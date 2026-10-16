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 24hod.sk    Ekonomika

16. októbra 2026

Audit vlády o neziskovkách neporušil právo sa združovať, kontrola je podľa ombudsmana legitímna


Tagy: Audit mimovládne neziskové organizácie Mimovládne organizácie Ombudsman Verejný ochranca práv (VOP)

Róbert Dobrovodský zdôraznil, že kontrola verejných zdrojov je legitímna, pričom preskúmanie motivácie vlády zákonne nespadá do jeho pôsobnosti. Verejný ochranca práv



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6565e98c1e5a7558339631 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Róbert Dobrovodský zdôraznil, že kontrola verejných zdrojov je legitímna, pričom preskúmanie motivácie vlády zákonne nespadá do jeho pôsobnosti.


Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský preveroval podnet týkajúci sa vládneho auditu Ministerstva financií SR, ktorý sa dotkol aj organizácií neziskového sektora. Podávateľ namietal výber auditovanej vzorky, závery niektorých auditných správ, primeranosť navrhovaných opatrení a možnú politickú motiváciu auditu.

Nezistené porušenie slobody združovania


Verejný ochranca práv porušenie práva slobodne sa združovať nezistil. Zároveň upozornil, že postup vlády nie je v jeho pôsobnosti. „Je dôležité rozlišovať medzi kritikou konkrétneho auditu a zásahom do základného práva. Ak má organizácia výhrady k výberu vzorky, auditným zisteniam alebo navrhovaným opatreniam, tieto výhrady samy osebe ešte nepreukazujú, že štát zasiahol do jej slobody združovania,“ vysvetlil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Ako možné porušenie základného práva podávateľ označil najmä právo slobodne sa združovať podľa čl. 29 Ústavy SR a čl. 11 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ombudsman si vyžiadal doplnenie podnetu a posúdil, či samotným výkonom vládneho auditu mohlo dôjsť k zásahu do tohto základného práva.

Legitímna kontrola verejných prostriedkov


Sloboda združovania chráni jednotlivcov a právnické osoby pred zásahmi štátu, ktoré by im bránili zakladať združenia, vstupovať do nich alebo vykonávať ich činnosť. Neznamená však, že organizácie, ktoré prijímajú verejné prostriedky, nemôžu byť kontrolované, upozorňuje ombudsman.

Kontrola použitia verejných prostriedkov je legitímnou súčasťou fungovania verejnej správy. Jej účelom je okrem iného preveriť, či boli finančné prostriedky použité na účel, na ktorý boli poskytnuté, a či s nimi bolo nakladané v súlade s príslušnými pravidlami.

Nález Ústavného súdu o kontrolách


Sloboda združovania je základným právom, ktoré musí štát rešpektovať. Zároveň však platí, že ak organizácia prijíma verejné prostriedky, samotná kontrola ich použitia ešte neznamená zásah do jej práva slobodne sa združovať. Rozhodujúce je, aký je účel a spôsob takejto kontroly a či jej výsledkom nie je neprimerané obmedzenie výkonu základného práva,“ uviedol Dobrovodský.

Na možnosť kontroly verejných prostriedkov poskytnutých aj neverejnoprávnym subjektom upozornil vo svojom náleze aj Ústavný súd SR, ktorý pripustil kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami aj v prípade iných než verejnoprávnych subjektov. Podávateľ vyjadril pochybnosti najmä vo vzťahu k výberu auditovanej vzorky, záverom konkrétnych auditov a primeranosti navrhovaných opatrení.

Pochybnosti o politickej motivácii auditu


Verejný ochranca práv však konštatoval, že samotný nesúhlas s výsledkami auditu alebo pochybnosť o vhodnosti zvoleného spôsobu kontroly ešte neznamenajú porušenie slobody združovania. Na záver o porušení základného práva by podľa ombudsmana muselo byť preukázané, že konanie orgánu verejnej moci predstavovalo skutočný a neoprávnený zásah do výkonu tohto práva.

Podávateľ žiadal preskúmať aj postup vlády Slovenskej republiky, ktorému pripisoval možnú politickú motiváciu výkonu auditu. V tejto časti však verejný ochranca práv nemôže vykonať vecné preskúmanie. Zákon o verejnom ochrancovi práv totiž výslovne vylučuje z jeho pôsobnosti vládu SR. Ombudsman nemôže v rámci svojej pôsobnosti posudzovať, či rozhodnutie alebo postup vlády bol motivovaný politickými dôvodmi. Podnet preto v tejto časti odložil ako vec, ktorá nepatrí do jeho pôsobnosti.

Rovnováha medzi kontrolou a slobodou


Po preskúmaní podnetu verejný ochranca práv konštatoval, že samotným výkonom vládneho auditu nebolo preukázané porušenie práva slobodne sa združovať. Súčasne však zdôrazňuje, že ochrana slobody združovania zostáva relevantná aj pri kontrolnej činnosti štátu. Kontrola verejných prostriedkov musí mať zákonný základ a jej výkon nesmie slúžiť ako prostriedok neoprávneného obmedzovania činnosti združení alebo iných organizácií.

Kontrola verejných prostriedkov a ochrana slobody združovania sa navzájom nevylučujú. Štát má právo kontrolovať, ako sa používajú verejné peniaze, no zároveň musí rešpektovať základné práva organizácií, ktoré kontroluje. Práve táto hranica je z pohľadu ochrany ľudských práv dôležitá,“ uzavrel Dobrovodský.


Zdroj: SITA.sk - Audit vlády o neziskovkách neporušil právo sa združovať, kontrola je podľa ombudsmana legitímna © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Audit mimovládne neziskové organizácie Mimovládne organizácie Ombudsman Verejný ochranca práv (VOP)
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