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15. októbra 2026
Štát rozdelí obciam 24,5 milióna eur, vytvorí viac ako tisíc pracovných miest
Tagy: Európsky sociálny fond plus (ESF+) Marginalizované rómske komunity (MRK) Pracovné miesta Program Slovensko Štátny rozpočet
Financovanie pochádza z Európskeho sociálneho fondu plus a štátneho rozpočtu v rámci Programu Slovensko. Úrad vlády SR schválil podporu pre 223 ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Financovanie pochádza z Európskeho sociálneho fondu plus a štátneho rozpočtu v rámci Programu Slovensko.
Úrad vlády SR schválil podporu pre 223 slovenských obcí, ktoré vďaka európskym a štátnym peniazom budú môcť pokračovať v miestnych občianskych a podporných službách alebo ich rozšíriť. Na projekty je vyčlenených celkovo 24,5 milióna eur. Podpora má pomôcť nielen pri zlepšovaní bezpečnosti a každodenného života v obciach, ale aj pri zamestnávaní ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.
Schválené projekty vytvoria alebo umožnia obsadiť 1 101 pracovných miest, z ktorých 1 005 je určených pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Financovanie pochádza z Európskeho sociálneho fondu plus a štátneho rozpočtu v rámci Programu Slovensko. Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok nadväzujú na výzvu, ktorú Úrad vlády SR vyhlásil v júli 2026.
Program miestnych občianskych a podporných služieb nadväzuje na predchádzajúcu výzvu zameranú na preventívne služby. Jeho cieľom je podporiť zamestnanosť a sociálne začlenenie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, posilniť občiansku zodpovednosť a zlepšiť spolunažívanie v obciach. Dôležitou súčasťou je aj vzdelávanie pracovníkov a rozvoj ich pracovných zručností, ktoré im môžu pomôcť uplatniť sa na trhu práce aj v budúcnosti.
Pôvodne vyčlenené peniaze nestačili na pokrytie veľkého záujmu samospráv. Po schválení revízie Programu Slovensko sa preto v októbri 2026 podarilo rozpočet výzvy zvýšiť o 6,47 milióna eur na celkových 24,5 milióna eur. Ani navýšenie však nepokrylo všetky požiadavky. Ďalších 76 obcí dostane rozhodnutie o neschválení žiadosti pre nedostatok financií.
Ich projekty však zostávajú v zásobníku. Úrad vlády SR chce v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalšími ministerstvami hľadať dodatočné zdroje, aby sa podpora mohla rozšíriť aj na ďalšie samosprávy. Zatiaľ teda nie je isté, či sa financovanie podarí zabezpečiť aj pre všetkých žiadateľov, ktorí podporu nezískali.
Zdroj: SITA.sk - Štát rozdelí obciam 24,5 milióna eur, vytvorí viac ako tisíc pracovných miest © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad vlády SR schválil podporu pre 223 slovenských obcí, ktoré vďaka európskym a štátnym peniazom budú môcť pokračovať v miestnych občianskych a podporných službách alebo ich rozšíriť. Na projekty je vyčlenených celkovo 24,5 milióna eur. Podpora má pomôcť nielen pri zlepšovaní bezpečnosti a každodenného života v obciach, ale aj pri zamestnávaní ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.
Stovky pracovných miest
Schválené projekty vytvoria alebo umožnia obsadiť 1 101 pracovných miest, z ktorých 1 005 je určených pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Financovanie pochádza z Európskeho sociálneho fondu plus a štátneho rozpočtu v rámci Programu Slovensko. Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok nadväzujú na výzvu, ktorú Úrad vlády SR vyhlásil v júli 2026.
Program miestnych občianskych a podporných služieb nadväzuje na predchádzajúcu výzvu zameranú na preventívne služby. Jeho cieľom je podporiť zamestnanosť a sociálne začlenenie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, posilniť občiansku zodpovednosť a zlepšiť spolunažívanie v obciach. Dôležitou súčasťou je aj vzdelávanie pracovníkov a rozvoj ich pracovných zručností, ktoré im môžu pomôcť uplatniť sa na trhu práce aj v budúcnosti.
Rozpočet výzvy navýšili
Pôvodne vyčlenené peniaze nestačili na pokrytie veľkého záujmu samospráv. Po schválení revízie Programu Slovensko sa preto v októbri 2026 podarilo rozpočet výzvy zvýšiť o 6,47 milióna eur na celkových 24,5 milióna eur. Ani navýšenie však nepokrylo všetky požiadavky. Ďalších 76 obcí dostane rozhodnutie o neschválení žiadosti pre nedostatok financií.
Ich projekty však zostávajú v zásobníku. Úrad vlády SR chce v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalšími ministerstvami hľadať dodatočné zdroje, aby sa podpora mohla rozšíriť aj na ďalšie samosprávy. Zatiaľ teda nie je isté, či sa financovanie podarí zabezpečiť aj pre všetkých žiadateľov, ktorí podporu nezískali.
Zdroj: SITA.sk - Štát rozdelí obciam 24,5 milióna eur, vytvorí viac ako tisíc pracovných miest © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európsky sociálny fond plus (ESF+) Marginalizované rómske komunity (MRK) Pracovné miesta Program Slovensko Štátny rozpočet
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