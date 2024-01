Australian Open 2024: Djokovič je prvým semifinalistom mužskej dvojhry na Australian Open

Taliansky tenista Jannik Sinner bude v piatok súperom Srba Novaka Djokoviča v semifinále dvojhry na Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále zvíťazil v pozícii turnajovej štvorky nad piatym nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom 6:4, 7:6 (5), 6:3. Sinner vyrovnal svoje grandslamové maximum z vlaňajšieho Wimbledonu.





Prvý set získal vo svoj prospech vďaka brejku v piatom geme. V druhom dejstve sledovali fanúšikovia intenzívny zápas s množstvom brejkbalov na oboch stranách. Sinner i Rubľov si však dokázali udržať podania tak k slovu prišiel tajbrejk. V ňom viedol Rus 5:1, no Sinner predviedol skvelý obrat, získal šesť bodov za sebou a v tajbrejkovej koncovke slávil úspech. V treťom sete si Talian vybudoval náskok 5:2 a duel už dotiahol do úspešného konca. Rubľov sa tak ani na desiaty pokus nedostal na grandslamoch cez štvrťfinále."Proti Andrejovi je to vždy ťažké. Bolo to v troch setoch, ale prvé dva z nich som mohol pokojne prehrať. Všetko je to o reakciách, musel som sa trochu rozhýbať. Ďakujem publiku, hrať na dvorci v aréne Roda Lavera je veľký zážitok. V tajbrejku za stavu 1:5 pri výmene strán som cítil, že mi fúka priaznivý vietor. Snažil som sa to využiť a vyšlo to. Veľkú zásluhu na úspešnom ťažení v Austrálii má môj tím. Teším sa na ďalší duel proti Novakovi. Ak chcem uspieť, musím dať do toho maximum," zdôraznil Sinner v rozhovore s niekdajším melbournskym šampiónom Američanom Jimom Courierom. Talian na ceste medzi elitné kvarteto ešte nestratil ani set.Djokovič, najvyššie nasadený obhajca titulu, zdolal v prvom utorňajšom štvrťfinále dvanástku "pavúka" Američana Taylora Fritza 7:6 (3), 4:6, 6:2, 6:3. V prvom sete to bol boj o každú loptičku, diváci videli dlhé výmeny. V úvodnom geme, ktorý trval vyše 16 minút, nevyužil Srb tri brejkbaly, v treťom nezužitkoval vedenia 40:0. Za stavu 6:5 sa Fritz po dvoch víťazných úderoch dostal k dvom setbalom, no Djokovič ich odvrátil a vynútil si tajbrejk, v ktorom dominoval.Hneď v úvode druhého dejstva však aj vinou dvoch dvojchýb prišiel o servis. Fritz v ďalších minútach ukázal veľkú odolnosť, vďaka sérii winnerov odvrátil šesť brejkbalov a druhý set sa stal jeho korisťou. Tretie dejstvo však bolo jasne v réžii Djokoviča, ktorý rýchlo odskočil Američanovi na 3:0. Srb spravil v tejto časti stretnutia iba jednu nevynútenú chybu. O osude štvrtého setu rozhodol Djokovičov brejk v ôsmom geme. V deviatej hre využil Srb prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Fritzom na 9:0."V prvých dvoch setoch som veľmi trpel. Taylor skvele servoval, tlačil ma, umiestňoval loptičky tesne k základnej čiare. Dlho som nevedel nájsť správny tajming. Fyzicky to bolo veľmi náročné. Taylor si za dnešný výkon zaslúži veľký aplauz. Musel som vynaložiť veľa úsilia, aby som zlomil jeho odpor. V semifinále očakávam ťažký zápas. S Jannikom sme hrali vlani napínavé duely na turnaji majstrov v Turíne i v Davisovom pohári v Malage. Andrej hrá neuveriteľne rýchlo, čo potvrdil v súboji s Alexom de Minaurom," uviedol Djokovič v pozápasovom interview s austrálskym tenistom Nickom Kyrgiosom.

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Jannik Sinner (Tal.-4) - Andrej Rubľov (Rus.-5) 6:4, 7:6 (5), 6:3, Novak Djokovič (Srb.-1) - Taylor Fritz (USA-12) 7:6 (3), 4:6, 6:2, 6:3