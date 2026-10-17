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17. októbra 2026
Bulharsko začalo vyšetrovať útok na nákladnú loď v Čiernom mori ako možný vojnový zločin
Tagy: Bulharský premiér Čierne more rumunský prezident ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi útoky na lode Vojnový zločin
Terčom útoku sa v utorok stala loď Chelsea 3 plaviaca sa pod maltskou vlajkou. Bulharská vojenská prokuratúra začala vyšetrovanie možného vojnového zločinu v ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Terčom útoku sa v utorok stala loď Chelsea 3 plaviaca sa pod maltskou vlajkou.
Bulharská vojenská prokuratúra začala vyšetrovanie možného vojnového zločinu v súvislosti s útokom dronov na nákladnú loď plaviacu sa pod maltskou vlajkou v Čiernom mori, oznámili v piatok bulharské úrady.
Terčom útoku sa v utorok stala loď Chelsea 3. Bulharský premiér následne predvolal ruského veľvyslanca v Sofii. V ten istý deň bola napadnutá aj ďalšia loď, ktorá sa po útoku potopila. Pri incidente zahynulo 11 členov posádky.
Podľa vyhlásenia prokuratúry sa vyšetrovanie zameriava na zistenie, či bol vydaný rozkaz na zabitie členov posádky lode Chelsea 3 a na spôsobenie rozsiahlych škôd na plavidle. Všetkých 15 členov posádky Chelsea 3 sa podarilo zachrániť a loď následne odtiahli do prístavu.
Dve mimovládne organizácie, Bulharský helsinský výbor a Nadácia bulharských právnikov pre ľudské práva, podali v tejto veci trestné oznámenia pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov.
Od začiatku mesiaca sa pri bulharskom pobreží stali terčom útokov najmenej štyri lode a pri rumunskom pobreží najmenej dve ďalšie.
Rumunský prezident Nicușor Dan v reakcii na tieto útoky oznámil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) sa budú situáciou v Čiernom mori zaoberať budúci týždeň. Útoky zároveň označil za „priamy dôsledok ruskej útočnej vojny proti Ukrajine“.
Zdroj: SITA.sk - Bulharsko začalo vyšetrovať útok na nákladnú loď v Čiernom mori ako možný vojnový zločin © SITA Všetky práva vyhradené.
Bulharská vojenská prokuratúra začala vyšetrovanie možného vojnového zločinu v súvislosti s útokom dronov na nákladnú loď plaviacu sa pod maltskou vlajkou v Čiernom mori, oznámili v piatok bulharské úrady.
Terčom útoku sa v utorok stala loď Chelsea 3. Bulharský premiér následne predvolal ruského veľvyslanca v Sofii. V ten istý deň bola napadnutá aj ďalšia loď, ktorá sa po útoku potopila. Pri incidente zahynulo 11 členov posádky.
Podľa vyhlásenia prokuratúry sa vyšetrovanie zameriava na zistenie, či bol vydaný rozkaz na zabitie členov posádky lode Chelsea 3 a na spôsobenie rozsiahlych škôd na plavidle. Všetkých 15 členov posádky Chelsea 3 sa podarilo zachrániť a loď následne odtiahli do prístavu.
Dve mimovládne organizácie, Bulharský helsinský výbor a Nadácia bulharských právnikov pre ľudské práva, podali v tejto veci trestné oznámenia pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov.
Od začiatku mesiaca sa pri bulharskom pobreží stali terčom útokov najmenej štyri lode a pri rumunskom pobreží najmenej dve ďalšie.
Rumunský prezident Nicușor Dan v reakcii na tieto útoky oznámil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) sa budú situáciou v Čiernom mori zaoberať budúci týždeň. Útoky zároveň označil za „priamy dôsledok ruskej útočnej vojny proti Ukrajine“.
Zdroj: SITA.sk - Bulharsko začalo vyšetrovať útok na nákladnú loď v Čiernom mori ako možný vojnový zločin © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bulharský premiér Čierne more rumunský prezident ruské vojnové zločiny Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi útoky na lode Vojnový zločin
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