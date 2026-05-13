Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 13.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Servác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. mája 2026

Trenčianski colníci zadržali na hraničnom priechode Drietoma tony tabaku


Tagy: Colníci Pašovaný tabak

Príslušníci Colného úradu Trenčín odovzdali prípad vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy. Príslušníci Colného úradu Trenčín odhalili na hraničnom priechode Drietoma kamión ...



Zdieľať
13.5.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Colného úradu Trenčín odovzdali prípad vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.


Príslušníci Colného úradu Trenčín odhalili na hraničnom priechode Drietoma kamión prevážajúci viac ako 15 ton tabaku bez potrebných dokladov. Z takéhoto množstva tabaku by páchatelia mohli vyrobiť približne 22,1 milióna cigariet.

Poľské nákladné vozidlo colníci kontrolovali 10. mája v nočných hodinách. Našli v ňom 111 kartónových krabíc hnedej sušiny so zápachom pripomínajúcim tabak v celkovom množstve 15 483,3 kilogramu bez obchodného označenia.

„Vodič na mieste nepredložil doklady k prepravovanému tovaru. Colníci následne preverili prepravu v systémoch finančnej správy a zistili, že preprava neprešla schvaľovacím procesom a prepravca nezložil ani zákonom stanovenú zábezpeku na prepravu tabakových výrobkov,“ informoval o prípade hovorca finančnej správy Daniel Kováč.

Finančná správa má podozrenie na porušenie zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. Predbežný odhad úniku na spotrebnej dani presiahol 2,74 milióna eur.

„Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami pripravuje štát o milióny eur a poškodzuje poctivých podnikateľov. Finančná správa bude v intenzívnych kontrolách pokračovať aj naďalej,“ uviedol Daniel Kováč. Príslušníci Colného úradu Trenčín odovzdali prípad vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.


Zdroj: SITA.sk - Trenčianski colníci zadržali na hraničnom priechode Drietoma tony tabaku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Colníci Pašovaný tabak
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Britský premiér Keir Starmer čelí tlaku na odstúpenie, hovorí sa o vzbure vo vláde
<< predchádzajúci článok
Útoky blízko hraníc s Ukrajinou ukazujú potrebu diplomatických rokovaní, vyhlásil Pellegrini

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 