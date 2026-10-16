Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 16.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladimíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

16. októbra 2026

Irak pre Trumpovu vojnu prišiel zatiaľ o 60 miliárd dolárov, pokles devízových rezerv a rast cien vedú k hospodárskej kríze


Tagy: Blízky východ export ropy OPEC+ Ťažba ropy Vojna na Blízkom východe

Príjmy z vývozu ropy tvoria približne 90 percent príjmov irackého štátneho rozpočtu a krajina ich využíva na financovanie dovozu, stabilizáciu domácej meny aj vyplácanie miezd zamestnancov verejného sektora a ...



Zdieľať
iraq_currency_8_596 676x451 16.10.2026 (SITA.sk) - Príjmy z vývozu ropy tvoria približne 90 percent príjmov irackého štátneho rozpočtu a krajina ich využíva na financovanie dovozu, stabilizáciu domácej meny aj vyplácanie miezd zamestnancov verejného sektora a dôchodkov.


Irak prišiel počas vojny na Blízkom východe približne o 60 miliárd dolárov. Vo štvrtok to vyhlásil iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn počas návštevy Ríma.

Irak utrpel počas nedávnej vojny medzi Spojenými štátmi a Iránskou islamskou republikou straty odhadované na približne 60 miliárd dolárov,“ citovalo Husajna iracké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení po stretnutí s jeho talianskym náprotivkom.

Krajina, ktorá patrí medzi členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), produkovala pred konfliktom približne štyri milióny barelov ropy denne. Z toho asi 3,5 milióna barelov denne vyvážala, prevažne cez Hormuzský prieliv. Po jeho blokáde Iránom bol Irak nútený výrazne obmedziť ťažbu a spoliehať sa len na obmedzený export cez Sýriu a Turecko prostredníctvom ropovodov a cestnej dopravy.

Po prudkom poklese sa export irackej ropy minulý mesiac čiastočne zotavil. Podľa ministerstva ropného priemyslu dosiahol v období od 1. do 21. septembra približne 2,6 milióna barelov denne. Súčasne sa však iracké devízové rezervy znížili o 20 miliárd dolárov a výrazne vzrástli spotrebiteľské ceny, čo krajinu podľa vlády uvrhlo do hospodárskej krízy.

Príjmy z vývozu ropy tvoria približne 90 percent príjmov irackého štátneho rozpočtu. Krajina ich využíva na financovanie dovozu, stabilizáciu domácej meny aj vyplácanie miezd zamestnancov verejného sektora a dôchodkov. Iracké úrady preto avizovali zámer diverzifikovať hospodárstvo a zvýšiť podiel príjmov mimo ropného sektora zo súčasných približne 10 percent na 45 percent do roku 2037.


Zdroj: SITA.sk - Irak pre Trumpovu vojnu prišiel zatiaľ o 60 miliárd dolárov, pokles devízových rezerv a rast cien vedú k hospodárskej kríze © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Blízky východ export ropy OPEC+ Ťažba ropy Vojna na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Galéria Jána Koniarka začína s rekonštrukciou svojho sídla, unikátnej Koppelovej vily

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 