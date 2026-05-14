Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Izrael a Libanon sa chystajú na nové rokovania v USA, útoky však pokračujú
Washington bude od štvrtka hostiť nové mierové rokovania medzi Izraelom a Libanonom, zatiaľ čo izraelské nálety v Libanone ďalej zabíjajú civilistov.
Izrael a Libanon majú vo štvrtok vo Washingtone začať nové rokovania o prímerí, ktoré sa napriek pokračujúcim izraelským útokom formálne stále považuje za platné.
Prímerie, predĺžené do nedele, však sprevádzajú stovky obetí a rastúce obavy z ďalšej eskalácie konfliktu.
Obe krajiny naposledy rokovali 23. apríla v Bielom dome, kde americký prezident Donald Trump oznámil trojtýždňové predĺženie prímeria a vyjadril optimizmus nad možnosťou historickej dohody medzi Izraelom a Libanonom.
K očakávanému samitu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a libanonského prezidenta Josepha Aúna vo Washingtone však napokon nedošlo.
Stovky mŕtvych
Od začiatku prímeria 17. apríla zahynulo pri izraelských útokoch podľa libanonských úradov viac než 400 ľudí.
Len v stredu oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva smrť 22 ľudí vrátane ôsmich detí po sérii útokov južne od Bejrútu.
Štátna agentúra NNA uviedla, že izraelské letectvo zasiahlo približne 40 cieľov na juhu a východe Libanonu.
Izrael neustúpi
Izrael tvrdí, že bude pokračovať v útokoch proti hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom. Premiér Benjamin Netanjahu minulý týždeň po útoku v centre Bejrútu vyhlásil: „Každý, kto ohrozuje štát Izrael, zaplatí za svoje činy životom.“
Libanon chce na rokovaniach podľa nemenovaného predstaviteľa presadiť „upevnenie prímeria“. „Prvou vecou je zastaviť smrť a ničenie,“ povedal zdroj agentúre AFP.
Spojené štáty zároveň stupňujú tlak na libanonské vedenie, aby obmedzilo vplyv Hizballáhu. Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že „komplexný mier závisí od úplného obnovenia autority libanonského štátu a úplného odzbrojenia Hizballáhu“.
Trump má zelenú
Napätie v regióne zvyšuje aj konflikt medzi Iránom a Spojenými štátmi. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí obvinil Kuvajt z útoku na iránske plavidlo v Perzskom zálive a varoval, že Teherán si „vyhradzuje právo odpovedať“.
Americký Senát medzitým tesne odmietol návrh, ktorý mal obmedziť Trumpove právomoci viesť vojnu proti Iránu bez súhlasu Kongresu.
Konflikt sa už odráža aj na ekonomike – veľkoobchodné ceny v USA v apríli prudko vzrástli najmä pre rast cien energií spojený s vojnou na Blízkom východe.
Zdroj: SITA.sk - Izrael a Libanon sa chystajú na nové rokovania v USA, útoky však pokračujú © SITA Všetky práva vyhradené.
