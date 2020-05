Američania vydali zákaz cestovania z Brazílie do USA, dôvodom je koronavírus

Zákaz pre Britániu, EÚ aj Čínu

Smutné prvenstvo

25.5.2020 - Biely dom oznámil zákaz cestovania z Brazílie do USA. Dôvodom je šírenie koronavírusu, ktorým je táto latinskoamerická krajina mimoriadne tvrdo zasiahnutá.Tlačová tajomníčka Bieleho domu Kayleigh McEnanyová v stanovisku spresnila, že zákaz sa týka cudzincov, ktorí boli v Brazílii 14 dní predtým, ako chceli pricestovať do Spojených štátov. O tomto kroku rozhodol podľa jej slov prezident Donald Trump “s cieľom ochrániť našu krajinu”.Trump už predtým z dôvodu pandémie zakázal cestovanie do USA zo Spojeného kráľovstva, Európskej únie aj Číny. Minulý týždeň oznámil, že zvažuje zavedenie podobných obmedzení aj pre Brazíliu.Brazília registruje 347-tisíc prípadov koronavírusu a v počte infekcií je tak na druhom mieste za Spojenými štátmi, vyplýva zo štatistík Johns Hopkins University.Brazília zaznamenala tiež viac než 22-tisíc úmrtí, čím jej patrí celosvetovo piata priečka. Smutné prvenstvo v tomto smere patrí stále USA s vyše 97-tisíc obeťami pandémie.