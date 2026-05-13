 24hod.sk    Ekonomika

13. mája 2026

Austrálčania odmietli Trump Tower, americký prezident je podľa nich „toxický“


Proti výstavbe vznikla online petícia Stop the Trump Tower, ktorá získala viac než 124 tisíc podpisov a kritizovala prezidentov „pohŕdavý postoj k demokratickým hodnotám". Realitná firma ...



gettyimages 2247450859 676x507 13.5.2026 (SITA.sk) - Proti výstavbe vznikla online petícia Stop the Trump Tower, ktorá získala viac než 124 tisíc podpisov a kritizovala prezidentov „pohŕdavý postoj k demokratickým hodnotám“.


Realitná firma kontrolovaná rodinnou amerického prezidenta Donalda Trumpa nepostaví na juhovýchodnom pobreží Austrálie 1,1-miliardový hotel a apartmánový mrakodrap Trump Tower. Plány na výstavbu luxusného komplexu boli zrušené, pretože značka Trump sa stala pre domácich „toxickou“, oznámil v utorok austrálsky developer projektu.

Toxický Trump


Trump Organization vo februári predstavila zámer postaviť na pobreží Gold Coast 91-poschodovú výškovú budovu, ktorá mala podľa nej „nanovo definovať luxus na pláži“. Šéf austrálskej developerskej spoločnosti Altus Property Group David Young však uviedol, že projekt museli zastaviť práve pre negatívne vnímanie Trumpovej značky.

Young dodal, že výstavbu chce dokončiť pod inou značkou. „Bolo to jasné od začiatku vojny a vediem rozhovory s viacerými luxusnými značkami,“ napísal na sieti LinkedIn.

Zároveň označil zhoršenú reputáciu značkyTrump za „hrubo nespravodlivú“, keďže spoločnosť vedú Trumpovi dospelí synovia, nie prezident osobne. „Nie je medzi nami žiadna nevraživosť ... Je to len biznis,“ dodal.

Online petícia


Youngovo vyhlásenie nasledovalo po správe denníka Australian Financial Review, podľa ktorej sa Trump Organization z projektu stiahla. Jej hovorkyňa uviedla, že projekt závisel od splnenia určitých záväzkov zo strany licenčného partnera, „ktoré však neboli naplnené“.

Proti výstavbe vznikla aj online petícia Stop the Trump Tower, ktorá získala viac než 124‑tisíc podpisov a kritizovala prezidentov „pohŕdavý postoj k demokratickým hodnotám“.


Zdroj: SITA.sk - Austrálčania odmietli Trump Tower, americký prezident je podľa nich „toxický“ © SITA Všetky práva vyhradené.

