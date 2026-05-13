Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Trenčianski colníci zadržali na hraničnom priechode Drietoma tony tabaku
13.5.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Colného úradu Trenčín odovzdali prípad vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.
Príslušníci Colného úradu Trenčín odhalili na hraničnom priechode Drietoma kamión prevážajúci viac ako 15 ton tabaku bez potrebných dokladov. Z takéhoto množstva tabaku by páchatelia mohli vyrobiť približne 22,1 milióna cigariet.
Poľské nákladné vozidlo colníci kontrolovali 10. mája v nočných hodinách. Našli v ňom 111 kartónových krabíc hnedej sušiny so zápachom pripomínajúcim tabak v celkovom množstve 15 483,3 kilogramu bez obchodného označenia.
„Vodič na mieste nepredložil doklady k prepravovanému tovaru. Colníci následne preverili prepravu v systémoch finančnej správy a zistili, že preprava neprešla schvaľovacím procesom a prepravca nezložil ani zákonom stanovenú zábezpeku na prepravu tabakových výrobkov,“ informoval o prípade hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Finančná správa má podozrenie na porušenie zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. Predbežný odhad úniku na spotrebnej dani presiahol 2,74 milióna eur.
„Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami pripravuje štát o milióny eur a poškodzuje poctivých podnikateľov. Finančná správa bude v intenzívnych kontrolách pokračovať aj naďalej,“ uviedol Daniel Kováč. Príslušníci Colného úradu Trenčín odovzdali prípad vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.
Zdroj: SITA.sk - Trenčianski colníci zadržali na hraničnom priechode Drietoma tony tabaku © SITA Všetky práva vyhradené.
