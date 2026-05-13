|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Servác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. mája 2026
Austrálčania odmietli Trump Tower, americký prezident je podľa nich „toxický“
Proti výstavbe vznikla online petícia Stop the Trump Tower, ktorá získala viac než 124 tisíc podpisov a kritizovala prezidentov „pohŕdavý postoj k demokratickým hodnotám“. Realitná firma ...
Zdieľať
13.5.2026 (SITA.sk) - Proti výstavbe vznikla online petícia Stop the Trump Tower, ktorá získala viac než 124 tisíc podpisov a kritizovala prezidentov „pohŕdavý postoj k demokratickým hodnotám“.
Realitná firma kontrolovaná rodinnou amerického prezidenta Donalda Trumpa nepostaví na juhovýchodnom pobreží Austrálie 1,1-miliardový hotel a apartmánový mrakodrap Trump Tower. Plány na výstavbu luxusného komplexu boli zrušené, pretože značka Trump sa stala pre domácich „toxickou“, oznámil v utorok austrálsky developer projektu.
Trump Organization vo februári predstavila zámer postaviť na pobreží Gold Coast 91-poschodovú výškovú budovu, ktorá mala podľa nej „nanovo definovať luxus na pláži“. Šéf austrálskej developerskej spoločnosti Altus Property Group David Young však uviedol, že projekt museli zastaviť práve pre negatívne vnímanie Trumpovej značky.
Young dodal, že výstavbu chce dokončiť pod inou značkou. „Bolo to jasné od začiatku vojny a vediem rozhovory s viacerými luxusnými značkami,“ napísal na sieti LinkedIn.
Zároveň označil zhoršenú reputáciu značkyTrump za „hrubo nespravodlivú“, keďže spoločnosť vedú Trumpovi dospelí synovia, nie prezident osobne. „Nie je medzi nami žiadna nevraživosť ... Je to len biznis,“ dodal.
Youngovo vyhlásenie nasledovalo po správe denníka Australian Financial Review, podľa ktorej sa Trump Organization z projektu stiahla. Jej hovorkyňa uviedla, že projekt závisel od splnenia určitých záväzkov zo strany licenčného partnera, „ktoré však neboli naplnené“.
Proti výstavbe vznikla aj online petícia Stop the Trump Tower, ktorá získala viac než 124‑tisíc podpisov a kritizovala prezidentov „pohŕdavý postoj k demokratickým hodnotám“.
Zdroj: SITA.sk - Austrálčania odmietli Trump Tower, americký prezident je podľa nich „toxický“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Realitná firma kontrolovaná rodinnou amerického prezidenta Donalda Trumpa nepostaví na juhovýchodnom pobreží Austrálie 1,1-miliardový hotel a apartmánový mrakodrap Trump Tower. Plány na výstavbu luxusného komplexu boli zrušené, pretože značka Trump sa stala pre domácich „toxickou“, oznámil v utorok austrálsky developer projektu.
Toxický Trump
Trump Organization vo februári predstavila zámer postaviť na pobreží Gold Coast 91-poschodovú výškovú budovu, ktorá mala podľa nej „nanovo definovať luxus na pláži“. Šéf austrálskej developerskej spoločnosti Altus Property Group David Young však uviedol, že projekt museli zastaviť práve pre negatívne vnímanie Trumpovej značky.
Young dodal, že výstavbu chce dokončiť pod inou značkou. „Bolo to jasné od začiatku vojny a vediem rozhovory s viacerými luxusnými značkami,“ napísal na sieti LinkedIn.
Zároveň označil zhoršenú reputáciu značkyTrump za „hrubo nespravodlivú“, keďže spoločnosť vedú Trumpovi dospelí synovia, nie prezident osobne. „Nie je medzi nami žiadna nevraživosť ... Je to len biznis,“ dodal.
Online petícia
Youngovo vyhlásenie nasledovalo po správe denníka Australian Financial Review, podľa ktorej sa Trump Organization z projektu stiahla. Jej hovorkyňa uviedla, že projekt závisel od splnenia určitých záväzkov zo strany licenčného partnera, „ktoré však neboli naplnené“.
Proti výstavbe vznikla aj online petícia Stop the Trump Tower, ktorá získala viac než 124‑tisíc podpisov a kritizovala prezidentov „pohŕdavý postoj k demokratickým hodnotám“.
Zdroj: SITA.sk - Austrálčania odmietli Trump Tower, americký prezident je podľa nich „toxický“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Po hante prichádza noro. Úrady nariadili izoláciu viac než 1 700 osôb na výletnej lodi pre podozrenie z nákazy norovírusom
Po hante prichádza noro. Úrady nariadili izoláciu viac než 1 700 osôb na výletnej lodi pre podozrenie z nákazy norovírusom
<< predchádzajúci článok
Správy tajných služieb spochybnili Trumpove tvrdenia o zničení iránskeho obranného potenciálu
Správy tajných služieb spochybnili Trumpove tvrdenia o zničení iránskeho obranného potenciálu