriedok na práčku. Stačí vložiť dve do bubna a nastaviť program s teplotou 60 stupňov. Práčka bude čistá a zmizne tiež nepríjemný zápach, ktorý spôsobuje vlhkosť. Je to obzvlášť vhodné pre malé miestnosti, v ktorých je práčka umiestnená.

Tabletami môžete odstrániť pripáleniny z riadu

Pripálil ste hrniec a neviete, čím ho vydrhnúť, aby to naozaj pustilo? Skúste tablety do umývačky. Rozpustite tabletu vo vode, namočte kefku a drhnite tak dlho, dokiaľ spáleniny nezmiznú. Môžete tiež hrniec naplniť teplou vodou, tabletu do nej hodiť a nechať hodinu pôsobiť. Potom umyte ako zvyčajne. Úspech zaručený!

Na špinavé steny po maľovaní malých detí si môže pripraviť tiež roztok tablety a teplej vody. Ponorte handričku a steny očistite. Okrem pasteliek alebo voskoviek odstráni aj ďalšie nečistoty.

Pomocou tablety môžete vyčistiť tiež záhradný nábytok – odstráni prach, nečistoty, a dokonca vtáčí trus starý niekoľko dní.

Vyskúšajte tablety do umývačky na tieto práce a uvidíte, že vám ušetrí veľa času i práce navyše.