Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Britský premiér Keir Starmer čelí tlaku na odstúpenie, hovorí sa o vzbure vo vláde
Slávnostný prejav kráľa Karola III. v parlamente zatienili špekulácie o možnej vzbure proti labouristickému premiérovi. Britský premiér
Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej Labouristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostraníckych sporov.
Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III. predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbure proti premiérovi.
Kríza sa prehlbuje
Britské médiá informovali, že minister zdravotníctva Wes Streeting by mohol vo štvrtok odstúpiť a vyzvať Starmera v boji o vedenie strany. Špekulácie posilnilo aj krátke ranné stretnutie Streetinga so Starmerom na Downing Street.
Kríza v Labouristickej strane sa prehĺbila po tom, ako takmer 90 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria štátni tajomníci rezignovali.
Sebavedomý Starmer
Odborové zväzy združené v organizácii TULO navyše vyhlásili, že treba pripraviť voľbu nového lídra. „Je jasné, že premiér nepovedie Labouristickú stranu do ďalších volieb,“ uviedla organizácia.
Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať „s väčšou naliehavosťou“, aby bola Británia „silnejšia a spravodlivejšia“.
V hre je aj znárodnenie
Opozičná líderka konzervatívcov Kemi Badenochová však premiéra tvrdo kritizovala. „Je jasné, že jeho autorita sa rozpadla a nebude schopný uskutočniť ani to málo, čo stojí v tomto kráľovom prejave,“ povedala v parlamente.
Vládny program zahŕňa napríklad znárodnenie britského oceliarskeho priemyslu, reformu azylového systému, zníženie volebného veku na 16 rokov či užšiu spoluprácu s Európskou úniou (EÚ). Nie je však isté, či Starmer zostane vo funkcii dostatočne dlho na ich presadenie.
Zdroj: SITA.sk
