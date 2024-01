Australian Open 2024: Novak Djoković vypadol v semifinále s Jannikom Sinnerom

Sinnerovým súperom v nedeľňajšom finále bude lepší z dvojice Daniil Medvedev – Alexander Zverev.

Sinner ukončil 33-zápasovú víťaznú sériu Djokovića v Melbourne a pripravil mu prvú prehru na AO od roku 2018.

Talianovi vyšiel úvod zápasu, keď v druhom geme prelomil podanie Djokovića a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 3:0. Srb robil priveľa nevynútených chýb. V piatej hre opäť zobral súperovi servis a vyhral prvý set.

Aj druhý set bol jasnou záležitosťou Sinnera, ktorý Djokovića dvakrát brejkol. V treťom sete Srb zlepšil podanie i returny a dotiahol ho do tajbrejku. V skrátenej hre čelil za stavu 5:6 mečbalu, no získal tri body za sebou a vynútil si štvrtý set. V ňom však mal opäť prevahu Sinner. Za stavu 2:1 Djokoviča brejkol, hoci ten viedol 40:0, a šancu na postup do prvého grandslamového finále už z rúk nepustil. V deviatom geme premenil po víťaznom forhende druhý mečbal.

„Bol to veľmi ťažký zápas. Začal som skvelo, Novakovi až tak nevychádzali údery, asi sa necítil dobre. Nevyužil som mečbal, no nedeprimovalo ma to. Vo štvrtom sete som bol opäť dobre pripravený. Ďakujem fanúšikom za energiu, ktorú mi dali. Veľmi som sa tešil na dnešný zápas. Je skvelé súperiť s najlepšími hráčmi, od ktorých sa môže človek učiť. Chcem sa poďakovať svojmu tímu i všetkým Talianom, ktorí ma povzbudzovali doma pri televíznych obrazovkách. S Novakom máme podobný štýl, snažíme sa hrať odvážne na returne, občas trochu riskujeme. Teší ma, že moja taktika proti nemu funguje. Finále si chcem užiť,“ uviedol Sinner v pozápasovom interview.