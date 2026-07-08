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08. júla 2026
Archeológovia preskúmali suterén Miklušovej väznice v Košiciach, našli zlomky keramiky a aj zopár mincí – FOTO
Počas rekonštrukcie objektu v rokoch 1940 až 1942 boli pivničné priestory väznice vyčistené až na základové škáry murív, čiže na úroveň či hĺbku ich založenia. Archeológovia preskúmali ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Počas rekonštrukcie objektu v rokoch 1940 až 1942 boli pivničné priestory väznice vyčistené až na základové škáry murív, čiže na úroveň či hĺbku ich založenia.
Archeológovia preskúmali suterén Miklušovej väznice, našli tam napríklad zlomky keramiky aj zopár mincí. Ako pre agentúru SITA priblížil vedúci výskumu Ján Rákoš, v suterénnych priestoroch Miklušovej väznice realizovali štyri archeologické sondy.
Ozrejmil tiež, že v troch prípadoch sa im potvrdilo, že počas rekonštrukcie objektu v rokoch 1940 až 1942 boli pivničné priestory väznice vyčistené až na základové škáry murív, čiže na úroveň či hĺbku ich založenia.
„To znamená, že väčšina archeologických situácií, ktoré by sa dali skúmať, boli zničené v 40. rokoch minulého storočia. Rovnako boli vyzdvihnuté aj archeologické nálezy. Predpokladali sme, že sa nám podarí zachytiť stredoveké archeologické objekty no nemali sme to šťastie,” vraví Rákoš. Dodal ale, že v jednej z pivničných miestností západného domu bolo niekoľko neporušených archeologických vrstiev a jeden objekt.
„Podľa nálezového materiálu vrstvy i objekt datujeme na koniec 17. až začiatok 18. storočia, teda do obdobia novoveku. Zo spomínaných neporušených vrstiev máme nálezy zlomkov keramiky a tiež šesť mincí,” uviedol. Podľa Rákoša väčšinu archeologických nálezov z ich výskumu tvoria zlomky z keramických nádob, celkovo ich bolo takmer 700 kilogramov.
„Tie boli nájdené pri čistení suterénu v 40. rokoch 20. storočia Šándorom Mihálikom, vtedajším riaditeľom múzea. Ten sa po ukončení rekonštrukcie väznice rozhodol, že nájdený keramický materiál bude verejnosti prezentovaný priamo v pivnici. Tieto zlomky sme vyzdvihli, potriedili a v budúcnosti sa im ešte budeme venovať,” vraví Rákoš.
Podľa jeho slov by v budúcej expozícii Miklušovej väznice mala byť samostatná časť venovaná archeologickým nálezom z jej priestorov. Objasnil tiež, že nálezy keramiky ponúkajú prierez hrnčiarskym remeslom v Košiciach v 15. až 19. storočí. Dôležité boli podľa vedúceho výskumu aj získané informácie o vzťahoch jednotlivých murív, ktoré zas poskytli pohľad do stavebnej histórie objektu.
„Vieme, že dva meštianske domy, neskôr etablované pre potreby mestskej väznice, boli postavené v druhej polovici 15. storočia a vďaka viacerým mladším prestavbám získali svoj dnešný vzhľad,” dodal.
Archeologička - kurátorka Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach Tatiana Votroubeková pre agentúru SITA uviedla, že všetky nálezy z výskumu ostávajú v starostlivosti VSM. V najbližších mesiacoch ich odborne očistia, ošetria a vyhodnotia, následne budú uložené v depozitároch múzea.
„Oficiálne výsledky výskumu budú štandardne spracované v nálezovej správe, ktorá bude odovzdaná Krajskému pamiatkovému úradu Košice. V budúcnosti v novej expozícii v Miklušovej väznici bude vystavený výber archeologických nálezov zo všetkých starších výskumov, vrátane spomínaného Mihálikovho čistenia pivničných priestorov v roku 1940, a tiež z nášho výskumu z roku 2026,” dodala.
