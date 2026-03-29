 Nedeľa 29.3.2026
 24hod.sk    Šport

29. marca 2026

NHL: Slafkovský treťou hviezdou duelu, Montreal zvíťazil v Nashville



Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal, no vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu.



Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na nedeľu v NHL na ľade Nashvillu 4:1. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal, no vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu.


Montreal zabodoval naplno v štvrtom stretnutí v rade a vo Východnej konferencii má štvrtú najlepšiu bilanciu s mankom šesť bodov na prvú Carolinu. Slafkovský zaznamenal štyri strely na bránku, jeden bodyček a jeden plusový bod. Do streleckej listiny sa opäť zapísal Cole Caufield, keď dostal Montreal do vedenia 3:0 a strelil svoj 45. gól v sezónu. Na túto métu sa v drese Canadiens naposledy dostal Stephane Richer, ktorý v sezóne 1989-90 strelil 51 gólov. Skórovali aj Ivan Demidov, Oliver Kapanen a Alex Newhook, brankár Jacob Fowler zaznamenal 23 zákrokov. Lane Hutson asistoval pri zásahu Kapanena a stal sa prvým obrancom a tretím hráčom Canadiens v histórii, ktorý zaznamenal aspoň dve sezóny so 60 asistenciami za sebou. Pred ním to dokázali len Guy Lafleur (6 sezón od 1974-75 do 1979-80) a Peter Mahovlich (2 sezóny, 1974-75 až 1975-76). Nashville je na pozícii druhej voľnej karty v Západnej konferencii o bod pred Los Angeles.

Tampa Bay v zostave aj s obrancom Erikom Černákom zvíťazila nad Ottawou 4:2 a na východe je tretia iba o dva body za Carolinou. Lightning prehrávali v piatej minúte 0:2, ale duel otočili. Nórsky obranca Emil Lilleberg mal bilanciu 1+2 a zažil svoj prvý trojbodový zápas v NHL. Tampa hrala bez svojho najproduktívnejšieho hráča Nikitu Kučerova, ktorý chýbal rovnako ako Nick Paul pre chorobu. Černák bol na ľade 14 minút a 17 sekúnd, zaznamenal mínusku.

Dalibor Dvorský a jeho spoluhráči zo St. Louis zaznamenali štvrtý triumf v sérii, keď uspeli proti Torontu 5:1. Pod čiarou postupu do vyraďovačky sú už iba o štyri body. Dvorský sa vrátil na pozíciu centra tretieho útoku, pretože do zostavy sa po jednozápasovej pauze vrátil Robert Thomas. Dvorský síce nebodoval a mal mínusku, ale s krídelníkmi Jonatanom Berggrenom a Ottom Stenbergom odohrali dobrý zápas a vytvárali si veľa šancí. Dvorský zaznamenal štyri strely na bránku.

S prehrou sa musel zmieriť Šimon Nemec, New Jersey podľahlo Caroline 2:5 u súpera. Slovenský obranca odohral 18 minút a 13 sekúnd, mal mínusový bod. Washington s Martinom Fehérvárym v zostave vyhral na ľade Vegas 5:4 po nájazdoch. V tretej tretine vyrovnal Dylan Strome, ktorý potom rozhodol v nájazdoch. Slovenský obranca bol na ľade 20 minút a 14 sekúnd, mal mínusový bod a zblokoval päť striel.

Do zostáv svojich tímov sa nedostali Pavol Regenda (San Jose) a Martin Pospíšil (Calgary). Sharks vyhrali na ľade Columbusu 3:2 a Flames zdolali Vancouver vysoko 7:3.

NHL - sumáre:


New York Islanders - Florida Panthers 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Góly: 26. Gatcomb (Pelech, Mayfield), 33. Schenn (Ritchie, Schaefer), 35. Holmström (Schaefer, Schenn), 37. Heineman (Lee, Schenn), 38. Cizikas (Soucy, Gatcomb) - 9. Tkachuk (Jones), 15. Tkachuk. Brankári: Sorokin - Tarasov, strely na bránku: 40:21.

Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Góly: 24. Hagel (D'Astous, Lilleberg), 26. D'Astous (Gourde, Girgensons), 49. Lilleberg (Hagel, Goncalves), 58. Guentzel (Perry, Lilleberg) - 1. Cozens (Kleven, Tkachuk), 5. Spence (Cousins, Zub). Brankári: Vasilevskij - Reimer, strely na bránku: 27:28.

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Góly: 28. McDavid (Jones, Bouchard), 45. Roslovic (Hyman, Bouchard), 47. Savoie (Podkolzin, McDavid), 60. Hyman (McDavid, Murphy) - 47. Sennecke (Carlson, LaCombe), 50. Gauthier (Viel, Carlson). Brankári: Ingram - Dostál, strely na bránku: 34:31.

Boston Bruins - Minnesota Wild 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Góly: 2. Peeke (Pastrňák, Minten), 14. Zacha (Arvidsson, Mittelstadt), 31. Arvidsson (Pastrňák, H. Lindholm), 44. E. Lindholm (Reichel, H. Lindholm), 57. Zacha (Mittelstadt), 60. E. Lindholm (Mittelstadt) - 35. Kaprizov (Hartman, Faber), 48. Zuccarello (Hughes), 54. Hartman (Hughes, Zuccarello). Brankári: Swayman - Gustavsson, strely na bránku: 31:35.

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Góly: 31. Ehlers (Nikišin, Hall), 34. Blake (Hall, Gostisbehere), 36. Staal (Ehlers, Martinook), 56. Gostisbehere, 58. Jarvis (Walker, Aho) - 18. Meier (Mercer, Hischier), 60. Kovacevic (Dadonov, Dillon). Brankári: Bussi - Markström, strely na bránku: 34:19.

Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly: 1. Mateychuk (Fantilli), 33. Sillinger (Provorov) - 18. Černyšov (Smith), 41. Celebrini (Orlov, Wennberg), 59. Černyšov (Smith, Celebrini). Brankári: Merzlikinš - Nedeljkovic, strely na bránku: 24:36.

Pittsburgh Penguins - Dallas Stars 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Góly: 3. Mantha (Karlsson, Rakell), 23. Karlsson (Wotherspoon), 49. Acciari (Söderblom, Karlsson) - 23. Hryckowian (Blackwell, Benn), 28. Robertson (Rantanen, Duchene), 31. Rantanen (Robertson, Heiskanen), 32. Bichsel (Bourque, Bäck), 57. Bourque (Myers), 59. Bourque (Benn, Lindell). Brankári: Skinner - Oettinger, strely na bránku: 12:26.

Buffalo Sabres - Seattle Kraken 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 36. Dahlin (Thompson, Quinn), 52. Krebs (Benson), rozh. náj. Thompson - 13. Stephenson (Kakko, McMann), 34. McMann (Kakko, Stephenson). Brankári: Luukkonen - Grubauer, strely na bránku: 36:34.

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Góly: 9. Nelson (Kadri, Makar), 39. Kelly (Manson, Ničuškin) - 4. Vilardi (Morrissey, Lowry), 23. Koepke (Toews, Salomonsson), 55. Perfetti (Bryson, Vilardi), 58. Connor (Scheifele, Samberg). Brankári: Blackwood - Hellebuyck, strely na bránku: 23:21.

Nashville Predators - Montreal Canadiens 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Góly: 57. L'Heureux (Ufko, Wood) - 12. Demidov (Suzuki), 24. Kapanen (Newhook, Hutson), 35. Caufield (Suzuki), 37. Newhook (Demidov, Kapanen). Brankári: Saros - Fowler, strely na bránku: 24:32.

St. Louis Blues - Toronto Maple Leafs 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Góly: 26. Snuggerud (Fowler, Holloway), 31. Holl (Kyrou, Bučnevič), 47. Suter (Thomas), 50. Holloway (Kyrou, Neighbours), 59. Broberg (Neighbours, Thomas) - 46. McCabe (Joshua, Quillan). Brankári: Binnington - Woll, strely na bránku: 38:13.

