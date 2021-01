Sima Martausová: Rok 2020 nebol ľahký, preveril naše hodnoty a vzťahy

Speváčka a skladateľka Sima Martausová sa už sedem rokov nesie na vlne úspechu. Rodáčka z Považskej Bystrice vydala v júni 2013 album Dobrý deň, to som ja, za ktorý získala dvojnásobnú platinovú platňu aj cenu objav roka.





Patrí jej aj ocenenie ZAI ako speváčka za roky 2017 a 2018, za album Len tak sa stíšim získala 9. Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba za rok 2019, patrí jej aj televízne ocenenie OTO za rok 2019 v kategórii speváčka. V decembri minulého roka vydala šiesty štúdiový album, ktorému dala názov Oslobodená.„Tento album je pre mňa výnimočný najmä preto, že sa na ňom podieľalo mnoho mojich blízkych priateľov, umelcov, ktorých si vážim nielen umelecky, ale aj ľudsky. Pozvala som si do spolupráce rôznych hostí, kamarátky, ktoré krásne spievajú a hrajú, kvarteto Proxima, Slovenských Symfonikov, cimbalistu Marcela Komendanta alebo experta na dychové nástroje Mareka Pastírika, aj mnoho iných. Z tohto dôvodu je podľa mňa celé dielo pestré a zaujímavé. V porovnaní s ostatnými albumami je tento album asi najviac obohatený o hostí. Iné albumy sme nahrávali viac-menej akusticky, live a počas nahrávania Oslobodenej sme mali čas venovať sa aj rôznym nápadom na aranžmány, skúškam so symfonickým orchestrom a hosťami,“ uviedla speváčka pre TASR.Od vydania nového albumu už prešiel viac ako mesiac, čo je dosť času na zhodnotenie ohlasov poslucháčov a fanúšikov.„Zatiaľ mám naň krásne ohlasy. Som vďačná a šťastná, že tento album ľudí potešil a že si na ňom našli svoje obľúbené piesne, ktoré sa im páčia. Chcela som ho vydať do Vianoc preto, lebo som chcela dať našim fanúšikom taký malý vianočný darček aspoň takto na diaľku a zároveň som s nimi chcela aspoň takýmto spôsobom byť,“ dodala Sima.Uplynulý rok 2020 poznačila na všetky životné aj umelecké strany pandémia nového koronavírusu. „Rok 2020 nebol ľahký, ale bol dobrý. Preveril naše hodnoty, vzťahy, upriamil nás na to, že tu nie sme večne a mňa osobne ešte viacej upriamil na nebo a Stvoriteľa, ktorý mi pomáha aj v ťažkých časoch. Vďaka pandémii som si mohla uvedomiť nanovo, ako môžem byť vďačná za maličkosti, za ozajstné priateľstvá,“ doplnila pre TASR úspešná interpretka.