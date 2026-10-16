|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 16.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2026
Irak pre Trumpovu vojnu prišiel zatiaľ o 60 miliárd dolárov, pokles devízových rezerv a rast cien vedú k hospodárskej kríze
Príjmy z vývozu ropy tvoria približne 90 percent príjmov irackého štátneho rozpočtu a krajina ich využíva na financovanie dovozu, stabilizáciu domácej meny aj vyplácanie miezd zamestnancov verejného sektora a ...
Zdieľať
16.10.2026 (SITA.sk) - Príjmy z vývozu ropy tvoria približne 90 percent príjmov irackého štátneho rozpočtu a krajina ich využíva na financovanie dovozu, stabilizáciu domácej meny aj vyplácanie miezd zamestnancov verejného sektora a dôchodkov.
Irak prišiel počas vojny na Blízkom východe približne o 60 miliárd dolárov. Vo štvrtok to vyhlásil iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn počas návštevy Ríma.
„Irak utrpel počas nedávnej vojny medzi Spojenými štátmi a Iránskou islamskou republikou straty odhadované na približne 60 miliárd dolárov,“ citovalo Husajna iracké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení po stretnutí s jeho talianskym náprotivkom.
Krajina, ktorá patrí medzi členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), produkovala pred konfliktom približne štyri milióny barelov ropy denne. Z toho asi 3,5 milióna barelov denne vyvážala, prevažne cez Hormuzský prieliv. Po jeho blokáde Iránom bol Irak nútený výrazne obmedziť ťažbu a spoliehať sa len na obmedzený export cez Sýriu a Turecko prostredníctvom ropovodov a cestnej dopravy.
Po prudkom poklese sa export irackej ropy minulý mesiac čiastočne zotavil. Podľa ministerstva ropného priemyslu dosiahol v období od 1. do 21. septembra približne 2,6 milióna barelov denne. Súčasne sa však iracké devízové rezervy znížili o 20 miliárd dolárov a výrazne vzrástli spotrebiteľské ceny, čo krajinu podľa vlády uvrhlo do hospodárskej krízy.
Príjmy z vývozu ropy tvoria približne 90 percent príjmov irackého štátneho rozpočtu. Krajina ich využíva na financovanie dovozu, stabilizáciu domácej meny aj vyplácanie miezd zamestnancov verejného sektora a dôchodkov. Iracké úrady preto avizovali zámer diverzifikovať hospodárstvo a zvýšiť podiel príjmov mimo ropného sektora zo súčasných približne 10 percent na 45 percent do roku 2037.
Zdroj: SITA.sk - Irak pre Trumpovu vojnu prišiel zatiaľ o 60 miliárd dolárov, pokles devízových rezerv a rast cien vedú k hospodárskej kríze © SITA Všetky práva vyhradené.
Irak prišiel počas vojny na Blízkom východe približne o 60 miliárd dolárov. Vo štvrtok to vyhlásil iracký minister zahraničných vecí Fuád Husajn počas návštevy Ríma.
„Irak utrpel počas nedávnej vojny medzi Spojenými štátmi a Iránskou islamskou republikou straty odhadované na približne 60 miliárd dolárov,“ citovalo Husajna iracké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení po stretnutí s jeho talianskym náprotivkom.
Krajina, ktorá patrí medzi členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), produkovala pred konfliktom približne štyri milióny barelov ropy denne. Z toho asi 3,5 milióna barelov denne vyvážala, prevažne cez Hormuzský prieliv. Po jeho blokáde Iránom bol Irak nútený výrazne obmedziť ťažbu a spoliehať sa len na obmedzený export cez Sýriu a Turecko prostredníctvom ropovodov a cestnej dopravy.
Po prudkom poklese sa export irackej ropy minulý mesiac čiastočne zotavil. Podľa ministerstva ropného priemyslu dosiahol v období od 1. do 21. septembra približne 2,6 milióna barelov denne. Súčasne sa však iracké devízové rezervy znížili o 20 miliárd dolárov a výrazne vzrástli spotrebiteľské ceny, čo krajinu podľa vlády uvrhlo do hospodárskej krízy.
Príjmy z vývozu ropy tvoria približne 90 percent príjmov irackého štátneho rozpočtu. Krajina ich využíva na financovanie dovozu, stabilizáciu domácej meny aj vyplácanie miezd zamestnancov verejného sektora a dôchodkov. Iracké úrady preto avizovali zámer diverzifikovať hospodárstvo a zvýšiť podiel príjmov mimo ropného sektora zo súčasných približne 10 percent na 45 percent do roku 2037.
Zdroj: SITA.sk - Irak pre Trumpovu vojnu prišiel zatiaľ o 60 miliárd dolárov, pokles devízových rezerv a rast cien vedú k hospodárskej kríze © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Galéria Jána Koniarka začína s rekonštrukciou svojho sídla, unikátnej Koppelovej vily
Galéria Jána Koniarka začína s rekonštrukciou svojho sídla, unikátnej Koppelovej vily