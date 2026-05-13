13. mája 2026

Britský premiér Keir Starmer čelí tlaku na odstúpenie, hovorí sa o vzbure vo vláde


Slávnostný prejav kráľa Karola III. v parlamente zatienili špekulácie o možnej vzbure proti labouristickému premiérovi.



britain_politics_kings_speech__7442 676x451 13.5.2026 (SITA.sk) - Slávnostný prejav kráľa Karola III. v parlamente zatienili špekulácie o možnej vzbure proti labouristickému premiérovi.

 Britský premiér Keir Starmer čelí rastúcemu tlaku vo vlastnej Labouristickej strane po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb a sérii vnútrostraníckych sporov.


Stredajšie otvorenie nového zasadnutia parlamentu, počas ktorého kráľ Karol III. predstavil vládny legislatívny program, zatienili správy o možnej vzbure proti premiérovi.



Kríza sa prehlbuje


Britské médiá informovali, že minister zdravotníctva Wes Streeting by mohol vo štvrtok odstúpiť  a vyzvať Starmera v boji o vedenie strany. Špekulácie posilnilo aj krátke ranné stretnutie Streetinga so Starmerom na Downing Street.


Kríza v Labouristickej strane sa prehĺbila po tom, ako takmer 90 poslancov vyzvalo premiéra na odchod a štyria štátni tajomníci rezignovali.



Sebavedomý Starmer


Odborové zväzy združené v organizácii TULO navyše vyhlásili, že treba pripraviť voľbu nového lídra. „Je jasné, že premiér nepovedie Labouristickú stranu do ďalších volieb,“ uviedla organizácia.


Starmer sa napriek tomu snažil pôsobiť sebavedomo a v úvode legislatívneho programu sľúbil konať „s väčšou naliehavosťou“, aby bola Británia „silnejšia a spravodlivejšia“.



V hre je aj znárodnenie


Opozičná líderka konzervatívcov Kemi Badenochová však premiéra tvrdo kritizovala. „Je jasné, že jeho autorita sa rozpadla a nebude schopný uskutočniť ani to málo, čo stojí v tomto kráľovom prejave,“ povedala v parlamente.


Vládny program zahŕňa napríklad znárodnenie britského oceliarskeho priemyslu, reformu azylového systému, zníženie volebného veku na 16 rokov či užšiu spoluprácu s Európskou úniou (EÚ). Nie je však isté, či Starmer zostane vo funkcii dostatočne dlho na ich presadenie.




Zdroj: SITA.sk - Britský premiér Keir Starmer čelí tlaku na odstúpenie, hovorí sa o vzbure vo vláde © SITA Všetky práva vyhradené.

