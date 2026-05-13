Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Správy tajných služieb spochybnili Trumpove tvrdenia o zničení iránskeho obranného potenciálu
Nové spravodajské hodnotenia naznačujú, že Spojené štáty precenili škody spôsobené útokmi a zároveň výrazne vyčerpali vlastné zásoby munície. Nové utajované ...
Nové utajované správy amerických tajných služieb naznačujú, že Irán si aj po spoločných útokoch Spojených štátov a Izraela zachoval podstatnú časť svojej vojenskej sily.
Podľa zistení, o ktorých informoval denník The New York Times, má Teherán opäť prístup k 30 z 33 raketových základní pri Hormuzskom prielive, cez ktorý prechádza približne pätina svetovej spotreby ropy.
Väčšina rakiet je v poriadku
Správy podľa zdrojov oboznámených s hodnoteniami ukazujú, že Irán dokázal obnoviť prevádzku väčšiny podzemných skladov a odpaľovacích zariadení a stále disponuje približne 70 percentami svojho predvojnového raketového arzenálu aj mobilných odpaľovacích systémov.
Iránske sily tak naďalej predstavujú významnú hrozbu pre americké vojnové lode aj ropné tankery v strategicky dôležitom Hormuzskom prielive.
Trump tvrdí opak
Zistenia pritom odporujú opakovaným tvrdeniam prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ešte v marci vyhlásil, že iránske „rakety sú rozprášené“ a krajine „už z vojenského hľadiska nič nezostalo“.
Americké spravodajské služby zároveň dospeli k záveru, že približne 90 percent iránskych podzemných raketových zariadení je v súčasnosti opäť „čiastočne alebo plne funkčných“.
Trvajú na svojom
Administratíva vo Washingtone však naďalej odmieta pripustiť, že Irán obnovil svoje schopnosti. Hovorkyňa Bieleho domu Olivia Walesová vyhlásila, že iránska armáda bola „rozdrvená“.
Každý, kto tvrdí opak, je podľa nej „buď odtrhnutý od reality, alebo hovorca iránskych Revolučných gárd“.
Minister obrany Pete Hegseth ešte v apríli tvrdil, že operácia Epická zúrivosť „zdecimovala iránsku armádu a vyradila ju z boja na celé roky“.
Precenili rozsah škôd
Nové správy však naznačujú, že americké velenie podcenilo schopnosť Teheránu obnoviť svoju infraštruktúru a zároveň precenilo rozsah škôd spôsobených útokmi.
Konflikt navyše výrazne vyčerpal zásoby americkej munície. Spojené štáty podľa The New York Times počas vojny použili približne 1 100 riadených striel s plochou dráhou letu dlhého doletu, čo sa blíži k celému zostávajúcemu arzenálu americkej armády.
Pentagón zároveň odpálil viac než tisíc striel Tomahawk, teda približne desaťnásobok ročného objemu ich obstarávania, a viac ako 1 300 protivzdušných rakiet Patriot, čo predstavuje vyše dvojročnú produkciu pri súčasnom tempe výroby.
Predseda Zboru náčelníkov štábov amerických ozbrojených síl Dan Caine sa napriek tomu snažil zmierniť obavy spojencov, keď v Kongrese vyhlásil: „Máme dostatok munície na to, čo sa od nás teraz vyžaduje.“
Budú potrebovať roky
Doplnenie zásob však podľa expertov potrvá roky. Spoločnosť Lockheed Martin v súčasnosti vyrába približne 650 rakiet Patriot ročne a plánuje zvýšiť produkciu na 2 000 kusov, no odborníci upozorňujú, že výrobu raketových motorov nebude možné rozšíriť tak rýchlo, ako požaduje Trumpova administratíva.
Hovorca Pentagónu Sean Parnell zároveň vyhlásil, že americká armáda má stále „rozsiahly arzenál schopností na ochranu našich ľudí a záujmov“.
Napätie okolo Iránu zároveň zvyšuje nervozitu medzi európskymi spojencami Washingtonu, ktorí sa obávajú ďalšej eskalácie konfliktu aj možného ohrozenia dodávok zbraní pre Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Správy tajných služieb spochybnili Trumpove tvrdenia o zničení iránskeho obranného potenciálu © SITA Všetky práva vyhradené.
