Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Americká porota odsúdila muža, ktorý viedol tajnú čínsku „policajnú stanicu“ v New Yorku
14.5.2026 (SITA.sk) - Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske „policajné stanice“ fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave.
Americká porota uznala v stredu 64-ročného Lu Ťien-wang vinným z prevádzkovania tajnej čínskej „policajnej stanice“ v New Yorku, ktorá mala slúžiť na sledovanie čínskych disidentov žijúcich v USA.
Podľa amerického ministerstva spravodlivosti pôsobil Lu ako nelegálny agent čínskej vlády a podieľal sa na zriadení a prevádzke „zámorskej policajnej stanice“ v manhattanskej štvrti Chinatown. Hrozí mu až 30 rokov väzenia. Lu a spoluobžalovaný Čchen Ťin-pching boli zatknutí v apríli 2023. Vyšetrovatelia tvrdia, že konali v mene čínskeho ministerstva verejnej bezpečnosti.
Podľa organizácie Safeguard Defenders podobné čínske „policajné stanice“ fungovali aj v ďalších krajinách vrátane Kanady a viacerých štátov Európy, pričom jedna z nich údajne pôsobila aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave. Organizácia uviedla, že tieto pracoviská mali vyvíjať tlak na čínskych občanov v zahraničí, aby sa vrátili do vlasti a čelili trestnému stíhaniu.
Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) oznámil, že agenti pri razii v októbri 2022 našli modrý transparent s nápisom: „Zámorská servisná policajná stanica Fu-čou, New York, USA.“ Podľa ministerstva spravodlivosti bola stanica súčasťou „globálnej iniciatívy“ čínskeho ministerstva verejnej bezpečnosti na vytváranie podobných pracovísk po celom svete.
„Lu Ťien-wang používal policajnú stanicu v New Yorku na zameranie sa na disidentov z Čínskej ľudovej republiky v prospech politickej agendy čínskej vlády,“ uviedol zástupca FBI James C. Barnacle Jr. Ministerstvo spravodlivosti dodalo, že Lu dostal za úlohu zhromažďovať informácie vrátane lokalizácie prodemokratického aktivistu, ktorý utiekol z Číny do USA.
Čína existenciu takýchto staníc odmieta. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien minulý rok vyhlásil: „Neexistuje žiadna takzvaná policajná stanica.“ Dodal, že „Čína je krajinou riadenou právnym štátom a vždy prísne dodržiavala medzinárodné právo a rešpektovala súdnu suverenitu všetkých krajín“.
Zdroj: SITA.sk - Americká porota odsúdila muža, ktorý viedol tajnú čínsku „policajnú stanicu“ v New Yorku © SITA Všetky práva vyhradené.