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 3:5 (0:1, 0:2, 3:2)
Góly: 54. Appleton (Faulk), 56. DeBrincat (Kane, Seider), 57. Raymond (Seider, Kane) - 5. Tippett (Zegras), 33. Tippett (Barkey, Drysdale), 37. Cates (Hathaway, Konecny), 48. Tippett (Drysdale, Konecny), 58. Couturier (Tippett). Brankári: Gibson (48. Talbot) - Vladař, strely na bránku: 33:26.

Los Angeles Kings - Utah Mammoth 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
Góly: 18. Kopitar (Kempe, Edmundson), 45. Kempe - 3. Kerfoot (Marino), 17. Cooley (Sergačov, Guenther), 20. Cooley (Keller, Sergačov), 33. Kerfoot (Cole), 37. Schmaltz (Keller, Sergačov), 54. McBain (Peterka, Sergačov). Brankári: Kuemper (41. Forsberg) - Vejmelka, strely na bránku: 31:28.

Calgary Flames - Vancouver Canucks 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
Góly: 4. Coronato (Parekh, Frost), 5. Farabee (Whitecloud, Backlund), 22. Strome (Määttä, Šarangovič), 25. Määttä (Strome, Brzustewicz), 25. Frost (Coronato, Gridin), 40. Parekh (Coronato, Frost), 60. Klapka (Othmann, Brzustewicz) - 19. Öhgren (Karlsson, E. Pettersson), 34. DeBrusk (Boeser, E. Pettersson), 53. Höglander (Mancini, Buium). Brankári: Wolf - Tolopilo (25. Lankinen), strely na bránku: 23:34.

Vegas Golden Knights - Washington Capitals 4:5 pp a sn (0:1, 3:2, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 31. Dowd, 32. Andersson (Eichel), 34. Eichel (Andersson), 41. Marner (Dorofejev, Eichel) - 7. Lapierre (Mirošničenko, Duhaime), 22. Sourdif (McMichael, Hutson), 27. Beauvillier (Leonard, Sourdif), 49. Strome (Hutson, Ovečkin), roz. náj. Strome.

Slováci v akcii:

Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:42 0 0 0 -1 4 0
Martin Fehérváry (Washington) 20:14 0 0 0 -1 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 18:13 0 0 0 -1 0 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:45 0 0 0 +1 4 0
Erik Černák (Tampa) 14:17 0 0 0 -1 0 2

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

istota postupu do play off:

Západná konferencia: Colorado, Dallas


Súvisiace články:


 NHL: Slafkovský strelil dva góly a pridal dve asistencie (video) (22. 3. 2026)
 NHL: Slafkovský strelil 24. gól v sezóne, prispel k víťazstvu Montrealu (12. 3. 2026)
 NHL: Slafkovský prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Montrealu (8. 3. 2026)
 ZOH 2026 hokej: Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja (22. 2. 2026)
 NHL: Slafkovský sa naladil na ZOH, pripísal si asistenciu na ľade Winnipegu (5. 2. 2026)
 NHL: Slafkovský sa stal držiteľom Molsonovho pohára za mesiac január (3. 2. 2026)
 NHL: Slafkovský strelil 20. gól v sezóne mal 1+1 a bol hviezda proti Coloradu (video) (30. 1. 2026)
 NHL: Slafkovský strelil jubilejný 60. gól na ľade Ottawy (18. 1. 2026)
 NHL: Slafkovský zažiaril tromi bodmi proti Vancouveru, Černák asistoval (video) (13. 1. 2026)
 NHL: Úspešný zápas pre Slafkovského: Pripísal si gól a asistenciu (9. 1. 2026)



Bojuje za svet pre všetkých – Eva Gažová získala svetové uznanie za inklúziu
F1: Antonelli triumfoval po Číne aj v Japonsku