O najnovšom archeologickom výskume informoval ako prvý pred niekoľkými dňami Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice. Ako krajskí pamiatkari uviedli, výskum realizovalo VSM v Košiciach od konca tohtoročného apríla do začiatku júla.
Výskum na vedecké a dokumentačné účely v suterénnych priestoroch Miklušovej väznice bol vyvolaný tým, že v dohľadnom čase sa začne kompletná rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky.
„Dvojica stredovekých domov bola od začiatku 17. storočia do roku 1911 používaná ako mestská väznica. Po tom ako prestala slúžiť na tento účel sa objekt dostal do správy vtedajšieho Hornouhorského múzea - dnešné Východoslovenské múzeum. Objekt dlho chátral. Počas druhej svetovej vojny, keď boli Košice súčasťou Maďarska, bol riaditeľom múzea historik umenia Šándor Mihalik,” pripomína KPÚ Košice.
S tým, že z Mihalikovho popudu sa v roku 1940 pristúpilo ku kompletnej rekonštrukcii pamiatky a jej premene na múzeum. Okrem iného vtedy vyčistili aj suterénne priestory objektu, ktoré boli dovtedy takmer všetky zasypané či zanesené odpadom.
„Deväť z jedenástich miestností neprístupných a počas ich čistenia sa vyviezlo 700 vozov sutín,“ citujú krajskí pamiatkari Mihalikové slová. V týchto sutinách bolo mnoho archeologických nálezov.
„Napríklad z keramických zlomkov sa v tej dobe podarilo zrekonštruovať 450 celých nádob, 120 drobných téglikov a viacero kachlíc z pecí. V jednej z miestností bola od roku 1942, keď sa rekonštrukcia skončila, vystavená masa keramických zlomkov. Umiestnili ich na mierne vyvýšený terén vo vrstve hrubej od 10 do 40 cm na ploche skoro 7 metrov štvorcových,” uvádza KPÚ Košice.
Zdroj: SITA.sk - Archeológovia preskúmali suterén Miklušovej väznice v Košiciach, našli zlomky keramiky a aj zopár mincí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Archeológovia preskúmali suterén Miklušovej väznice, našli tam napríklad zlomky keramiky aj zopár mincí. Ako pre agentúru SITA priblížil vedúci výskumu Ján Rákoš, v suterénnych priestoroch Miklušovej väznice realizovali štyri archeologické sondy.
Ozrejmil tiež, že v troch prípadoch sa im potvrdilo, že počas rekonštrukcie objektu v rokoch 1940 až 1942 boli pivničné priestory väznice vyčistené až na základové škáry murív, čiže na úroveň či hĺbku ich založenia.
Zlomky z keramických nádob
„To znamená, že väčšina archeologických situácií, ktoré by sa dali skúmať, boli zničené v 40. rokoch minulého storočia. Rovnako boli vyzdvihnuté aj archeologické nálezy. Predpokladali sme, že sa nám podarí zachytiť stredoveké archeologické objekty no nemali sme to šťastie,” vraví Rákoš. Dodal ale, že v jednej z pivničných miestností západného domu bolo niekoľko neporušených archeologických vrstiev a jeden objekt.
„Podľa nálezového materiálu vrstvy i objekt datujeme na koniec 17. až začiatok 18. storočia, teda do obdobia novoveku. Zo spomínaných neporušených vrstiev máme nálezy zlomkov keramiky a tiež šesť mincí,” uviedol. Podľa Rákoša väčšinu archeologických nálezov z ich výskumu tvoria zlomky z keramických nádob, celkovo ich bolo takmer 700 kilogramov.
