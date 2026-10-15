Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

15. októbra 2026

Štát rozdelí obciam 24,5 milióna eur, vytvorí viac ako tisíc pracovných miest


Tagy: Európsky sociálny fond plus (ESF+) Marginalizované rómske komunity (MRK) Pracovné miesta Program Slovensko Štátny rozpočet

Financovanie pochádza z Európskeho sociálneho fondu plus a štátneho rozpočtu v rámci Programu Slovensko. Úrad vlády SR schválil podporu pre 223 ...



Zdieľať
gettyimages 1688094977 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Financovanie pochádza z Európskeho sociálneho fondu plus a štátneho rozpočtu v rámci Programu Slovensko.


Úrad vlády SR schválil podporu pre 223 slovenských obcí, ktoré vďaka európskym a štátnym peniazom budú môcť pokračovať v miestnych občianskych a podporných službách alebo ich rozšíriť. Na projekty je vyčlenených celkovo 24,5 milióna eur. Podpora má pomôcť nielen pri zlepšovaní bezpečnosti a každodenného života v obciach, ale aj pri zamestnávaní ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

Stovky pracovných miest


Schválené projekty vytvoria alebo umožnia obsadiť 1 101 pracovných miest, z ktorých 1 005 je určených pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Financovanie pochádza z Európskeho sociálneho fondu plus a štátneho rozpočtu v rámci Programu Slovensko. Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok nadväzujú na výzvu, ktorú Úrad vlády SR vyhlásil v júli 2026.

Program miestnych občianskych a podporných služieb nadväzuje na predchádzajúcu výzvu zameranú na preventívne služby. Jeho cieľom je podporiť zamestnanosť a sociálne začlenenie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, posilniť občiansku zodpovednosť a zlepšiť spolunažívanie v obciach. Dôležitou súčasťou je aj vzdelávanie pracovníkov a rozvoj ich pracovných zručností, ktoré im môžu pomôcť uplatniť sa na trhu práce aj v budúcnosti.

Rozpočet výzvy navýšili


Pôvodne vyčlenené peniaze nestačili na pokrytie veľkého záujmu samospráv. Po schválení revízie Programu Slovensko sa preto v októbri 2026 podarilo rozpočet výzvy zvýšiť o 6,47 milióna eur na celkových 24,5 milióna eur. Ani navýšenie však nepokrylo všetky požiadavky. Ďalších 76 obcí dostane rozhodnutie o neschválení žiadosti pre nedostatok financií.

Ich projekty však zostávajú v zásobníku. Úrad vlády SR chce v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalšími ministerstvami hľadať dodatočné zdroje, aby sa podpora mohla rozšíriť aj na ďalšie samosprávy. Zatiaľ teda nie je isté, či sa financovanie podarí zabezpečiť aj pre všetkých žiadateľov, ktorí podporu nezískali.


Zdroj: SITA.sk - Štát rozdelí obciam 24,5 milióna eur, vytvorí viac ako tisíc pracovných miest © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky sociálny fond plus (ESF+) Marginalizované rómske komunity (MRK) Pracovné miesta Program Slovensko Štátny rozpočet
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trump zrušil priamy prenos popravy bývalého vojaka; bude síce zastrelený, ale bez divákov
<< predchádzajúci článok
Ústavný súd upozorňuje na medzeru v ochrane párov rovnakého pohlavia, napraviť ju môže iba parlament

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 