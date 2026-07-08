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08. júla 2026

Rezort Šutaja Eštoka vyhlásil nové výzvy, podporí modernizáciu hasičských zbrojníc aj údržbu techniky – FOTO


Tagy: Dobrovoľní hasiči Dotácie Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hasiči Minister vnútra SR Podpora Projekty

Ako rezort informoval, prvá výzva je zameraná na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky, strojov, zariadení a náradia v autorizovaných servisoch Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR.



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740779578_1391911609700372_3912972496298896477_n 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Ako rezort informoval, prvá výzva je zameraná na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky, strojov, zariadení a náradia v autorizovaných servisoch Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR.


Ministerstvo vnútra vyhlásilo dve nové dotačné výzvy v celkovom objeme štyri milióny eur, ktoré majú pomôcť mestám a obciam posilniť pripravenosť na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľných hasičských zborov.

Modernizácia hasičských zbrojníc


Ako rezort informoval, prvá výzva je zameraná na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky, strojov, zariadení a náradia v autorizovaných servisoch Automobilových opravovní Ministerstva vnútra SR. Na tento účel je vyčlenený jeden milión eur, pričom jednotlivé obce môžu získať dotáciu od 3 000 do 5 000 eur.

Druhá výzva podporí výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc vrátane opatrení na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov či projektovej prípravy. Ministerstvo vnútra na tieto projekty vyčlenilo tri milióny eur, pričom výška podpory sa pohybuje od 15 000 do 70 000 eur podľa typu projektu.

Celoplošné rozmiestnenie síl


„Dobrovoľní hasiči sú neoddeliteľnou súčasťou systému ochrany obyvateľov. Často sú pri mimoriadnych udalostiach na mieste ako prví a ich vybavenie či kvalitné zázemie priamo ovplyvňujú rýchlosť a úspešnosť zásahu. Aj preto pokračujeme v investíciách do ich techniky aj hasičských zbrojníc. Naším cieľom je, aby mali vo všetkých regiónoch Slovenska podmienky, ktoré zodpovedajú náročnosti ich služby,” zdôraznil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

O dotácie môžu žiadať mestá a obce zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky. Žiadosti je možné podávať do 24. augusta. Podrobné podmienky výziev, oprávnené aktivity a potrebné formuláre sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2026.

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Zdroj: SITA.sk - Rezort Šutaja Eštoka vyhlásil nové výzvy, podporí modernizáciu hasičských zbrojníc aj údržbu techniky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobrovoľní hasiči Dotácie Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hasiči Minister vnútra SR Podpora Projekty
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