Hrnčiarske remeslo v Košiciach
„Tie boli nájdené pri čistení suterénu v 40. rokoch 20. storočia Šándorom Mihálikom, vtedajším riaditeľom múzea. Ten sa po ukončení rekonštrukcie väznice rozhodol, že nájdený keramický materiál bude verejnosti prezentovaný priamo v pivnici. Tieto zlomky sme vyzdvihli, potriedili a v budúcnosti sa im ešte budeme venovať,” vraví Rákoš.
Podľa jeho slov by v budúcej expozícii Miklušovej väznice mala byť samostatná časť venovaná archeologickým nálezom z jej priestorov. Objasnil tiež, že nálezy keramiky ponúkajú prierez hrnčiarskym remeslom v Košiciach v 15. až 19. storočí. Dôležité boli podľa vedúceho výskumu aj získané informácie o vzťahoch jednotlivých murív, ktoré zas poskytli pohľad do stavebnej histórie objektu.
„Vieme, že dva meštianske domy, neskôr etablované pre potreby mestskej väznice, boli postavené v druhej polovici 15. storočia a vďaka viacerým mladším prestavbám získali svoj dnešný vzhľad,” dodal.
Výskum na vedecké a dokumentárne účely
Archeologička - kurátorka Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach Tatiana Votroubeková pre agentúru SITA uviedla, že všetky nálezy z výskumu ostávajú v starostlivosti VSM. V najbližších mesiacoch ich odborne očistia, ošetria a vyhodnotia, následne budú uložené v depozitároch múzea.
„Oficiálne výsledky výskumu budú štandardne spracované v nálezovej správe, ktorá bude odovzdaná Krajskému pamiatkovému úradu Košice. V budúcnosti v novej expozícii v Miklušovej väznici bude vystavený výber archeologických nálezov zo všetkých starších výskumov, vrátane spomínaného Mihálikovho čistenia pivničných priestorov v roku 1940, a tiež z nášho výskumu z roku 2026,” dodala.
O najnovšom archeologickom výskume informoval ako prvý pred niekoľkými dňami Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice. Ako krajskí pamiatkari uviedli, výskum realizovalo VSM v Košiciach od konca tohtoročného apríla do začiatku júla.
Výskum na vedecké a dokumentačné účely v suterénnych priestoroch Miklušovej väznice bol vyvolaný tým, že v dohľadnom čase sa začne kompletná rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky.
Suterénne priestory objekty
„Dvojica stredovekých domov bola od začiatku 17. storočia do roku 1911 používaná ako mestská väznica. Po tom ako prestala slúžiť na tento účel sa objekt dostal do správy vtedajšieho Hornouhorského múzea - dnešné Východoslovenské múzeum. Objekt dlho chátral. Počas druhej svetovej vojny, keď boli Košice súčasťou Maďarska, bol riaditeľom múzea historik umenia Šándor Mihalik,” pripomína KPÚ Košice.
S tým, že z Mihalikovho popudu sa v roku 1940 pristúpilo ku kompletnej rekonštrukcii pamiatky a jej premene na múzeum. Okrem iného vtedy vyčistili aj suterénne priestory objektu, ktoré boli dovtedy takmer všetky zasypané či zanesené odpadom.
„Deväť z jedenástich miestností neprístupných a počas ich čistenia sa vyviezlo 700 vozov sutín,“ citujú krajskí pamiatkari Mihalikové slová. V týchto sutinách bolo mnoho archeologických nálezov.
„Napríklad z keramických zlomkov sa v tej dobe podarilo zrekonštruovať 450 celých nádob, 120 drobných téglikov a viacero kachlíc z pecí. V jednej z miestností bola od roku 1942, keď sa rekonštrukcia skončila, vystavená masa keramických zlomkov. Umiestnili ich na mierne vyvýšený terén vo vrstve hrubej od 10 do 40 cm na ploche skoro 7 metrov štvorcových,” uvádza KPÚ Košice.
Zdroj: SITA.sk - Archeológovia preskúmali suterén Miklušovej väznice v Košiciach, našli zlomky keramiky a aj zopár mincí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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